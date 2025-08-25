Warum noch Datenvolumen verschwenden? Hier gibt’s WLAN umsonst

Oft ist man in einem WLAN schneller unterwegs als in einem mobilen Datennetz. Zudem spart man so begrenztes Datenvolumen. Eine Karte zeigt für ganz Europa, wo ihr kostenlose WLAN-Hotspots in eurer Nähe finden könnt.

Gratis-WLAN in der Nähe finden: WiFi4EU

Die Hotspot-Karte wird von WiFi4EU angeboten. Dabei handelt es sich um eine Initiative der Europäischen Union, die 2018 ins Leben gerufen wurde. Ziel ist es, kostenlose, öffentliche WLAN-Hotspots in Städten und Gemeinden in ganz Europa zu fördern. Die EU hat dafür Fördermittel bereitgestellt, die Kommunen über Gutscheine beantragen konnten, um WLAN-Netze an öffentlichen Plätzen wie Parks, Plätzen, Rathäusern, Bibliotheken oder Gesundheitszentren einzurichten. Die Karte könnt ihr entweder im Browser oder schnell über die App auf dem Android-Smartphone und iPhone öffnen:

WiFi4EU map European Union

WiFi4EU map European Union Apps

Was sind kostenlose WLAN-Hotspots?

Mit freien WLAN-Hotspots könnt ihr auch unterwegs kostenlos im WLAN surfen, von der viel schnelleren Verbindung profitieren und dabei euer Datenvolumen schonen. Diese Hotspots findet man heute vor allem in:

Cafés und Restaurants

Bahnhöfen und Flughäfen

Bibliotheken

Einkaufszentren

Innenstädten und Touristenorten

So bekommt man unterwegs einen schnellen Internetzugang, ohne Mobilfunk-Datenvolumen zu verbrauchen. Das eignet sich vor allem für Reisende, aber auch in Gebieten mit einer schlechten Mobilfunkabdeckung. Eine umständliche Einrichtung ist nicht notwendig. Man meldet sich in den Gratis-Hotspots genauso an wie im WLAN zu Hause. Anstelle eines Kennworts soll man oft eine Anmeldeseite besuchen, wo die Bedingungen durchgelesen und akzeptiert werden müssen. Es ergeben sich jedoch auch Nachteile:

Sicherheitsrisiken: Offene WLAN-Netze können von Cyberkriminellen durch sogenannte Man-in-the-Middle-Angriffe missbraucht werden.

Offene WLAN-Netze können von Cyberkriminellen durch sogenannte Man-in-the-Middle-Angriffe missbraucht werden. Man kann sich mit einem VPN schützen. Zudem sollte man keine sensiblen Daten wie Bankzugänge oder Passwörter über öffentliche Netze übertragen.

Vorsicht in offenen WLAN-Hotspots Dass ein offenes WLAN zur Verfügung steht und in verschiedenen Datenbanken gelistet wird, heißt noch lange nicht, dass es sicher ist. Ihr solltet dabei bedenken, dass euer Datenverkehr, eure Logins, Webadressen und vielleicht auch Chats oder Dateien durch das Netz fremder Personen laufen.

Kostenloses WLAN per Webseite & App finden

Das Angebot der EU ist nicht die einzige Möglichkeit, um kostenlose Hotspots in der Nähe zu finden:

Auf der Webseite „Freie Hotspots“, die ihr hier öffnen könnt, findet ihr freie WLAN-Hotspots. Sucht nach einer Stadt oder wählt rechts eine aus. Dort seht ihr, ob das kostenlose WLAN von einem Café, einem Hotel, einem Unternehmen oder von einem öffentlichen Gebäude angeboten wird, inklusive Anschrift. Ebenfalls hilft euch die WLAN-Such-Map namens WiFiMap.