Warnung an DKB-Kunden: Wer diese Nachricht bekommt, muss aufpassen

Wer dieser vermeintlich dringenden Mail der DKB folgt, könnte schon bald ein leeres Konto vorfinden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Cyberkriminelle haben eine neue Phishing-Kampagne gestartet, die sich gezielt an Kunden der Deutschen Kreditbank (DKB) richtet. Die Betrüger verschicken täuschend echt aussehende E-Mails, in denen sie mit der Schließung von Konten drohen. Ihr Ziel: Die Zugangsdaten für das Online-Banking zu erbeuten.

Anzeige

Phishing-Angriff auf DKB-Kunden

Die Masche der Kriminellen ist durchdacht: Die Phishing-Mail informiert die Empfänger über eine angebliche Deaktivierung ihres Online-Banking-Profils. Als Grund werden „unbefugte Kontonutzung“ und „Geldwäsche“ genannt. Um eine drohende Kontosperrung zu verhindern, sollen Kunden umgehend ihre Daten über einen beigefügten Link bestätigen.

So sieht die Fake-Mail der DKB-Abzocker aus. (© Verbraucherzentrale)

Die Verbraucherzentrale warnt: Wer diesem Link folgt, landet auf einer gefälschten Webseite, die der originalen DKB-Seite täuschend ähnlich sieht. Wer dort seine Nutzerdaten eingibt, öffnet den Angreifern Tür und Tor. Die Phishing-Mail enthält typische Warnsignale:

eine unpersönliche Anrede

eine verdächtige Absenderadresse

Formulierungen, die durch Zeitdruck und Drohungen eine übereilte Reaktion provozieren

Anzeige

Rat der Experten: Mail ignorieren und in den Spam-Ordner packen

Die Verbraucherzentrale rät, solche E-Mails unbeantwortet in den Spam-Ordner zu verschieben. Stattdessen sollten Kunden die offizielle DKB-Website direkt aufrufen und dort nach entsprechenden Mitteilungen suchen.

Der aktuelle Betrugsversuch reiht sich in eine Serie ähnlicher Attacken ein. Besonders in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung des Bankgeschäfts versuchen Kriminelle, die Unsicherheit vieler Kunden auszunutzen – und die Phishing-Mails werden zunehmend überzeugender. Kunden müssen also stets auf der Hut sein, um nicht zum Opfer solcher Angriffe zu werden.