Watch Ultra 3, Series 11 und SE 3: Apple versetzt Samsung mit neuen Smartwatches in Schnappatmung

Mit der Watch Ultra 3, Series 11 und Watch SE 3 setzt Apple Samsung wirklich unter Druck.

Apple hat ein regelrechtes Smartwatch-Feuerwerk gezündet, dem Samsung nicht immer etwas entgegenzubringen hat.

Apple Watch Ultra 3 mit Satellitenkommunikation

Im Zentrum der Watch Ultra 3 steht ein klarer Fokus auf Gesundheit, Sicherheit und Alltagstauglichkeit. Mit bis zu 42 Stunden Akkulaufzeit, einem größeren Display und neuen Sensorfunktionen soll die Uhr vor allem Sportler und Outdoor-Fans überzeugen. Neu ist auch die 5G-Konnektivität. Das Gehäuse wird erstmals in einem 3D-Druckverfahren hergestellt, was Gewicht spart und nachhaltiger wirken soll. Eine Gestensteuerung erleichtert die Bedienung im Alltag, während die überarbeitete Workout-App und die Funktion „Workout Buddy“ Sportler beim Training unterstützen.

Auch bei den Gesundheitsfunktionen geht Apple einen Schritt weiter. Neben bekannten Messungen gibt es nun Warnmeldungen bei Bluthochdruck. Eine neue Schlafanalyse bewertet die Nachtruhe mit einem „Sleep Score“, der die Qualität der Erholung verständlich zusammenfasst. Ergänzt wird das Ganze durch das Vitals-Tracking, das wichtige Körperwerte in Echtzeit im Blick behält.

Highlights der Apple Watch Ultra 3. (© Apple)

Besonders hervorzuheben ist die Satellitenkommunikation, die Samsung noch nicht bietet. Damit können Nutzer auch ohne Mobilfunknetz Notrufe absetzen oder kurze Nachrichten verschicken – eine Funktion, die sich an Menschen richtet, die viel in den Bergen, auf dem Wasser oder in abgelegenen Regionen unterwegs sind. Kombiniert mit dem neuen, besonders präzisen GPS-System wird die Uhr damit zu einem echten Sicherheits- und Navigationshelfer.

Apple Watch Series 11 mit Hypertonie-Warnungen

Besonders auffällig sind die neuen Hypertonie-Benachrichtigungen, die Nutzer auf möglichen Bluthochdruck hinweisen sollen – ein wichtiger Schritt, da Bluthochdruck zu den häufigsten Volkskrankheiten weltweit zählt. Ergänzt wird das Angebot durch einen Schlafscore, EKG-Messungen, Irregular-Rhythmus-Notifications und eine Übersicht der Vitalwerte, die im Alltag schnell abrufbar ist.

Neben den Gesundheitsfeatures bringt die neue Apple Watch auch smarte Alltagshelfer mit. Dazu gehören Live-Übersetzungen für mehrsprachige Unterhaltungen, die Funktion „Workout Buddy“ in Verbindung mit AirPods, eine Notizfunktion sowie Smart-Stack-Hinweise, die kontextbezogen Informationen einblenden. Mit diesen Neuerungen will Apple die Uhr stärker als digitalen Assistenten im Alltag positionieren.

Beim Design hat Apple das Gehäuse weiter verschlankt und mit einem besonders kratzfesten Glas ausgestattet, das laut Hersteller doppelt so widerstandsfähig ist wie bisher. Erstmals kommt ein neues Space-Gray-Aluminium-Finish hinzu. Auch beim Thema Nachhaltigkeit setzt Apple ein Zeichen: Das Gehäuse besteht vollständig aus recyceltem Titan und Aluminium – ein Baustein in Apples Ziel, bis 2030 komplett CO₂-neutral zu werden.

Highlights der Apple Watch Series 11. (© Apple)

Für den Alltag bietet die Uhr außerdem praktische Verbesserungen wie eine Akkulaufzeit von 24 Stunden, schnelles Laden und die Unterstützung von 5G. Zudem lassen sich einige Funktionen nun über Gesten steuern, was die Bedienung intuitiver machen soll.

Apple Watch SE 3 mit mehr Leistung

Die Apple Watch SE 3 bringt den neuen S10-Chip mit, der für mehr Leistung sorgt und gleichzeitig On-Device-Siri ermöglicht. Damit lassen sich Sprachbefehle direkt auf der Uhr ausführen – auch ohne Internetverbindung. Ergänzt wird das Ganze durch die Unterstützung von 5G, wodurch die Uhr noch unabhängiger vom iPhone genutzt werden kann.

Im Zentrum stehen die neuen Gesundheitsfunktionen. Neben bekannten Features wie Herzfrequenzmessung und Aktivitätstracking gibt es nun Schlafapnoe-Benachrichtigungen, einen detaillierten Schlafscore sowie retrospektive Ovulationsschätzungen. Auch die Temperaturmessung und die Analyse der Trainingsbelastung sind neu an Bord. Zusammen mit der Vitals-Überwachung ergibt sich ein umfassender Überblick über den Körperzustand, der vor allem für Nutzer spannend ist, die präventiv auf ihre Gesundheit achten wollen.

Apple hat außerdem an der Hardware gefeilt. Das Displayglas soll viermal bruchfester sein als bisher, und das Gehäuse besteht komplett aus recyceltem Aluminium. Damit geht das Unternehmen einen weiteren Schritt in Richtung klimaneutrale Produktpalette. Auch beim Komfort gibt es Fortschritte: Dank Schnellladen lässt sich die Uhr in kürzester Zeit für einen ganzen Tag aufladen.

Highlights der Apple Watch SE 3. (© Apple)

Abseits der Gesundheit bringt die Watch auch neue Software-Features. Mit Gestensteuerung lassen sich Funktionen ohne Berührung des Displays bedienen. Eine Live-Übersetzung in Echtzeit öffnet die Tür für spontane Gespräche in anderen Sprachen. Hinzu kommen ein Workout-Buddy für gemeinsame Trainingserlebnisse mit AirPods sowie die Möglichkeit, Musik und Medien direkt von der Uhr abzuspielen.

Zusammenfassung des Events:

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen Apple-Smartwatches sind ab dem 19. September 2025 erhältlich. Die Preise sehen wie folgt aus:

Apple Watch Ultra 3: ab 899 Euro

Apple Watch Series 11: ab 449 Euro

Apple Watch SE 3: ab 269 Euro

