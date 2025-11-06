Warnung an Fußball-Fans: Fallt nicht auf diese Trikot-Masche herein

Beim neuen Deutschland-Trikot müsst ihr aufpassen.

Beim Kauf ist Vorsicht geboten: Die Verbraucherzentrale NRW warnt eindringlich vor Fake-Shops, die mit verführerisch günstigen Angeboten rund um das Deutschland-Trikot locken. Auch die EU ist besorgt.

Verbraucherzentrale warnt vor Fake-Shops

Das neue Deutschland-Trikot dürfte mal wieder nicht nur Fans anlocken, sondern auch Betrüger, die gefälschte Fanartikel zu Spottpreisen anbieten. Die Verbraucherzentrale NRW warnt grundsätzlich: Fans sollten sich vor Fake-Shops in Acht nehmen, die im Internet mit Lockangeboten werben.

Die Verbraucherschützer haben schon frühere offizielle Trikots der deutschen Mannschaft in Shops gefunden, die teilweise für weniger als 50 Euro angeboten wurden – ein Hinweis auf möglichen Betrug. Normalerweise kosten solche Trikots 100 Euro und mehr, wie auch beim aktuellen Originalmodell.

Die Verbraucherzentrale NRW warnte bereits zur letzten EM davor, dass Kunden in solchen Fällen oft entweder gar keine Ware oder nur minderwertige Fälschungen erhalten (Quelle: Verbraucherzentrale NRW).

Um solchen und anderen Betrügereien zu entgehen, bietet die Verbraucherzentrale einen Fakeshop-Finder an. Mit diesem Tool kann die Seriosität eines Online-Shops einfach vor dem Kauf leicht überprüft werden. Wenn ein Shop dort nicht auftaucht, ist das allerdings noch kein Beweis, dass es sich um einen seriösen Händler handelt.

EU warnt vor illegalem Streaming

Auch die EU ist besorgt, wenn auch aus einem anderen Grund. Sie hat die Kampagne „Play Fair“ gestartet, die Fußball-Fans dazu aufruft, nur offizielle Übertragungskanäle zu nutzen. Erklärtes Ziel ist es, das Bewusstsein für die negativen Auswirkungen illegaler Streams zu schärfen (Quelle: RND). Diese würden dem Sport wichtige finanzielle Mittel entziehen, so das Argument.

Dass es dem internationalen Fußball an Geld mangelt, ist allerdings nicht gerade leicht nachvollziehbar.

