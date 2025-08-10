Was macht ein Entstörungsdienst – und warum darf er mit Blaulicht fahren?

Im Straßenverkehr fahren nicht nur Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen mit Blaulicht und Sirene. Manchmal stößt man auch auf einen grauen Wagen mit der Aufschrift „Entstörungsdienst“. Wofür ist dieser Dienst zuständig und warum fährt er mit Blaulicht?
Das macht ein Entstörungsdienst
Ein Entstörungsdienst ist dafür zuständig, technische Störungen an wichtigen Versorgungsnetzen oder Anlagen schnellstmöglich zu beheben. Dazu gehören unter anderem Strom-, Gas-, Wasser- oder Telekommunikationsleitungen sowie Anlagen der Bahn oder Industrie. Die Fachkräfte rücken rund um die Uhr aus, wenn es zu Ausfällen kommt, zum Beispiel bei einem Stromausfall in einem ganzen Stadtteil oder einer beschädigten Gasleitung. Auch bei Gefahr durch Spannung an beschädigten Strommasten oder Fahrleitungen kann der Entstörungsdienst schnell eingreifen.
Aufgaben eines Entstörungsdienstes
- Behebung von Störungen an Strom-, Gas-, Wasser- und Telekommunikationsnetzen
- Lokalisierung und Reparatur von Leitungsschäden
- Wartung und Instandhaltung kritischer Infrastruktur
- Bereitschaftsdienst rund um die Uhr
- Koordination mit Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten bei Gefahrensituationen
Ein Entstörungsdienst kümmert sich also, wenn es etwa Störungen bei der Trinkwasserversorgung gibt oder falls Gasgeruch in der Umgebung wahrgenommen wird.
Typische Einsatzsituationen
- Stromausfall in einem Stadtviertel
- Wasserrohrbruch mit Überflutung
- Gasleitung beschädigt bei Bauarbeiten
- Telekommunikationsausfall bei wichtigen Behörden
- Oberleitungsstörung bei Bahnanlagen
Warum Blaulicht erlaubt ist
- Gefahr für Leben, Gesundheit oder öffentliche Sicherheit
- Versorgungsausfall in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Verkehrs- oder Industrieanlagen
- Vermeidung von Folgeschäden oder Explosionen, zum Beispiel bei Gaslecks
- Sonderrechte gemäß § 35 StVO
- Wegerecht mit Blaulicht und Martinshorn nach § 38 StVO
Warum nutzt der Entstörungsdienst Blaulicht und Sirene?
Da es sich häufig um Einsätze handelt, bei denen Menschen gefährdet sind oder die öffentliche Versorgungssicherheit betroffen ist, kann der Entstörungsdienst in bestimmten Fällen mit Sonderrechten fahren, also mit Blaulicht und Martinshorn. Das ist jedoch nur erlaubt, wenn tatsächlich Gefahr im Verzug ist und der Einsatz ein schnelles Eingreifen erfordert, um größere Schäden oder Risiken abzuwenden. Die gesetzliche Grundlage dafür sind § 35 und § 38 der Straßenverkehrsordnung (StVO), in denen Sonderrechte und Wegerechte geregelt werden.
Nicht jeder Routineeinsatz rechtfertigt die Nutzung von Blaulicht. Nur wenn ein schnelles Handeln im Sinne der öffentlichen Sicherheit notwendig ist, dürfen Entstörungsdienste diese Sonderrechte nutzen. Das gilt etwa bei einem Stromausfall in einem Krankenhaus. An anderer Stelle erklären wir, ob ihr über eine rote Ampel fahren dürft, wenn sich ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht nähert.