Warum der „Tür zu“-Knopf im Fahrstuhl scheinbar nichts bewirkt – und wann er doch funktioniert

Man steigt in den Aufzug, hat es eilig und drückt sofort auf die „Tür zu“-Taste – doch nichts passiert. Schnell entsteht der Eindruck, dass der Knopf gar nicht funktioniert. Ist das nur Einbildung oder steckt mehr dahinter?
Was macht welcher Knopf im Fahrstuhl?
Die meisten Aufzüge verfügen über diese Bedienelemente:
Taste
Symbol
Funktion
Etagenwahl
Ziffern
Auswahl des gewünschten Stockwerks
Tür öffnen
Zwei Pfeile auseinander
Öffnet die Tür erneut oder verhindert das Schließen
Tür schließen
Zwei Pfeile zueinander
Versucht, die Tür früher zu schließen (wenn erlaubt)
Notruf
Klingel oder Telefon-Symbol
Verbindung zur Notrufzentrale im Störungsfall
Schlüssel-/Code-Felder
Je nach Modell individuell
Für Gebäudetechniker, Feuerwehr, Reinigung oder Sondersteuerungen
„Ventilator“-Knopf
Je nach Modell individuell
Aktiviert die Lüftung, wenn der Fahrstuhl zum Beispiel stecken bleibt
Mythos: Tür-zu-Knopf ohne Funktion
Im Netz kursieren Berichte, nach denen die Tür-auf- und -zu-Knöpfe nur eine „Placebo“-Funktion haben sollen, also gar keine Auswirkungen auf den Schließmechanismus haben. Diese Gerüchte gehen auf einen Artikel der New York Times aus dem Jahr 2016 zurück. Dort sagt Karen Wilbur Penafiel, damalige Vorsitzende der "National Elevator Industry Inc", dass die entsprechenden Knöpfe in Fahrstühlen schon seit 1990 keine Wirkung haben.
In den USA hat der sogenannte „Americans with Disabilities Act (ADA)“ seit 1990 dafür gesorgt, dass viele Türschließknöpfe deaktiviert wurden. Hintergrund: Menschen mit Mobilitätseinschränkungen müssen ausreichend Zeit haben, den Fahrstuhl zu betreten. Deshalb bleiben die Türen in den meisten US-Aufzügen automatisch offen und der Knopf hat tatsächlich keinerlei Wirkung. Das gilt aber nicht für Aufzüge in Deutschland.
Wie ist das in Deutschland?
Anders als in den USA ist der Tür-zu-Knopf in Deutschland voll funktionstüchtig – wenn er vorhanden ist. Denn:
- Es gibt hierzulande keine gesetzliche Pflicht, diese Taste einzubauen.
- Wenn sie verbaut ist, muss sie aber auch funktionieren.
- Die Taste reagiert nicht immer sofort. Wenn die Tür sich zum Beispiel gerade öffnet, ein Hindernis erkannt wird oder eine Mindestoffenhaltezeit nicht überschritten ist, bleibt der Button wirkungslos.
„In Deutschland ist die Sache ganz klar: Die Taste zum Türschließen ist, wenn sie vorhanden ist, immer funktionsfähig und keinesfalls nur ein Placebo.“
Warum denken viele trotzdem, dass der Knopf nicht funktioniert?
Häufige Gründe, warum der Türschließknopf „wirkungslos“ erscheint:
- Eine Zeit, in der die Fahrstuhltür mindestens offen bleiben muss, ist noch nicht abgelaufen.
- Jemand nähert sich dem Fahrstuhl. Ein Sensor unterbricht dann den Schließvorgang.
- Die Tür ist noch im Öffnungsvorgang.
- Sicherheitsvorgaben blockieren das sofortige Schließen.
- Lichtschranke erkennt Bewegung oder Hindernis.
In Deutschland ist die Türschließtaste also kein Fake, sondern ein sinnvolles Komfort-Feature. Es gibt allerdings eine Sicherheitslogik im Hintergrund. Wer die Taste zu früh oder in ungünstigen Momenten drückt, wird keine Wirkung bemerken. Das liegt aber nicht an einem technischen Defekt oder einem „Placebo-Knopf“, sondern am Zusammenspiel aus Steuerung, Sensorik und Sicherheitsvorgaben.