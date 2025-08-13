Wasserflecken auf dem Auto? Mit diesen Tipps glänzt euer Lack wieder

Nach der Autowäsche oder nach einem Regenschauer kann es passieren: Ihr findet kleine, weiße Flecke auf eurem Lack, der eigentlich glänzen sollte. Mit unseren Tipps entfernt ihr die unschönen Ablagerungen ohne großen Aufwand.

Wasserflecken auf dem Autolack: Ist das gefährlich?

Ihr spart euch öfter die Fahrt zur Waschanlage? Wer seinen Wagen selbst wäscht, nutzt oft Brunnenwasser. Da dieses Wasser sehr viel Kalk enthält, sind Kalkflecken vorprogrammiert. An sonnigen Tagen verdunstet das Wasser besonders schnell. Bleiben Kalkflecken zurück, entsteht durch die Lichtbrechung eine Art Glaslinsen-Effekt. Das Metall wird durch die Sonne aufgeheizt und dadurch geschädigt.

Wasserflecken durch Autowäsche entfernen

Sind die Wasserflecke noch frisch, kann eine Autowäsche ausreichen, um die Ablagerungen zu entfernen. Stellt das Auto dazu in den Schatten oder am besten in die Garage oder unter das Carport.

Gebt eine milde Reinigungslösung in einen Eimer mit warmem Wasser. Verwendet die doppelte Menge als sonst. Stellt euch einen weiteren mit warmem Wasser gefüllten Eimer parat. Sprüht dann das Fahrzeug mit Wasser ab. Jetzt reinigt ihr das Auto mit einem sauberen Handschuh. Beginnt dabei mit den Rädern und arbeitet euch nach oben hin vor.

Spült nach jedem Abschnitt gründlich mit Wasser nach. Damit keine neuen Wasserflecke entstehen, muss das komplette Fahrzeug immer nass bleiben. Zum Schluss verwendet ihr ein sauberes Mikrofasertuch und trocknet das Auto komplett ab.

Wasserflecken auf dem Lack mit Essig entfernen?

Essig kann Wasserflecken auf dem Lack entfernen, kann dem Lack aber auch schaden. Daher müsst ihr vorsichtig vorgehen. Verwendet Essig nur, wenn es sich um besonders hartnäckige Flecken handelt. Wascht den Wagen zunächst, damit sich loser Schmutz lösen kann. Anschließend verdünnt ihr Haushaltsessig im Verhältnis 1:10 mit Wasser.

Die Mischung tragt ihr mit einem Schwamm auf die Flecken auf. Die Lösung sollte einige Minuten antrocknen, darf aber nicht auf dem Lack komplett verdunsten. Mit einem feuchten Tuch entfernt ihr die Essigmischung. Spült die Stellen nochmals mit klarem Wasser ab.

Für die Nachbehandlung empfiehlt sich ein hitzebeständiges Autowachs, welches eine Art Schutzfilm auf dem Lack bildet und dafür sorgt, dass Wassertropfen auf der Oberfläche abperlen und sich nicht auf dem Lack festsetzen.