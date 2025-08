Warnung vor Nummer 021619039937 – KI oder Mensch?

Die meisten Beschwerden über die Telefonnummer 021619039937 beziehen sich auf die Hartnäckigkeit, mit der die Opfer immer wieder belästigt werden. Doch einige regen sich auch darüber auf, dass wahrscheinlich eine KI zu sinnlosen Umfragen genutzt wird. Was steckt dahinter?

An den Anrufen der Nummer 021619039937 stimmt so einiges nicht. So wird beispielsweise behauptet, im Auftrag der eigenen Krankenkasse anzurufen. Die dürfen aber ohne ausdrückliche Zustimmung solche Anrufe weder durchführen, noch eure Daten dafür weitergeben. Abgesehen davon sollte eure Krankenkasse die Antworten auf die dort gestellten Fragen kennen.

Warum ruft die Nummer 021619039937 euch an?

Die Anrufer melden sich entweder als Marktforscher oder „Gesundheitsexperten“ und behaupten, eure Daten von der Krankenkasse erhalten zu haben. Die dürfte aber in den meisten Fällen keine Telefonnummer ihrer Kunden haben.

In einigen Meldungen (etwa bei Clever Dialer) betreffen die Beschwerden die Tatsache, dass die Umfrage von einer KI durchgeführt wurde, die die Antworten häufig nicht verstand und immer wieder um dieselben Antworten bat.

Das würde auch die Häufigkeit der Anrufe erklären: Automatisierte Umfragen benötigen keine Mitarbeiter, die sich eventuell durch Gegenfragen ablenken lassen.

Aus demselben Grund kommt es auch zu den vielen Anrufen, bei denen sich niemand meldet. Diese Ping-Anrufe dienen nur dazu, eure Telefonnummer zu weiteren Verwendung zu verifizieren.

Mit diesen Anrufen will das Unternehmen offenbar Informationen über euren Pflegegrad herausbekommen. Unabhängig davon, ob überhaupt ein Pflegegrad vorliegt. Diese Information hätte eure Krankenkasse bereits. Es geht also vermutlich darum, die gekauften oder gestohlenen Daten vorzusortieren, um sie für spätere Belästigungen zu nutzen.

Wer diese Telefonnummer zurückruft, wird niemanden erreichen. Aber möglicherweise könnte eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur dazu führen, diese Anrufe zu unterbinden.

Wie stellt man diese Anrufe ab?

