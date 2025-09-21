Was bedeutet „Buy It For Life“ (BIFL)? Langlebige Technik und mehr mit Beispielen erklärt

Sneakers aus Stoff, Spielzeug aus Plastik, In-Ear-Kopfhörer mit integriertem Akku: Bei vielen Produkten ist schon beim Kauf absehbar, dass die Lebensdauer begrenzt ist. Wer dem Wahnsinn der Wegwerfgesellschaft entkommen möchte, muss sich nach „Buy-it-for-life“-Produkten umsehen. Sie gelten als qualitativ hochwertig und besonders langlebig. Wir haben einige Empfehlungen aus dem Technikbereich für euch zusammengetragen.

„Buy It For Life“ (BIFL) – Was bedeutet das?

Wortwörtlich heißt die englische Bezeichnung „Buy It For Life“ (Abkürzung: BIFL) auf Deutsch „Kauf es fürs Leben“. Sinngemäß beschreibt BIFL also Produkte, die besonders haltbar sind oder sogar das ganze Leben halten. Eine zentrale Anlaufstelle ist die Diskussionsplattform Reddit: Im Subreddit r/BuyItForLife tauschen sich über 3 Millionen Mitglieder aus der ganzen Welt aus. In der Beschreibung des Subreddits ist auch eine Art Definition von BIFL zu finden: „Praktische, langlebige und qualitativ hochwertige Produkte, die für die Ewigkeit gemacht sind.“

BIFL ist ein dehnbarer Begriff

Wenn man über Langlebigkeit spricht, kommt es natürlich immer auf die Produktgattung an, es handelt sich um einen relativen Begriff. Bei einem guten Kochtopf gehen wahrscheinlich die meisten Menschen davon aus, dass er Jahrzehnte hält, vielleicht sogar über Generationen hinweg genutzt werden kann. Bei einem Paar Schuhe liegt die Erwartung eher im Bereich „vieler Jahre“. Bei Produkten aus der Tech-Welt sind die Zeitspannen nochmal enger zu setzen: Ein Laptop, der 10 Jahre im Dienst war, hat „ewig“ gehalten. Bei einem Smartphone sind es um die 5-7 Jahre.

Bei manchen Retro-Gamern noch heute im Einsatz: Der erste Nintendo Game Boy, ursprünglich erschienen 1989

Am Ende gilt: Ein „BIFL-Produkt“ kann sich mit seiner Haltbarkeit von anderen Produkten seiner Gattung klar abgrenzen. Das kann unterschiedliche Gründe haben: Es ist stabiler gebaut, besser verarbeitet, lässt sich leicht reparieren, bekommt auch nach Jahren noch Software-Updates. Was wirklich BIFL ist, zeigt sich manchmal erst hinterher, wenn Nutzende darüber berichten.

BIFL aus dem Profibereich Meine AirPods Pro (1. Gen.) schwächeln so langsam. Die Akkus der Ende 2019 erworbenen In-Ear-Kopfhörer halten nicht mehr so lang wie am Anfang – was mir schon beim Kauf klar war und für mich okay ist. Wenn ich jemandem einen Kopfhörer empfehlen soll, der „ewig“ hält, dann ist es der Beyerdynamic DT-770 Pro. Dieses Modell kostet vertretbare 150 Euro (bei Amazon anschauen) und stammt aus dem Studiobereich. Kein kurzlebiges und modisches Consumer-Electronics-Produkt, sondern ein robustes Tool für Menschen, die mit Musikproduktion Geld verdienen. Mein allgemeiner Tipp lautet also: Kauft euch das, was die Profis kaufen. Seien es Küchengeräte, Elektrowerkzeuge oder Möbel – in vielen Bereichen gibt es spezielle Produkte für Hotelküchen, fürs Handwerk, für öffentliche Einrichtungen. Hier sind Qualität und Langlebigkeit zu finden. Stefan Bubeck

Welche Rolle spielt der Preis bei BIFL?

Wie man sich denken kann, sind qualitativ hochwertigere Produkte auch tendenziell teurer. Der Mehraufwand bei Materialeinsatz und Verarbeitung muss schließlich bezahlt werden. Das bedeutet aber nicht, dass BIFL-Produkte immer die teureren oder teuersten sind – es gibt auch zahlreiche Ausnahmen. Man denke etwa an Feature-Phones wie das Nokia 3310 (2017): Dadurch, dass hier verhältnismäßig einfache Technik verbaut wurde und das Gehäuse aus robustem Kunststoff (statt Glas) besteht, ist dieses Handy den meisten Smartphones in Sachen Haltbarkeit überlegen. Ein Sturz auf den Boden hat mit hoher Wahrscheinlichkeit keine verheerenden Folgen.

Was sind die Vorteile von BIFL?

Kosten : Auch wenn einige BIFL-Produkte in der Anschaffung relativ teuer sind, hat man am Ende gespart. Denn was lange und oft genutzt wird, das rechnet sich.

: Auch wenn einige BIFL-Produkte in der Anschaffung relativ teuer sind, hat man am Ende gespart. Denn was lange und oft genutzt wird, das rechnet sich. Nachhaltigkeit: Wenn man einen Beitrag zum Umweltschutz leisten möchte, dann kann man entweder seinen Konsum einschränken – oder Produkte kaufen, die nicht in kurzer Zeit wieder im Müll landen. Ohne Ressourcenverbrauch lässt sich nichts produzieren, das ist nun mal so. Aber wenn Produkte auf Haltbarkeit und Reparierbarkeit ausgelegt sind, dann ist das ein entscheidender Schritt in Richtung Nachhaltigkeit.

„Buy It For Life“ (BIFL): Beispiele für Produkte

Im Folgenden einige Produkte, die entweder in der BIFL-Community genannt wurden oder aus eigener Erfahrung besonders langlebig sind.

Wasserkocher von Aarke

Extrem teuer, aber dafür aus Edelstahl und leicht zu reparieren. Mehr Infos zum Aarke Kettle in unserem Test.

Kopfhörer mit Kabel von Sony

Alternative zum oben genannten Beyerdynamic DT-770 Pro. Der Sony MDR-7506 stammt ebenfalls aus dem Profibereich und ist in zahlreichen Studios weltweit seit Jahren im Einsatz. Gute Verfügbarkeit von Ersatzteilen.

Auch interessant: Sennheiser HD 25 (für professionelle DJs).

Multi-Tool von Leatherman

Nützlich für Haushalt, Camping und mehr. Die Multitools von Leatherman sind wesentlich teurer als die Produkte vom Discounter. Dafür haben sie aber auch einen sehr guten Ruf und halten bei richtiger Pflege viele Jahre. Vergleichbare Qualität gibt's auch von Victorinox (z. B. Swiss Tool bei Amazon).

G-Shock von Casio

Casio G-Shock GMW-B5000D-1ER: Ein Traum in Edelstahl (© GIGA)

Die Armbanduhren aus der Reihe „G-Shock“ von Casio (bei Amazon ansehen) sind wassergeschützt und halten Stöße aus. Sie können zwar weniger als moderne Smartwatches, dafür sind sie aber deutlich langlebiger. Besonders zu empfehlen sind die Modelle „Made in Japan“, wie etwa die GMW-B5000D-1ER.

Mülleimer nach DIN 30713

Na, den kennt man doch? Der städtische Abfallbehälter, der nicht gut aussehen, aber möglichst lange halten muss.

Profi-Akkuschrauber von Bosch

Ist das Werkzeug von Bosch nicht immer grün? Nein, die Profigeräte sind blau. Sie sind meist etwas teurer, aber dafür bekommt man hier auch die beste Qualität.

Weitere BIFL-Produkte findet ihr hier:

