„Fritz-Walter-Wetter“ ist ein bekannter Begriff aus dem deutschen Fußballjargon. Aber was bedeutet er eigentlich?

Was heißt eigentlich „Fritz Walter Wetter“?

Der Begriff geht zurück auf Fritz Walter (1920–2002), den legendären Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft, die 1954 den WM-Titel in Bern gewann („Das Wunder von Bern“).

Der Ausdruck bezeichnet regnerisches Wetter, welches der Ehrenspielführer der DFB-Nationalmannschaft und Weltmeister von 1954 bevorzugte. Hintergrund für seine Vorliebe, nur bei Regen spielen zu wollen, ist ein Erlebnis aus dem Zweiten Weltkrieg. Dort infizierte er sich mit Malaria. Die Krankheit blieb chronisch, das heißt: Sie brach immer wieder aus, besonders bei Hitze oder starker Sonneneinstrahlung. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland war Fritz Walter zwar wieder gesund genug zum Fußballspielen, aber hohe Temperaturen machten ihm dauerhaft zu schaffen. Er bekam Fieberschübe, fühlte sich schwach und konnte seine volle Leistung nur schwer abrufen, wenn es heiß war. Darum lag ihm kühles, regnerisches Wetter besonders gut. Bei Regen, Wind und matschigem Boden fühlte er sich körperlich fit, konzentriert und konnte sein Spiel optimal entfalten.

So kam es, dass Fritz Walter seine technischen Finessen insbesondere auf feuchtem Rasen besser ausspielen konnte. Auch beim WM-Finale 1954 regnete es im Wankdorf-Stadion in Bern. Vor dem Endspiel gab es folgenden Dialog zwischen dem Bundestrainer Sepp Herberger und Fritz Walter:

„Fritz, Ihr Wetter.“

„Chef, ich hab‘ nichts dagegen.“

Das Fritz-Walter-Wetter in der Schweiz hat somit zum Sieg der Helden von Bern beigetragen. Der WM-Sieg 1954 wird bis heute als mehr als nur ein sportlicher Erfolg gewertet. Vielmehr schweißte der Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft das Nachkriegs-Deutschland wieder zusammen.

„Fritz Walter Wetter“: Erklärung

Fritz Walter ist am 31. Oktober 1920 geboren und starb am 17. Juni in Enkenbach-Alsenborn. Bis heute ist Fritz Walter eine der herausragenden Personen, die der deutsche Fußball jemals vorgebracht hat. Heute nahezu undenkbar, spielte Fritz Walter in seiner aktiven Karriere über 30 Jahre bei demselben Verein, dem 1. FC Kaiserslautern. Seine Karriere begann der Pfälzer mit 8 Jahren in der Jugend vom 1. FC Kaiserslautern, das letzte Mal schnürte er 1958 die Schuhe für den Traditionsverein. Fritz Walter ist einer von vier Spielern, die über 15 Jahre im DFB-Dress aufgelaufen sind.

„Fritz-Walter-Wetter“ steht nicht nur für Fußball unter Regen, sondern sinnbildlich für Durchhaltevermögen, Kampfgeist und Leidenschaft trotz widriger Umstände. Es erinnert an eine Zeit, in der Fußball noch mehr mit Schlamm, Regen und echter Mentalität verbunden war und an einen Spieler, der genau das verkörperte.