Was die Abkürzung R.I.P. wirklich bedeutet und warum es so wichtig ist, sie richtig zu verwenden

Die Abkürzung „R.I.P.“ sieht man überall – doch was bedeutet sie wirklich? Hier erfährst du Bedeutung und Nutzung im Netz.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

RIP: Bedeutung und Übersetzung

Akronyme aus anderen Sprachen lassen sich für die meisten Nichtmuttersprachler natürlich nur schwer herleiten. „R.I.P.“ (oder auch „RIP“) steht dabei für „Rest In Peace“, was übersetzt „Ruhe in Frieden“ bedeutet.

Anzeige

Beide Aussprüche sind vom lateinischen „Requiescat in pace“ abgeleitet. Den Ursprung soll das Akronym in Psalm 4,9 in der Übertragung der Vulgata haben: „in pace in idipsum dormiam et requiescam“. Übersetzt bedeutet der Abschnitt: „In Frieden leg’ ich mich nieder und schlafe ein und ich werde ruhen.“

Man findet das Akronym unter anderem als Grabinschrift, an Grabdenkmalen und im Totenzettel. Vor allem liest man es heutzutage aber als Beileidsbekundung unter Todesmeldungen im Internet, in sozialen Netzwerken und Kommentarbereichen. Aber das Akronym wird heutzutage häufig nicht nur für Lebewesen, sondern häufig auch für das Ende oder die Abschaltung von Dingen (Apps, Serien, Firmen) verwendet.

R.I.P. als Grabinschrift an einem Grab in Jakarta (© wisely, Depositphotos via IMAGO)

Einige der bekanntesten Abkürzungen, über die ihr in sozialen Netzwerken, Kommentarbereichen und beim Chatten stolpern könnt, haben wir hier für euch erklärt:

Anzeige

Vorsicht vor Sarkasmus und Internet-Trollen

Bei der Abkürzung „R.I.P.“ sollte man jedoch immer etwas Vorsicht walten lassen, da die Abkürzung – wie so ziemlich alles im Internet – gerne auch sarkastisch verwendet wird. So wird aus dem Akronym beispielsweise die falsche Bedeutung „Rest In Pieces“ gemacht, was übersetzt so viel wie „Ruhe in Stücken“ bedeutet. Ebenfalls wird „Rest In Pieces“ im negativen Sinne für verhasste Personen benutzt.

Auch der Spruch „R.I.P. in Peace“ hat sich als Meme und bei Internet-Trollen etabliert, die sich über die häufige Falschnutzung des Akronyms belustigen. „R.I.P. in Peace“ würde somit ausgeschrieben „Rest in Peace in Peace“ bedeuten. Häufig findet man die falsche Schreibweise unter Falschmeldungen oder auf Meme-Bildern.

Wenn ihr euer Mitleid durch die Abkürzung „R.I.P.“ (Rest in Peace) bekunden wollt, solltet ihr also dringend auf die richtige Schreibweise achten, um nicht als taktloser Troll rüber zu kommen.