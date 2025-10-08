Was „Womp Womp“ wirklich bedeutet – und warum man es ständig im Netz liest

Der Ausdruck „womp womp“ ist mittlerweile ein fester Bestandteil der modernen Internet- und Jugendsprache und wird vor allem in sozialen Medien, Memes und Chats verwendet. Was bedeutet das auf Deutsch?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was steckt hinter dem „Womp womp“-Meme?

Dieser Sound-Effekt ist mit „womp womp“ gemeint:

Der Ausdruck „womp womp“ stammt ursprünglich aus der englischsprachigen Popkultur und wird in der Jugendsprache meist verwendet, um Enttäuschung, Pech oder eine unangenehme Situation auf ironische oder humorvolle Weise zu kommentieren.

Ursprünglich stammt er aus der englischsprachigen Unterhaltungskultur der 1950er- und 1960er-Jahre. In Comedyshows wurde ein trauriger Posaunenton – wah-wahhh – gespielt, um einen Misserfolg oder eine peinliche Situation humorvoll zu betonen. Aus dieser Soundnachahmung entwickelte sich später der lautmalerische Ausdruck „womp womp“, der auch „Sad Trombone“ (auf Deutsch „traurige Posaune“) genannt wird. Auf Deutsch wird auch „dödöö“ verwendet. Das geht auf diesen „Fail“-Sound aus der 90er-Jahre-Quiz-Show „Familienduell“ zurück:

Anzeige

Beispiele für „Womp Womp“

In der heutigen Jugendsprache steht „womp womp“ sinngemäß für „Pech gehabt“, „tja schade“ oder „haha, fail“. Es wird meist ironisch oder spöttisch verwendet, um auf eine enttäuschende oder unangenehme Situation zu reagieren – besonders dann, wenn sie selbstverschuldet oder offensichtlich ist. Der Tonfall ist dabei oft humorvoll, manchmal aber auch bewusst unsensibel. Einige Beispiele für die Nutzung:

Situation 1:

Person A: „Ich hab mein ganzes Geld für Sneaker ausgegeben und jetzt kein Ticket fürs Festival.“

Person B: „Womp womp.“

Bedeutung: „Tja, selbst schuld – Pech gehabt.“

Situation 2:

A: „Ich dachte, sie mag mich, aber sie hat mich ignoriert.“

B: „Womp womp.“

Bedeutung: „Das war wohl nichts.“

In ernsten Gesprächen kann „womp womp“ kühl oder respektlos wirken, weil es Mitgefühl verweigert. In freundschaftlichen oder scherzhaften Kontexten zeigt es hingegen spielerischen Spott oder Selbstironie. Besonders in TikTok- oder Reddit-Kommentaren ist der Ausdruck heute ein Synonym für das digitale Augenrollen – kurz, witzig und ein wenig gemein.