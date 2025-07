Waschmaschinentür immer offen lassen? Das sagen Experten

Es ist ratsam, die Tür der Waschmaschine nach dem Waschen offenzulassen. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe, die Hygiene, Lebensdauer und Funktionalität des Geräts betreffen.

Schimmel- und Geruchsbildung vermeiden

In einer Waschmaschine bleibt nach dem Waschgang oft Restfeuchtigkeit zurück. Das gilt vor allem in der Trommel, in der Gummidichtung und im Waschmittelfach. Wenn die Tür direkt nach dem Waschen geschlossen wird, kann diese Feuchtigkeit nicht entweichen. Das schafft ein feuchtes, warmes Milieu, was ideale Voraussetzungen für die Entstehung von Schimmel, Bakterien und unangenehmen Gerüchen sind. Besonders die Gummidichtung an der Tür ist ein häufiger Ort, an dem sich schwarze Schimmelflecken bilden können. Das sagt der Hersteller Bosch:

Wenn sich Feuchtigkeit bildet, kann ein strenger Geruch entstehen. Du solltest die Tür und die Waschmittelschublade deiner Maschine nach jedem Waschgang offen stehen lassen.

Auch die Experten von Ökotest raten dazu, die Waschmaschinentür nach dem Waschvorgang eine ganze Weile offen stehenzulassen:

Dabei ist es eine gute Idee, die Maschine nach dem Waschgang noch eine Weile offenstehen zu lassen. Denn: Beim Waschen wird natürlich nicht nur die Wäsche nass, sondern auch das Innere der Maschine. Bleibt die Feuchtigkeit, die beim Waschen entsteht, länger im Inneren und kann nicht entweichen, begünstigt das die Bildung von Schimmel, Bakterien und Pilzen.

Trocknung und Luftzirkulation

Lässt man die Tür nach dem Waschen offen stehen, kann Luft in die Trommel zirkulieren. Dadurch trocknen feuchte Stellen schneller ab. Auch die Rückstände von Waschmittel, Weichspüler und Flusen, die sich nach jedem Waschgang ablagern, trocknen besser. Das verringert die Gefahr von Verklumpungen oder Ablagerungen. Macht auch nicht den Fehler und legt direkt nach dem Waschgang eine neue Ladung Wäsche in die Maschine. So kann der Innenraum auch nicht trocknen und ihr riskiert, dass Gerüche und Bakterien auf die Wäsche übergehen.

Längere Lebensdauer der Maschine

Eine trockene Waschmaschine ist weniger anfällig für Defekte, etwa durch Korrosion oder Schimmelbildung im Inneren. Auch die Elektronik profitiert davon, wenn keine dauerhafte Feuchtigkeit im Gerät bleibt. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer des Geräts und man vermeidet teure Reparaturen. Dauerhaft müsst ihr die Tür aber auch nicht offenhalten. Zum einen minimiert ihr so das Risiko, versehentlich dagegen zu stoßen. Zum anderen gibt es Experten, die darauf hinweisen, dass die Tür im offenen Zustand durch das Gewicht nach unten gezogen wird. Das kann langfristig Scharniere verformen, wodurch sich die Tür nach einiger Zeit möglicherweise nicht mehr richtig schließen lässt (Quelle: Gofeminin).

So geht’s richtig

Nach dem Waschgang sollte man laut Ökotest die Tür mindestens eine halbe Stunde lang offen lassen, idealerweise so lange, bis die Trommel und Dichtung vollständig trocken sind. Auch das Waschmittelfach sollte leicht geöffnet bleiben. Wer aus Platzgründen die Tür nicht vollständig offen lassen kann, sollte sie zumindest einen Spalt breit geöffnet halten.

