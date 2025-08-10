Was macht ein Entstörungsdienst – und warum darf er mit Blaulicht fahren?

Im Straßenverkehr fahren nicht nur Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen mit Blaulicht und Sirene. Manchmal stößt man auch auf einen grauen Wagen mit der Aufschrift „Entstörungsdienst“. Wofür ist dieser Dienst zuständig und warum fährt er mit Blaulicht?

Das macht ein Entstörungsdienst

Ein Entstörungsdienst ist dafür zuständig, technische Störungen an wichtigen Versorgungsnetzen oder Anlagen schnellstmöglich zu beheben. Dazu gehören unter anderem Strom-, Gas-, Wasser- oder Telekommunikationsleitungen sowie Anlagen der Bahn oder Industrie. Die Fachkräfte rücken rund um die Uhr aus, wenn es zu Ausfällen kommt, zum Beispiel bei einem Stromausfall in einem ganzen Stadtteil oder einer beschädigten Gasleitung. Auch bei Gefahr durch Spannung an beschädigten Strommasten oder Fahrleitungen kann der Entstörungsdienst schnell eingreifen.

Aufgaben eines Entstörungsdienstes

Behebung von Störungen an Strom-, Gas-, Wasser- und Telekommunikationsnetzen

Lokalisierung und Reparatur von Leitungsschäden

Wartung und Instandhaltung kritischer Infrastruktur

Bereitschaftsdienst rund um die Uhr

Koordination mit Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten bei Gefahrensituationen

Ein Entstörungsdienst kümmert sich also, wenn es etwa Störungen bei der Trinkwasserversorgung gibt oder falls Gasgeruch in der Umgebung wahrgenommen wird.

Typische Einsatzsituationen

Stromausfall in einem Stadtviertel

Wasserrohrbruch mit Überflutung

Gasleitung beschädigt bei Bauarbeiten

Telekommunikationsausfall bei wichtigen Behörden

Oberleitungsstörung bei Bahnanlagen

Warum Blaulicht erlaubt ist

Gefahr für Leben, Gesundheit oder öffentliche Sicherheit

Versorgungsausfall in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Verkehrs- oder Industrieanlagen

Vermeidung von Folgeschäden oder Explosionen, zum Beispiel bei Gaslecks

Sonderrechte gemäß § 35 StVO

Wegerecht mit Blaulicht und Martinshorn nach § 38 StVO

Warum nutzt der Entstörungsdienst Blaulicht und Sirene?

Da es sich häufig um Einsätze handelt, bei denen Menschen gefährdet sind oder die öffentliche Versorgungssicherheit betroffen ist, kann der Entstörungsdienst in bestimmten Fällen mit Sonderrechten fahren, also mit Blaulicht und Martinshorn. Das ist jedoch nur erlaubt, wenn tatsächlich Gefahr im Verzug ist und der Einsatz ein schnelles Eingreifen erfordert, um größere Schäden oder Risiken abzuwenden. Die gesetzliche Grundlage dafür sind § 35 und § 38 der Straßenverkehrsordnung (StVO), in denen Sonderrechte und Wegerechte geregelt werden.

Nicht jeder Routineeinsatz rechtfertigt die Nutzung von Blaulicht. Nur wenn ein schnelles Handeln im Sinne der öffentlichen Sicherheit notwendig ist, dürfen Entstörungsdienste diese Sonderrechte nutzen. Das gilt etwa bei einem Stromausfall in einem Krankenhaus. An anderer Stelle erklären wir, ob ihr über eine rote Ampel fahren dürft, wenn sich ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht nähert.