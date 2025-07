„Was will Ralf Schumacher von mir?“ – Das steckt hinter dem Meme, das TikTok, Reddit und Co. flutet

„Du willst wissen, wie viel dein Auto wert ist?“ – Wer in den letzten Monaten auf TikTok, Reddit oder in einschlägigen Kommentarspalten unterwegs war, dürfte diesem Satz, gesprochen von Ralf Schumacher, bereits mehrfach begegnet sein.

Was zunächst als eine gewöhnliche Autowerbung begann, hat sich zu einem der absurdesten Internet-Memes im deutschsprachigen Raum entwickelt. Das Video zum Meme:

Es geht immer weiter

Das Meme kursiert bereits seit einigen Monaten im Netz. Das ist jedoch nicht das Ende. Bei Instagram teilt Ralf Schumacher mit, dass neue Werbespots für die „Wirkaufendeinauto.de“-Kampagne gedreht werden:

„Da ich weiterhin wissen will, wie viel euer Auto wert ist, machen wir heute ein neues Set, wie ihr im Hintergrund seht. Also kommen da bald neue Spots. Ich hoffe, sie werden euch gefallen.“ Ralf Schumacher kündigt neue Werbe-Clips an

Der Ursprung: Werbung mit Ralf Schumacher wird Kult

In der deutschen Meme-Kultur hat sich der ehemalige Formel‑1‑Fahrer mittlerweile fest als Werbegesicht von „wirkaufendeinauto.de“ eingebrannt. Das Ganze begann mit einem harmlosen Werbespot. Schon seit Ende 2023 ist Schumacher Werbepartner des Automobilportals. Ralf taucht vor allem im Vorfeld eines YouTube-Videos in einem Spot auf, guckt den Zuschauer schräg an und fragt mit stoischer Miene:

„Du willst wissen, wie viel dein Auto wert ist?“

Die Szene ist bewusst nüchtern inszeniert, doch genau darin liegt das humoristische Potenzial: Schumacher wirkt leicht deplatziert, die Inszenierung wirkt bieder. Das Internet liebt genau solche Brüche.

Warum das Meme funktioniert

Kontrast zur Erwartung: Motorsportfans kennen Ralf Schumacher als F1-Profi. Dass er plötzlich Gebrauchtwagen bewertet, wirkt skurril und bietet Angriffsfläche für Ironie.

Motorsportfans kennen Ralf Schumacher als F1-Profi. Dass er plötzlich Gebrauchtwagen bewertet, wirkt skurril und bietet Angriffsfläche für Ironie. Minimalismus als Stilmittel: Der wiederkehrende Satz, der starre Blick und die statische Kamera erzeugen eine fast schon kafkaeske Atmosphäre. Das hat Potenzial für viele weitere Memes.

Der wiederkehrende Satz, der starre Blick und die statische Kamera erzeugen eine fast schon kafkaeske Atmosphäre. Das hat Potenzial für viele weitere Memes. Kult durch Kontrast: Viele kennen Ralf als „den anderen Schumacher“. Jetzt ist er DER Schumacher mit dem Auto-Meme.

Auf Plattformen wie Reddit, Instagram oder TikTok kursieren unzählige Varianten des Clips – mal als GIF, mal als Remix mit anderen Formaten.

Besonders beliebt sind absurde Kontexte („Schumacher gibt Karrieretipps“, „Wenn Ralf beim Elternabend auftaucht“), die den Spot in völlig neue Bedeutungsräume überführen. Nutzer kombinieren das Bild von Ralf mit absurden Texten und bauen absurde Kontexte auf. Meme‑Generatoren wie Imgflip bieten inzwischen Vorlagen, um eigene Versionen zu basteln.

Schumacher wird so zur Meme‑Figur, analog zum Kult um andere Werbegesichter wie Marcell D'Avis oder Herr Kaiser von der „Hamburg Mannheimer“-Versicherung.

