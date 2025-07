Warnung an alle Sparfüchse: Bei diesen Billig-Shops müsst ihr euch in Acht nehmen

Manche Artikel bei Temu und Shein können gesundheitsschädlich sein.

Waren bei den chinesischen Online-Shops Temu und Shein sind besonders billig und deswegen im Vergleich zu anderen Portalen für viele Menschen attraktiv. Doch bei vielen Artikeln lässt die Qualität massiv zu wünschen übrig, sodass einige Produkte sogar ernsthaft gefährlich für Kunden werden können.

Temu und Shein: EU-Warnung an Kunden

EU-Justizkommissar Michael McGrath zeigt sich von den Qualitätsmängeln einiger Produkte bei Temu und Shein schockiert und fordert besseren Schutz von Konsumenten.

Bei Warenkontrollen von Temu- und Shein-Lieferungen sind unter anderem Babyschnuller mit verschluckbaren Einzelteilen, Sonnenbrillen ohne UV-Schutz, Kinderregenjacken mit giftigen Inhaltsstoffen sowie Kosmetika mit schädlichen und teils verbotenen Chemikalien gefunden worden. (Quelle: TheGuardian)

Diese Verstöße gegen europäische Sicherheitsstandards sind besorgniserregend und können bei nichtsahnenden Kunden potenziell schweres Unglück verursachen.

Wer bei den Plattformen einkauft, sollte sich unbedingt darüber bewusst sein, dass die Spottpreise oft durch minderwertige oder sogar gefährliche Materialien erreicht werden. Besonders bei Artikeln für Kleinkinder solltet ihr deswegen große Vorsicht walten lassen – und nach Möglichkeit am besten woanders einkaufen.

Im Gegensatz zu Temu hat Shein auf die Ergebnisse der Kontrollen reagiert und will 15 Millionen US-Dollar in Qualitätskontrolle investieren. Ob sich damit tatsächlich grundlegend etwas an den Artikeln ändert, bleibt abzuwarten, darf aber zumindest angezweifelt werden.

In der Konsequenz denkt die EU nun ebenfalls darüber nach, die Zollfreiheit für Warensendungen unter einem Wert von 150 Euro einzuschränken – in den USA wurde ein ähnlicher Schritt bereits umgesetzt. Dies könnte den florierenden Verkauf und Versand von Temu und Shein massiv schrumpfen lassen.