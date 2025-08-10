Wasser unter Auto-Fußmatten? Diese Maßnahmen solltet ihr schnell ergreifen

Wasser im Auto ist ein ernstzunehmendes Problem, das schnell behoben werden sollte. Wenn sich Feuchtigkeit unter den Fußmatten sammelt, können verschiedene Ursachen dahinterstecken. Wir verraten euch, wie ihr den Fußraum schnell wieder trocken bekommt.

Wie kommt das Wasser in den Fußraum?

Fangen wir mit dem banalsten aller Gründe an: Ihr habt das Wasser selbst in das Fahrzeug transportiert. Bei Regen, beim Laufen durch Pfützen oder bei Schnee und Matsch sammelt sich die Flüssigkeit an den Schuhen. Bei häufigerem Aus- und Einsteigen kann sich schon eine beachtliche Wassermenge ansammeln.

Ist euer Wagen nicht mehr der neueste, können Löcher im Lack die Ursache für Wasser im Fußraum sein. Eine Verstopfung der Wasserablaufkanäle kann einen Wasserstau unter den Fußmatten hervorrufen. Riecht es noch dazu nach Chemie, ist wahrscheinlich Kühlwasser aus der Klimaanlage ausgelaufen (laut bussgeldkatalog.org).

Ist es gefährlich, wenn es im Fußraum nass ist?

Staut sich das Wasser unter den Fußmatten, solltet ihr sofort reagieren. Habt ihr das Malheur an einem muffigen Geruch bemerkt, steht die Feuchtigkeit schon länger dort und zahllose Bakterien tummeln sich in dem feuchten Milieu.

Empfindliche und unter Allergien leidende Menschen können davon Kopfschmerzen, Übelkeit und andere Beschwerden bekommen. Nicht zuletzt schadet Feuchtigkeit im Auto auch der Karosserie.

Wie bekomme ich das Wasser aus dem Fußraum?

Habt ihr Wasser unter den Fußmatten entdeckt, ist schnellstmögliches Handeln erforderlich. Sind die Stoffe durchgeweicht, beginnt es im Auto zu schimmeln und es kann sich Rost bilden. Parkt das Auto an einem trockenen Ort. Die Feuchtigkeit entweicht besonders schnell, wenn ihr an warmen Tagen über einige Stunden alle Fenster und Türen öffnet.

Entfernt die Fußmatten aus dem Auto. Ihr könnt sie an der Luft trocknen lassen. Schimmlige und muffige Matten haben ausgedient und sollten ersetzt werden. Im Fußraum selbst könnt ihr für die Trocknung Zeitungspapier oder Handtücher verwenden. Steht der Fußraum komplett unter Wasser, schöpft die Flüssigkeit vorher mit einer Kelle ab.

Um die Feuchtigkeit gründlich zu entfernen, stellt einen kleinen Heizlüfter auf. Damit auch die letzte Feuchtigkeit verschwindet und sich nicht so schnell neue Nässe bildet, platziert einen Luftentfeuchter im Auto. Ein gutes Hausmittel ist eine mit Katzenstreu gefüllte Socke.

Um sicherzustellen, dass durch die Feuchtigkeit keine Schäden am Auto, insbesondere an der Technik, entstanden sind, solltet ihr bei einem größeren Wasserschaden stets in Betracht ziehen, eine Werkstatt aufzusuchen.