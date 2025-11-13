Wasserzeichen bei ChatGPT entfernen: So geht ihr dabei vor

ChatGPT-Texte wirken auf den ersten Blick völlig normal, doch immer öfter ist die Rede von Wasserzeichen. Was steckt dahinter und wie werdet ihr sie los?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was sind Wasserzeichen bei ChatGPT?

Wenn ihr ChatGPT einen Prompt gebt, erhaltet ihr in der Regel die Antwort per Text. Einzige Ausnahme ist die Bildgenerierung. Was ihr auf den ersten Blick nicht seht, sind scheinbar versteckte Wasserzeichen in den Antworten.

Anzeige

Gerüchte diesbezüglich gab es laut „die Rookies“ schon im April 2025, damals noch mit Version ChatGPT o4-Mini. Angeblich hatte OpenAI sogenannte Unicode-Zeichen hinterlassen, die ihr mit bloßem Auge nicht erkennen könnt.

Habt ihr einen solchen Text dann aber in einem Editor geprüft oder von einem Unicode-Leser, wurden die Zeichen angezeigt. Auch im Quelltext sind KI-generierte Texte sichtbar.

Laut OpenAI sollten diese Zeichen nicht zur Erkennung von KI-generierten Texten dienen. Man nannte sie eine Eigenart oder auch Halluzination der KI-Modelle, ohne bestimmte Absicht.

Wenn ihr mehr über den neuen Atlas-KI-Browser von ChatGPT wissen möchtet, schaut euch das nachfolgende Video an:

Anzeige

Wie ihr Wasserzeichen in euren KI-Texten entfernen könnt

Wurden in euren Texten Wasserzeichen gefunden, könnt ihr sie auf zwei Wegen entfernen:

Da es sich nahezu immer um sogenannte „Soft Hyphen“ handelt, haben sie einen eigenen Unicode (U+00AD). Wenn ihr euren Text nun in einen Editor kopiert und gezielt nach dem entsprechenden Unicode sucht, werden euch alle Zeichen angezeigt. Ihr könnt sie nun durch Leerzeichen oder schlicht gar nichts ersetzen und euren Text neu speichern.

handelt, haben sie einen eigenen Unicode (U+00AD). Wenn ihr euren Text nun und gezielt nach dem entsprechenden Unicode sucht, werden euch alle Zeichen angezeigt. Ihr könnt sie nun durch Leerzeichen oder schlicht gar nichts ersetzen und euren Text neu speichern. Noch einfacher funktioniert es mit einem Tool wie Futureflash. Hier gebt ihr euren Text ein und klickt dann auf den Button „Wasserzeichen entfernen“. Ein Fenster weiter unten erhaltet ihr nun einen Text ohne Wasserzeichen. Nachteil dieses Tools ist, dass euch die Wasserzeichen nicht angezeigt werden. Ihr wisst am Ende also nicht, ob euer Text überhaupt Wasserzeichen enthielt.

Hier Futureflash ausprobieren

Anzeige

So sucht ihr in euren eigenen Texten nach Wasserzeichen

Ob ChatGPT tatsächlich Wasserzeichen hinterlässt, scheint versionsabhängig zu sein. Lasst es uns gemeinsam ausprobieren.

Ich habe Zugang zur ChatGPT Version 5.0 und werde die KI nun beauftragen, für uns einen kurzen Text zum Thema Wasserzeichen zu erstellen. Anschließend schauen wir uns gemeinsam mit einem Prüfungstool an, ob Wasserzeichen enthalten sind.

Diesen Text hat ChatGPT generiert (© Screenshot GIGA)

Im Chatfenster mit ChatGPT sieht der Text völlig normal aus, kein überflüssiges Leerzeichen, keine Kennzeichnung. Nun kopiere ich den Text in ein neues Word-Dokument (Copy & Paste). Auch hier seht ihr keine Veränderung oder Auffälligkeit.

So sieht der von ChatGPT generierte Text in Word aus (© Screenshot GIGA)

Bis zu diesem Punkt sind Wasserzeichen (wenn sie vorhanden sind) völlig unauffällig und für euch nicht sichtbar. Ob der Text jedoch tatsächlich keine solchen Zeichen enthält, könnt ihr mit einem Tool herausfinden.

Hier Text auf Wasserzeichen prüfen lassen

Mit Novidata.de könnt ihr checken, ob euer Text unsichtbare Wasserzeichen enthält. Ich füge nun den von ChatGPT generierten Text per Copy & Paste in das Prüfungstool ein.

Laut Tool enthält der KI-generierte Text keine Wasserzeichen (© Screenshot GIGA)

Es wurden keine Wasserzeichen gefunden. In diesem Fall hat ChatGPT somit keine unerwünschten und unsichtbaren Kennzeichnungen vorgenommen.

Anzeige

Tool-Test: Kann ChatGPT überhaupt Wasserzeichen?

Der Feldversuch war ziemlich erfolglos, denn ChatGPT hatte in meinem Fall keine Wasserzeichen in den Text gebastelt. Um zu testen, ob das Tool zur Entdeckung funktioniert und ob ChatGPT auf Befehl mit Wasserzeichen arbeiten kann, habe ich die KI gezielt dazu aufgefordert, einen Text mit Wasserzeichen zu versehen.

Trotz mehrerer Hinweise und Bitten, habe ich von ChatGPT keinen Text mit echten Wasserzeichen beziehungsweise versteckten Unicodes erhalten.

Das ist aber keine Garantie dafür, dass ChatGPT nicht doch versteckte Symbole hinterlässt. Auch hier berichten „die Rookies“ wieder, dass sich Wasserzeichen in Texten von ChatGPT 5.0 versteckt haben. Solltet ihr künftig also KI-Texte verwenden und nicht wollen, dass ihr dabei „erwischt“ werdet, prüft sie vorher mit einem geeigneten Tool auf Wasserzeichen.

Die bessere Lösung ist allerdings, KI als Ergänzung und Inspiration zu nutzen, jedoch nicht als Text-Generator. Alle Texte, die ihr öffentlich zugänglich macht, sollten bei vollständiger Erstellung mit KI ohnehin als solches gekennzeichnet sein.