Warum Leichtlaufreifen Sprit sparen und sie trotzdem nicht jeder braucht

Leichtlaufreifen gelten als einfache Möglichkeit, den Kraftstoffverbrauch zu senken. Sie versprechen eine höhere Effizienz beim Fahren und können so die Umwelt entlasten. Doch nicht für jeden sind sie automatisch die beste Wahl. Wir haben uns die wichtigsten Vor- und Nachteile angeschaut.

Was sind Leichtlaufreifen?

Leichtlaufreifen sind Reifen, die speziell darauf ausgelegt sind, den Rollwiderstand zu reduzieren. Das ist die Kraft, die überwunden werden muss, damit ein Reifen überhaupt rollt. Der Rollwiderstand entsteht, weil der Reifen sich beim Kontakt mit der Straße ständig verformt und wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehrt.

Dieser Prozess verbraucht Energie und diese Energie holt sich das Auto direkt vom Motor. Leichtlaufreifen sind so konstruiert, dass sie diesen Energieverlust minimieren. Dafür setzen Entwickler auf spezielle Materialien und Bauweisen.

Sie nutzen spezielle Gummimischungen , die weniger Wärme durch innere Reibung erzeugen.

, die weniger Wärme durch innere Reibung erzeugen. Zudem optimieren sie das Profil und die gesamte Konstruktion des Reifens, um die Verformung so gering wie möglich zu halten.

Das Ergebnis ist ein Reifen, der leichter abrollt und somit den Motor entlastet. Weniger Widerstand, weniger Verbrauch.

Woran erkenne ich Leichtlaufreifen?

Eine allgemein gültige Kennzeichnung für Leichtlaufreifen gibt es nicht. Allerdings tragen seit 2021 alle Reifen ein EU-Reifenlabel. Es zeigt zwei Skalen von A bis E – ähnlich wie bei den Energieklassen von Elektrogeräten.

Die erste bewertet den Rollwiderstand des Reifens, die zweite die Nasshaftung. Zudem gibt es Informationen zu den Außenfahrgeräuschen und der Wintertauglichkeit. Bei einem Rollwiderstand der Klasse A und B kann man von einem Leichtlaufreifen sprechen.

Die Klassifizierung biete eine gute erste Orientierung, schreibt der ADAC. Allerdings habe sie ihre Schwächen, denn die Reifenhersteller ermitteln die Ergebnisse ihrer Reifen selbst.

Die meisten Hersteller haben darüber hinaus noch eigene Bezeichnungen für ihre Leichtlaufreifen. In ihren Produktbeschreibungen findet sich oft der Hinweis auf Low Rolling Resistance (LRR) oder spezielle Bezeichnungen wie EfficientGrip, EcoControl, Energy Saver oder BlueEFFICIENCY.

Manche Leichtlaufreifen tragen auf der Seitenwand auch das Kürzel LRR oder ein entsprechendes Logo. Fachkataloge enthalten zudem Angaben zum Rollwiderstandswert (RRC) in kg/t oder die Energieeffizienzklasse.

Das EU-Reifenlabel bewertet links den Rollwiderstand, rechts die Nasshaftung. (© Europäische Union)

Wie viel Sprit spare ich mit Leichtlaufreifen?

Wie viel Sprit ihr konkret mit Leichtlaufreifen sparen könnt, hängt von eurem Fahrverhalten und der Strecke ab. Doch es gibt einen Orientierungswert: Laut der EU-Klassifizierung könnt ihr etwa 7,5 Prozent des Treibstoffs einsparen, wenn ihr von der schlechtesten Klasse E zur besten Klasse A wechselt.

Dann würdet ihr beispielsweise bei einem Benziner statt 7 Liter pro 100 km noch 6,5 Liter verbrauchen. Auf die Lebenszeit eures Fahrzeugs mit 150.000 km gerechnet, wären das 750 eingesparte Liter. Bei einem aktuellen Benzinpreis von rund 1,70 Euro/l (Quelle: Benzinpreis.de) würdet ihr 1.275 Euro sparen.

Auf individueller Ebene sind die Einsparungen also überschaubar. Hinzukommt, dass die meisten heute angebotenen Reifen bereits in der Klasse B und C liegen. Ein Upgrade würde vielen Autobesitzern in der Praxis wenig Ersparnis bringen. Die folgende Tabelle, die vom ADAC veröffentlicht wurde, zeigt den Mehrverbrauch nach Effizienzklasse.

Effizienzklasse Mehrverbrauch in l/100 km A Beste Klasse B + 0,1 l C + 0,22 l D + 0,36 l E + 0,51 l

Vorteile von Leichtlaufreifen

Weniger Spritkosten: Durch den geringeren Rollwiderstand verbraucht ihr weniger Kraftstoff. Je nach Fahrstil, Fahrzeug und Reifentyp liegt die Ersparnis bei bis zu 7,5 Prozent. Bei einer Studie mit LKWs wurden sogar über 8 Prozent erreicht.

Durch den geringeren Rollwiderstand verbraucht ihr weniger Kraftstoff. Je nach Fahrstil, Fahrzeug und Reifentyp liegt die Ersparnis bei bis zu 7,5 Prozent. Bei einer Studie mit LKWs wurden sogar über 8 Prozent erreicht. Klimafreundlicher fahren: Jeder gesparte Liter Benzin vermeidet rund 2,37 Kilogramm CO₂ (Quelle: Helmholtz Institut). Für alle, die nachhaltiger fahren wollen, sind Leichtlaufreifen eine vergleichsweise einfache Stellschraube.

Jeder gesparte Liter Benzin vermeidet rund 2,37 Kilogramm CO₂ (Quelle: Helmholtz Institut). Für alle, die nachhaltiger fahren wollen, sind Leichtlaufreifen eine vergleichsweise einfache Stellschraube. Leiseres Fahren: Viele Modelle sind so konstruiert, dass sie weniger Lärm erzeugen. Das verringert die Belastung für Anwohnerinnen und Anwohner an stark befahrenen Straßen.

Viele Modelle sind so konstruiert, dass sie weniger Lärm erzeugen. Das verringert die Belastung für Anwohnerinnen und Anwohner an stark befahrenen Straßen. Serienmäßig bei manchen Neuwagen: Einige Autohersteller montieren Leichtlaufreifen bereits ab Werk, um den Flottenverbrauch zu senken und CO₂-Grenzwerte einzuhalten. Als Käuferinnen und Käufer profitiert ihr indirekt von diesen Vorgaben.

Nachteile von Leichtlaufreifen

Längere Bremswege: Der reduzierte Rollwiderstand hat seinen Preis. Leichtlaufreifen können auf nasser Fahrbahn längere Bremswege haben. Wie groß der Unterschied ist, hängt vom Modell ab.

Der reduzierte Rollwiderstand hat seinen Preis. Leichtlaufreifen können auf nasser Fahrbahn längere Bremswege haben. Wie groß der Unterschied ist, hängt vom Modell ab. Höherer Preis: Leichtlaufreifen sind in der Anschaffung oft teurer als Standardreifen. Ob sich die Mehrkosten über die Spritersparnis rechnen, hängt von eurer jährlichen Fahrleistung ab.

Leichtlaufreifen sind in der Anschaffung oft teurer als Standardreifen. Ob sich die Mehrkosten über die Spritersparnis rechnen, hängt von eurer jährlichen Fahrleistung ab. Eingeschränkte Auswahl: Nicht für jede Dimension und Fahrzeugklasse gibt es Leichtlaufreifen. Vor allem für sportliche Autos oder spezielle Einsatzbereiche kann die Auswahl begrenzt sein.

Nicht für jede Dimension und Fahrzeugklasse gibt es Leichtlaufreifen. Vor allem für sportliche Autos oder spezielle Einsatzbereiche kann die Auswahl begrenzt sein. Mögliche Abstriche beim Fahrkomfort: Das Fahrgefühl von Leichtlaufreifen wird als härter beschrieben. Grund dafür ist die steifere Bauweise, die zwar für weniger Rollwiderstand sorgt, aber auch Unebenheiten direkter überträgt.

Für wen eignen sich Leichtlaufreifen?

Am meisten profitieren Vielfahrer und Pendler , die jährlich mehr als 15.000 Kilometer zurücklegen.

, die jährlich mehr als 15.000 Kilometer zurücklegen. Auch Flottenbetreiber setzen zunehmend auf Leichtlaufreifen, da sie bei hunderten Fahrzeugen erhebliche Einsparungen erzielen. Ein Fuhrpark mit 100 Autos, die je 30.000 Kilometer pro Jahr fahren, spart mehrere zehntausend Euro Spritkosten.

setzen zunehmend auf Leichtlaufreifen, da sie bei hunderten Fahrzeugen erhebliche Einsparungen erzielen. Ein Fuhrpark mit 100 Autos, die je 30.000 Kilometer pro Jahr fahren, spart mehrere zehntausend Euro Spritkosten. Für Fahrer von Elektroautos bieten Leichtlaufreifen ebenfalls Vorteile. Jeder gesparte Wattstundenverbrauch erhöht die Reichweite. Hersteller wie Tesla, Volkswagen oder Hyundai liefern deshalb viele Modelle bereits ab Werk mit speziellen Leichtlaufreifen aus.

Weniger interessant sind sie für Gelegenheitsfahrer oder Menschen, die vor allem kurze Stadtstrecken fahren. Hier fallen die Einsparungen kaum ins Gewicht.

Fazit Leichtlaufreifen klingen nach einer sinnvollen Investition, da sie Sprit- bzw. Stromkosten sparen. Jedoch zeigen sich die Einsparungen erst bei großen Fahrleistungen. Wenn eure Reifen bereits eine mittlere bis hohe Rollwiderstandsklasse haben, lohnt sich der Umstieg kaum. Basti Barsch

