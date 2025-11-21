Was macht ein gutes Dating-Profil bei Tinder und Co. aus? 10 Tipps und No-Gos

Wer Online-Dating schon einmal ausprobiert hat, kennt sicher den Stress, wenn es darum geht, ein authentisches Dating-Profil zu erstellen. Denn worauf kommt es dabei wirklich an? Welche Fotos ziehen? Und was sollte in der Bio stehen? Wir beantworten genau diese Fragen und zeigen euch, wie ihr aus eurem Dating-Profil bei Tinder, Bumble und Co. das Beste rausholt. Hier kommen unsere Tipps und No-Gos.

Egal, ob ihr euch gerade frisch auf einer Dating-App anmelden wollt oder das Gefühl habt, euer Profil könnte mal wieder ein kleines Upgrade gebrauchen, mit unseren Dos and Dont's kommt ihr dem nächsten Match garantiert ein Stückchen näher. Los geht's:

5 Tipps für ein gutes Dating-Profil

#1 Verwendet authentische, abwechslungsreiche Fotos

Klar, wir wollen uns beim Dating natürlich alle von unserer besten Seite zeigen. Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, für das Dating-Profil eher auf die perfekt inszenierten Hochglanzbilder zu setzen – dabei zeigen die oft nur wenig von der Realität und dem, was euch wirklich ausmacht. Setzt also stattdessen lieber auf authentische Fotos, die eure Persönlichkeit einfangen. Das kann ein Schnappschuss auf Reisen sein, bei eurem liebsten Hobby oder vielleicht ein Foto mit eurem Vierbeiner. So bekommt euer potenzielles Match direkt einen Eindruck davon, wer ihr seid.

Außerdem wichtig: Achtet unbedingt darauf, dass euer Gesicht mindestens auf einem der Fotos klar zu erkennen ist.

#2 Werdet in eurer Bio konkret

Wenn ihr euch an euren Profiltext auf Tinder, Bumble oder Co. machen wollt, gilt auch hier: seid ehrlich und vor allem konkret. Heißt: Wenn ihr beispielsweise leidenschaftlich gerne verreist, schreibt das nicht einfach so, sondern geht ins Detail: „Letztes Jahr war ich in Vietnam, nächstes Ziel: Kapstadt“. So zeigt ihr nicht nur direkt mehr von euch, sondern eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit für konkrete Nachfragen. Denn hey, vielleicht wartet im großen Dating-Pool ja genau die Person auf euch, die auch schon sehnsüchtig nach einem Travelbuddy für Kapstadt sucht.

#3 Seid ehrlich bei euren Absichten und Wünschen

Die meisten Singles haben heutzutage keine Lust mehr darauf, erst lange herausfinden zu müssen, was das Gegenüber will. Und deswegen gilt: Gebt offen an, was ihr sucht. Eine Beziehung? Lockere Dates? Was Unverbindliches? Alles ist okay, aber seid da ehrlich!

Das gilt übrigens nicht nur für die Beziehungsform, sondern auch für andere Punkte, die euch wichtig sind. Bei Bumble gibt es zum Beispiel die sogenannten Profil-Badges, bei denen ihr nach Interessen und Überzeugungen filtern könnt (Kinderwunsch, Raucher oder Nicht-Raucher und so weiter). So vermeidet ihr, die falschen Personen anzuziehen.

#4 Baut eine Hook für Gespräche ein

Es ist eigentlich immer eine gute Idee, im Dating-Profil eine witzige Anekdote einzubauen oder eine Frage, bei der die andere Person eigentlich gar nicht anders kann, als zu reagieren. Auf vielen Dating-Apps gibt es mittlerweile aber auch sogenannte Prompts, die User und Userinnen nutzen können, um sich kreativ zu präsentieren. Das sind meistens Aussagen wie „Ich hoffe, dass du ...“ oder „Der einfachste Weg zu meinem Herzen ist ...“, die dann einfach individuell vervollständigt werden können – perfekt, um Reaktionen herauszukitzeln.

#5 Aktualisiert euer Profil regelmäßig

Das gilt für eure Interessen, aber vor allem auch für eure Fotos. Immerhin würde es doch ziemlich komisch rüberkommen, wenn ihr auf all euren Tinder-Fotos mit blonden Haaren zu sehen seid, und dann plötzlich mit einer schwarzen Haarpracht zum Date spaziert. Achtet bei eurem Dating-Profil also auf Aktualität.

5 No-Gos, die in eurem Dating-Profil nichts zu suchen haben

An dieser Stelle könnten wir natürlich einfach die Tipps von oben umdrehen, wir wollen aber trotzdem noch gezielt auf ein paar bestimmte No-Gos auf Dating-Profilen eingehen:

#1 Nur Gruppenfotos oder unscharfe Selfies

Leute auf Dating-Apps wollen weder raten, wer ihr seid, noch haben sie Lust auf eine Reihe unscharfer Schnappschüsse vor dem Badezimmerspiegel oder aus dem überbelichteten Gym. Da könnt ihr mehr von euch zeigen!

#2 Ein leeres Dating-Profil

Ein paar Emojis, eine komplett leere Bio oder einfach nur ein kurzes „Hey du!“ – all das lässt euch auf eurem Dating-Profil super schnell austauschbar wirken. Denn auch wenn auf Tinder, Bumble und Co. sicher in erster Linie die Optik entscheidet, ob geswipt wird oder nicht, ist es am Ende das Gesamtpaket, das euch richtig herausstechen lässt.

Zeigt, wer ihr seid! Ich war selbst schon einige Male auf irgendwelchen Dating-Apps angemeldet und kenne den Struggle, wenn man plötzlich auf eine leere Bio starrt und nicht weiß, was man da nun hinschreiben soll (selbst als Redakteurin, deren Beruf das Schreiben ist). Aber sich selbst charmant „anpreisen“ zu müssen, finde sogar ich nicht ganz easy. Und trotzdem sollte man sich für das Dating-Profil genügend Zeit lassen, anstatt einfach nur ein paar Fotos hochzuladen. Wie wichtig das ist, habe ich kürzlich erst wieder bei einem Dinner mit Hinge gelernt. Dort hat die Psychologin Anouk Algermissen (sie ist die erste deutsche Dating- und Beziehungsexpertin bei Hinge) sinngemäß nämlich etwas sehr Wichtiges gesagt: Wenn wir nicht genug Informationen bekommen, füllen wir unser Bild im Kopf mit Annahmen. Und die passen am Ende vielleicht nicht unbedingt mit der Realität zusammen, was für Enttäuschung sorgt. Also zeigt lieber direkt, wer ihr seid und was euch ausmacht – damit euch die richtige Person auch finden kann! Miriam Schell

#3 Zu viel Negativität

Floskeln à la „Bloß keine Drama-Queens“ oder ganze Listen mit Dingen, die ihr nicht wollt, wirken leider schnell mal abschreckend. Stattdessen solltet ihr den Fokus lieber darauf setzen, was euch wichtig ist. Das wirkt direkt viel charmanter.

#4 Lügen bei den Basics

Dass es beim Online-Dating Leute gibt, die ganze Identitäten vortäuschen (bekannt als Catfishing), wollen wir an dieser Stelle mal ausklammern. Doch selbst „kleine“ Lügen über das Alter oder irgendwelche Interessen sind ein No-Go – zumal diese irgendwann eh auffliegen würden, wenn es zu richtigen Treffen kommt.

#5 Standardsprüche

Sprüche wie „Ich bin immer für Spaß zu haben“ oder „Mit mir kannst du Pferde stehlen“ mögen zwar nett gemeint sein, sagen aber so gar nichts speziell über euch aus und gehen daher in der Masse auch schnell unter.

Wir würden sagen: Wenn ihr diese Tipps und No-Gos das nächste Mal beim Erstellen eures Dating-Profils im Hinterkopf behaltet, steht dem erfolgreichen Matchen eigentlich nichts mehr im Wege.

