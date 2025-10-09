Watch Ultimate 2: Huaweis neue Luxus-Uhr besitzt einzigartige Funktion für Geheimagenten

Unter Wasser Nachrichten verschicken? Was wie aus einem Bond-Film klingt, wird mit Huaweis neuer Uhr Realität.

Huawei hebt die Grenzen der Smartwatch-Technologie auf – und taucht tiefer als je zuvor. Mit der neuen Watch Ultimate 2 präsentiert das Unternehmen eine Smartwatch, die nicht nur Luxus und Präzision vereint, sondern mit einer bislang undenkbaren Funktion aufwartet: Sonar-Kommunikation unter Wasser.

Huawei Watch Ultimate 2 vorgestellt

Die Uhr ist die erste ihrer Art, die Nachrichten und Emojis in bis zu 30 Metern Entfernung per Schall überträgt. Wer also beim Tauchen Kontakt halten will, kann das künftig tun – ganz ohne Handzeichen und Verbindung zu einem Netz. Noch entscheidender: Eine Unterwasser-SOS-Funktion sorgt dafür, dass Taucher in bis zu 60 Metern Tiefe Notsignale absetzen können. Damit bringt Huawei Sicherheit und Abenteuerlust auf ein neues Level – fast wie in einem Film mit Geheimagenten, die auf einer Mission sind.

Huawei bietet einzigartige Funktionen für Taucher. (© GIGA)

Neben dieser futuristischen Technologie steckt in der Watch Ultimate 2 auch jede Menge Ingenieurskunst. Das Gehäuse besteht aus einer zirkoniumbasierten Metalllegierung, die bis zu 150 Meter wasserdicht ist. Eine zweifarbige Nanokeramik-Lünette und Saphirglas schützen das Innenleben und verleihen der Uhr ihr markantes, edles Design. Dazu kommen Features wie HD-Golfplatzkarten, präzise Outdoor-Ortung und smarte Gesundheitsüberwachung.

Das integrierte Gap-Antennensystem und das neue Sunflower-Positioning-System ermöglichen präziseste Standortdaten – auch dort, wo GPS an seine Grenzen stößt. Durch Dual-Band-Navigation, fünf Satellitensysteme und KI-Algorithmen bleibt die Verbindung selbst in schwierigen Umgebungen stabil. Dank eSIM-Funktion telefoniert die Uhr eigenständig, und eine KI-basierte Geräuschunterdrückung sorgt dafür, dass Gespräche selbst bei Wind oder Wellen klar bleiben.

Optisch ist die Huawei Watch Ultimate 2 sehr auffällig. (© GIGA)

Huawei setzt bei dieser Smartwatch auf bewährte Systeme: Das TruSense-System mit der X-TAP-Technologie liefert bis zu elf Gesundheitskennzahlen in Echtzeit – von SpO₂- und Herzfrequenzmessung bis hin zur Schlafanalyse. Im Energiesparmodus hält der Akku beeindruckende elf Tage, im Standardmodus 4,5 Tage.

Mit diesen Features richtet sich die Uhr klar an Outdoor-Fans, Taucher und Abenteurer, die Technologie auch in extremen Situationen nutzen wollen. Huawei kombiniert dabei Luxus, Langlebigkeit und Pioniergeist – und schafft ein Gadget, das mehr als nur ein Fitness-Tracker ist. Die Uhr ist sowohl mit Android-Smartphones als auch mit dem iPhone kompatibel.

Preis und Verfügbarkeit

Die Watch Ultimate 2 erscheint in Blau und Schwarz und ist ab 9. Oktober 2025 im Huawei Online-Store, im Berliner Flagshipstore sowie bei großen Händlern erhältlich. Die Preise beginnen bei 899 Euro (bei Huawei anschauen).

Wer bis zum 4. November 2025 zuschlägt, erhält zusätzlich FreeBuds Pro 4 und eine dreijährige Garantieverlängerung gratis – plus 10 % Rabatt bei Online-Kauf über einen Code.