Was das Porsche-Logo wirklich bedeutet: So entstand das Wappen

Seit über 70 Jahren ziert das Porsche-Wappen die Sportwagen der Marke. Doch was steckt hinter dem Design und welche Geschichte erzählt es?

Das Porsche-Wappen: ein Symbol für Qualität und Tradition

Alles begann, laut Porsche, 1952 als das heute berühmte Wappen erstmals als Qualitätssiegel eingeführt wurde. Es entstand bei einem Treffen zwischen Ferry Porsche und dem damaligen US-Importeur Max Hoffman und sollte die Wurzeln des Unternehmens sowie die Dynamik und den hohen Anspruch an Qualität widerspiegeln.

Das Herzstück des Wappens ist das „Stuttgarter Rössle“. Das Pferd ist umgeben von den rot-schwarzen Landesfarben Württemberg-Hohenzollerns und stilisierten Geweihstangen aus dem damaligen Wappen der Region. Darüber prangt der Porsche-Schriftzug. Wer genau hinschaut, entdeckt außerdem den Schriftzug „Stuttgart“ über dem Rössle.

Das Porsche-Logo im Laufe der Jahre

Das Porsche-Wappen hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt, ohne seine charakteristische Form zu verlieren. Von 1954 bis 1974 zeigte es den breiten, goldfarbenen Porsche-Schriftzug und das kräftige Pferd mit vollem Schweif. „Stuttgart“ stand erhaben auf einem vertieften Hintergrund, während das Rotorange besonders auffiel.

Zwischen 1974 und 1995 blieb der Schriftzug goldfarben, das Rot im Wappen wurde rottransparent, und „Stuttgart“ blieb erhaben. Von 1994 bis 2005 wurden die Buchstaben schlanker und schwarz, „Stuttgart“ wurde vertieft integriert, und das Pferd wirkte eleganter, während das Rot weiterhin transparent leuchtete.

Qualität und Beständigkeit „Made in Germany“

Das Porsche-Wappen wird in Deutschland produziert und muss dabei verschiedene Qualitätstests bestehen, wie etwa einen Klimawechseltest im Entwicklungszentrum in Weissach. Diese Anforderungen sollen die Beständigkeit und die ursprüngliche Gestaltung des Wappens gewährleisten. Es ist seit Jahrzehnten ein wichtiges Erkennungszeichen der Marke.

Im Laufe der Zeit wurden Details wie Farbintensität und Schriftart angepasst, um mit dem Zeitgeist Schritt zu halten. So zeigt das Wappen, dass Porsche Tradition bewahren und zugleich modern bleiben will. Mit dem Wandel zur Elektromobilität steht das Unternehmen ebenso wie die Konkurrenz vor neuen Herausforderungen.