Warnung an WhatsApp-Nutzer: Wer diese praktische Funktion nutzt, liefert seine Daten an Meta – ob ihr wollt oder nicht

KI-Dienste ziehen immer mehr in bekannten Plattformen ein. Auch bei WhatsApp gibt es mittlerweile mit „Meta AI“ einen entsprechenden Helfer. Kann man verhindern, dass die eigenen Inhalte bei WhatsApp für das KI-Training verwendet werden?

WhatsApp: Zugriff auf Daten für KI-Training verhindern

Nutzer von Instagram und Facebook haben noch bis zum 26. Mai die Chance, das KI-Training mit ihren Inhalten zu verhindern. Dazu muss eine entsprechende Option im Kundenkonto deaktiviert werden. Die beiden Social-Media-Plattformen gehören genauso wie WhatsApp zu „Meta“. Bei WhatsApp gibt es aber keine Möglichkeit zum Widerspruch. Hat man also gar keine Chance, zu verhindern, dass die eigenen Chats für das KI-Training genutzt werden? Eine Möglichkeit, Meta AI komplett in WhatsApp auszuschalten, gibt es nicht.

Bei WhatsApp müsst ihr aber keinen Widerspruch einlegen. Auf die privaten Chats wird für die entsprechenden Dienste nicht zugegriffen. Die persönlichen Gespräche sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Das heißt, lediglich der Absender und der Empfänger können die Inhalte lesen. Sie werden nicht auf Servern zwischengespeichert und somit auch nicht von KI-Bots ausgewertet.

Vorsicht vor KI-Diensten in WhatsApp

Achtung: Das gilt ausschließlich für private Chats in WhatsApp. Ihr könnt innerhalb des Messengers auch mit „Meta AI“ sprechen. Alles, was ihr dort eingebt, landet bei Meta und wird entsprechend auch ausgewertet. So schreibt die Verbraucherzentrale:

Alle Anfragen und Nachrichten, die an den KI-Chatbot geschickt werden, können also doch für das Training von KI bei Meta verwendet werden. Verbraucherzentrale zur KI-Nutzung bei WhatsApp

Die Künstliche Intelligenz wird demnach mit euren Chat-Gesprächen dort gefüttert. Falls ihr WhatsApp weiternutzen wollt, aber nicht möchtet, dass eure Inhalte für KI-Trainings verwendet werden, solltet ihr also nicht mit dem Meta-AI-Chatbot schreiben.

