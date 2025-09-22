Wärmepumpen von Viessmann, Vaillant und Bosch bekommen in Deutschland ein Problem

Ein Werk voller Roboter, Millioneninvestitionen und ein klares Ziel: Deutschlands Heizungsmarkt umkrempeln.

Die Zeichen stehen auf Angriff: Panasonic, bisher vor allem für Fernseher bekannt, investiert hunderte Millionen Euro in eine neue Wärmepumpen-Produktion im tschechischen Pilsen. Mit bis zu 1,4 Millionen Geräten pro Jahr will der japanische Konzern den europäischen Markt aufmischen – und dabei besonders Deutschland ins Visier nehmen. Denn nirgendwo sonst in Europa ist der Heizungssektor so groß und das Wachstumspotenzial so hoch.

Panasonic knöpft sich Deutschland vor

Schon seit den 1990er-Jahren produziert Panasonic in Pilsen, damals noch Fernseher und Blu-Ray-Player. Heute rattern dort Roboterarme für ein ganz anderes Produkt: Wärmepumpen. Mit der Modernisierung des 140.000 Quadratmeter großen Werks verlagert der Konzern Produktion und Forschung von Asien nach Europa – näher am Kunden, näher an den Fachkräften, die er dringend braucht.

Die Botschaft der Konzernspitze ist eindeutig: Deutschland soll zum Kernmarkt werden. Zwar liegt der Anteil von Wärmepumpen hier bisher nur zwischen fünf und 30 Prozent, während Länder wie Norwegen oder Schweden längst auf über 90 Prozent kommen. Doch gerade diese Diskrepanz macht den Markt so interessant. Zwischen Januar und Juli 2024 legte der Absatz in Deutschland um satte 55 Prozent zu – ein klares Signal, dass die Nachfrage trotz politischer Diskussionen steigt.

Für Panasonic ist das ein Argument, weiter auf Expansion zu setzen. „Wenn wir unseren CO₂-Fußabdruck verringern wollen, ist die Wärmepumpe heute die einzige Lösung“, sagt José Alves, Regional Director bei Panasonic. Damit positioniert sich das Unternehmen gegen die Unsicherheit, die in Deutschland durch die geplante Reform des Gebäudeenergiegesetzes herrscht und knöpft sich gleichzeitig die großen deutschen Hersteller Viessmann, Vaillant und Bosch vor.

Förderchaos bleibt ein Risiko

Während Hersteller Milliarden in neue Werke stecken, schafft die deutsche Politik alles andere als Klarheit. Die Bundesregierung will den sogenannten „Wärmepumpenzwang“ beenden und das Gesetz technologieoffener gestalten. Noch ist unklar, wie hoch die Förderung künftig ausfällt – bislang gibt es Zuschüsse von bis zu 70 Prozent. Für Verbraucher und Industrie bedeutet das: keine Planungssicherheit.

Branchenvertreter kritisieren die komplizierte deutsche Förderlogik. Während Länder wie Frankreich oder England mit festen Zuschüssen arbeiten, müssen sich deutsche Hausbesitzer durch ein schwer verständliches Prozent-System kämpfen. Das lädt auch Hersteller dazu ein, Preise künstlich anzuheben. Experten fordern deshalb einfache, transparente Zuschüsse und langfristige Planung.

Trotz dieser Widrigkeiten gibt sich Panasonic optimistisch. Die Investition in Pilsen ist auf zwei Jahrzehnte angelegt. „Auch wenn Politiker mal schlecht über die Wärmepumpe reden, thematisieren sie immerhin alternative Heizsysteme“, so Enrique Vilamitjana, Managing Director der europäischen Heizsparte. Für ihn steht fest: Die Wärmepumpe ist die Zukunft – und Deutschland soll dabei eine Schlüsselrolle spielen (Quelle: Focus).