Warum war es bei der iPhone-17-Präsentation so still um Apple Intelligence?

Apple hat bei der Keynote zum iPhone 17 viel gezeigt – nur kaum etwas zur Künstlichen Intelligenz. Statt neuer „Apple Intelligence“-Funktionen für die vorgestellten iPhones oder einem Lebenszeichen der neuen Siri gab es vor allem Schweigen. Viele fragen sich: Was ist mit den großen KI-Versprechen vom letzten Jahr? Kommt das Update für Siri überhaupt noch? Das Video oben greift humoristisch diese Fragen rund um Apple, das iPhone 17 und ihrer KI auf.

