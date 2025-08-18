Was heißt die Abkürzung „TBD“ im jeweiligen Kontext?

Auf die Abkürzung „TBD“ oder auch „tbd“ stößt man an vielen Stellen im Netz, egal ob Chat, Forum, Social Media oder Technikseite. Was „TBD“ alles bedeuten kann und welchem Kontext es verwendet wird, erklären wir hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„TBD“ hat mehrere Bedeutungen

TBD wird in sehr unterschiedlichen Fällen benutzt. Einerseits findet man es im Chat und E-Mails, anderseits aber auch auf offiziellen Release-Listen von Firmen, Publishern und Technikseiten.

Anzeige

Wenn ihr trotz der Erklärungen nicht sicher seid, wie der Gegenüber das „tbd“ gemeint hat, ist es durchaus ratsam lieber nachzufragen, bevor ihr etwas tut, was möglicherweise noch nicht vollständig abgeklärt ist.

Abkürzung „TBD“ bei (Release)-Listen

Wenn ihr das Akronym „TBD“ beispielsweise in einer Release-Liste findet, steht es dafür, dass der jeweilige Titel noch kein konkretes Erscheinungsdatum hat. TBD steht in dem Fall für „to be determined“, „to be defined“ oder „to be decided“, was übersetzt somit „muss noch festgelegt/bestimmt/entschieden werden“ bedeutet. Eine alternative Abkürzung hierfür ist „TBA“.

Anzeige

Abkürzung „tbd“ bei Deadlines

In den meisten Fällen steht das Akronym „tbd“ im Chat oder in E-Mails für „to be done“, was bedeutet, dass die jeweilige Aufgabe noch erledigt werden muss. Wenn ihr euch also über bestimmten Auftrage, eine Aufgabe oder einen zu erledigenden Job unterhaltet, sollte „tbd“ dafür stehen, dass etwas noch nicht gemacht wurde und darauf wartet, von jemandem erledigt zu werden.

Abkürzung „tbd“ bei Unklarheiten

Leider kann die Abkürzung in Chats und E-Mails aber auch fast für das genaue Gegenteil stehen: „to be discussed“, also „noch zu besprechen“. Somit könnte gemeint sein, dass die Aufgabe nicht direkt zu erledigen ist, sondern erst noch weiter besprochen werden muss, wie vorzugehen ist.

Wenn der Kontext es also nicht absolut klarmacht, solltet ihr also besser nachfragen, wie weiter vorzugehen ist oder wie das „tbd“ genau gemeint ist.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.