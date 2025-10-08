Warum Alexa manchmal falsch tickt – und welcher versteckte Menüpunkt das Problem löst

Wenn Alexa die falsche Uhrzeit ansagt oder anzeigt, liegt das meist an fehlerhaften Einstellungen für den Standort, die Zeitzone oder Internetverbindung. Damit ihr das Problem schnell behebt, solltet ihr folgende Schritte prüfen und anpassen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Falsche Uhrzeit bei Alexa (Amazon Echo Dot): Lösungen und Hilfe

Zunächst solltet ihr sicherstellen, dass euer Echo-Gerät korrekt mit dem Internet verbunden ist. Ohne stabile Verbindung kann Alexa keine aktuellen Zeitinformationen abrufen. Prüft daher euer WLAN über die Alexa-App oder direkt am Router.

Anzeige

Kontrolliert anschließend die Standort- und Zeitzoneneinstellungen. Öffnet dazu die Alexa-App auf eurem Smartphone und geht wie folgt vor:

Ruft die Alexa-App auf. Tippt unten bei Geräte auf das betroffene Echo-Gerät. Öffnet die Einstellungen. Scrollt zu Gerätestandort und stellt sicher, dass eure Adresse korrekt eingetragen ist. Nur so kann Alexa die richtige Zeitzone ermitteln. Unter Zeitzone könnt ihr den richtigen Eintrag manuell auswählen, falls er nicht automatisch erkannt wurde. Für Deutschland sollte hier „Central European (Summer) Time (Berlin)“ stehen.

Anzeige

Uhrzeit bei Alexa immer noch falsch?

Wenn ihr kürzlich umgezogen seid oder euer WLAN geändert habt, kann Alexa weiterhin alte Standortdaten nutzen. In diesem Fall hilft es, den Standort neu zu speichern und das Gerät neu zu starten.

Trennt den Echo dafür kurz vom Strom, wartet etwa zehn Sekunden und steckt ihn wieder ein. Alexa synchronisiert sich dann automatisch neu mit den Amazon-Servern.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, könnt ihr Alexa über die App oder per Sprachbefehl auffordern, sich neu zu synchronisieren, etwa mit: „Alexa, wie spät ist es?“ oder „Alexa, aktualisiere die Uhrzeit.“

In seltenen Fällen hilft auch ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, wenn keine der genannten Maßnahmen wirkt. Danach richtet ihr das Gerät neu ein. Meist stimmt die Uhrzeit dann wieder automatisch.