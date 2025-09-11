Warnung vor Nummer 022165031168: Illegale Anrufe führen in eine Kostenfalle

Das Callcenter hinter der Kölner Telefonnummer 022165031168 ist seit geraumer Zeit sehr fleißig. Kriminelle Anrufe lohnen sich also immer noch. Wer auf die Versprechungen dieser Anrufer hereinfällt, muss danach für eine überteuerte Versicherung zahlen.

Ein Anruf bei der Telefonnummer 022165031168 landet immer bei einem Freizeichen mit anschließendem Besetztton. Möglicherweise hätte eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur Sinn. Die kann Bußgelder verlangen und Nummern sperren.

Was will die Nummer 022165031168?

Die Anrufer treten höflich auf und sprechen ein akzentfreies Deutsch. Das deutet möglicherweise darauf hin, dass die Täter sich tatsächlich in Deutschland befinden.

Die Anrufe erfolgen mehrmals täglich, wobei es manchmal anfänglich nur einmal kurz klingelt und niemand in der Leitung ist. Das sind Ping-Anrufe, mit denen ein Computerprogramm lediglich testet, ob eure Nummer echt ist. Häufig wird diese Technik bei gestohlenen Adressdaten eingesetzt.

Angeblich werdet ihr im Auftrag der Kassenzahnärztlichen Vereinigung angerufen, weil ihr eine Kostenerstattung für zahnärztliche Leistungen bekommen sollt. Die KZV hat bereits selbst vor diesen Anrufen gewarnt und betont, dass es weder solche Förderungen gibt, noch würden die per Telefon angeboten.

Im Verlauf der vorgeblichen Erstattung wird euch eine Zahnzusatzversicherung angeboten. Das ist das eigentliche Ziel dieser Anrufe und dazu versuchen sie, eure persönlichen Daten zu bestätigen, um anschließend noch an eure Kontodaten zu kommen.

So wird die Nummer blockiert

Möglicherweise sollte mal jemand in Verbindung mit der Verbraucherzentrale so einen Vertrag abschließen, um dann herauszufinden, welche Versicherung dahintersteckt. Wenn diese seriös ist, wird sie an einer Verfolgung der Täter interessiert sein. Ist sie es nicht, besteht ein Grund vor ihr zu warnen.