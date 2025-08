Was bedeutet „nh“ in der Jugendsprache und warum wird es verwendet?

In der heutigen Jugendsprache taucht vor allem in Chats, Kommentaren und auf Social Media immer häufiger die Abkürzung „nh“ auf. Viele fragen sich: Was bedeutet „nh“?

nh: Das bedeutet der Slang-Begriff

Die Buchstaben „nh“ stehen oft am Ende einer Aussage. Die Abkürzung „nh“ steht für „nicht?“ und wird am Satzende verwendet. Es wird meist als rhetorische Frage oder zur Bestätigung genutzt. Es hat dieselbe Funktion wie „oder?“, „nicht wahr?“ oder umgangssprachlich „ne?“. In anderen Fällen ist „nh“ die Abkürzung für „ein“, „ eine“ oder „einen“. Einige Beispiele:

Die Party war schon krass, nh?

Gib mir ma nh Hammer.

Im Vergleich dazu steht „ne“ in der Umgangssprache entweder für „nicht wahr?“, für ein lockeres „Nein“ oder aber auch für einen unbestimmten Artikel wie „eine“. In der Jugendsprache ist „nh“ präziser und moderner. Es entstand ursprünglich im Internet als schnelle, abgekürzte Schreibweise von „nicht“, wobei das „i“, „c“ und „t“ weggelassen wurden, um beim Tippen Zeit zu sparen. Gerade in der Chat- und Kommentarwelt zählt Schnelligkeit, und so haben sich viele Kurzformen etabliert. Mittlerweile hat sich ein kleiner Streit entfacht, zwischen Internet-Nutzern, die „nh“ statt „ne“ benutzen:

Es können aber auch beide Formen parallel genutzt werden:

Das bedeutet „nh“ in der Jugendsprache

Ein weiterer Grund für die Beliebtheit von „nh“ ist seine klare Abgrenzung vom klassischen „ne“, das etwas altmodisch oder regional gefärbt wirken kann. „nh“ klingt moderner, jugendlicher und ist mittlerweile fester Bestandteil des Sprachgebrauchs in sozialen Netzwerken und bei jungen Menschen.

In seltenen Fällen kann „nh“ im Slang auch eine andere Bedeutung haben:

Wenn der Chat-Partner gerade keine Zeit hat, steht „nh“ für „nachher“.

Beim Poker hat NH auch eine eigene Bedeutung. NH bedeutet dann schlicht „nice hand“, also „gute Hand“ / „gute Karten“.

Steht NH alleine, kann es auch „not here“, also „nicht anwesend“ bedeuten. Häufiger wird dann aber eher „na“ für „not available“ oder „afk“ („away from keyboard“) verwendet.

Manchmal steht es auch für den Meme-Ausdruck „no homo“.

Im Messenger-Zeitalter werden die Abkürzungen immer mehr zunehmen, da sie sehr nützlich sind, um schnell bestimmte Informationen an den Gegenüber zu bringen. Dumm nur, wenn dieser die Abkürzung noch nicht kennt. Lest bei uns auch, was diese Slang-Ausdrücke bedeuten und wie ihr sie einsetzen könnt:

