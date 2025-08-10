Was bedeutet „unhinged“ in der deutschen Jugendsprache?

In der Jugendsprache tauchen immer wieder neue Begriffe auf. Seit einiger Zeit hört und liest man etwa auch in deutschsprachigen Beiträgen bei TikTok, Instagram und Co. den Ausdruck „unhinged“. Was bedeutet der Slang-Begriff?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was bedeutet „unhinged“ in der Jugendsprache?

„Unhinged“ ist ein Wort aus der englischen Sprache und leitet sich vom Verb „to unhinge“ ab. Das bedeutet auf Deutsch übersetzt „etwas aus den Angeln heben“. Als Adjektiv hat es aber eine übertragene Bedeutung. Ursprünglich stammt der Begriff aus dem Englischen und bezeichnet dort jemanden, der psychisch instabil oder irrational handelt. Im deutschen Sprachgebrauch hat sich die Bedeutung jedoch etwas verschoben.

„Unhinged“ lässt sich mit „ verrückt “ übersetzen.

“ übersetzen. „To unhinge somebody“ bedeutet: „jemanden aus der Fassung bringen“.

Anzeige

Jugendliche nutzen „unhinged“, um zu beschreiben, wenn jemand völlig überdreht, absurd oder extrem handelt. Meist meint man es aber nicht abwertend, sondern auf eine lustige, unterhaltsame oder dramatische Weise. Dabei kann es sich um Verhalten, Aussagen oder Stil handeln, die völlig über das Ziel hinausschießen oder jegliche soziale Normen ignorieren. Auch Situationen können „unhinged“ sein.

Anzeige

Woher kommt „unhinged“?

Der Begriff wurde über Memes, Popkultur und insbesondere über TikTok und Twitter nach Deutschland importiert. Besonders durch englischsprachige Creator hat sich der Ausdruck eingebürgert und wird mittlerweile teils direkt so in deutsche Sätze eingebaut.

Beispiele:

„Dieses Outfit ist so unhinged , ich liebe es!“ → Das Outfit ist völlig verrückt und übertrieben, aber gerade deshalb cool.

, ich liebe es!“ → Das Outfit ist völlig verrückt und übertrieben, aber gerade deshalb cool. „Er hat einfach bei jedem einzelnen Post kommentiert, komplett unhinged .“ → Sein Verhalten war extrem und unkontrolliert, aber auch irgendwie witzig.

.“ → Sein Verhalten war extrem und unkontrolliert, aber auch irgendwie witzig. „Unhinged-Phase activated“ → Eine selbstironische Ansage, dass man jetzt absichtlich durchdreht oder übertreibt.

„Unhinged“ ist ein Beispiel für die zunehmende Vermischung von Englisch und Deutsch in der Jugendsprache. Weitere Beispiele in die Richtung sind „tuff“, „Period“ und „no cap“. Der Begriff beschreibt ein überdrehtes, oft absurdes Verhalten, ist aber meist ironisch und mit einem Augenzwinkern gemeint.