Web.de Störung: Was tun? Ist der Dienst down? Login nicht möglich

Wenn der Login bei Web.de plötzlich nicht mehr funktioniert, E-Mails nicht laden oder die Seite gar nicht erst erreichbar ist, könnte es eine Störung bei Web.de geben. Wie stellt man fest, ob der E-Mail-Dienst down ist oder Probleme am eigenen Zugang vorliegen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links

Update vom 19.11. 2025: Seit heute Morgen gibt es eine größere Störung bei Web.de. Nutzer können sich nicht in ihrem E-Mail-Postfach anmelden. Der Login-Button wird nicht angezeigt, stattdessen sieht man dort lediglich einen grauen Balken. Es ist nicht bekannt, wodurch der Fehler verursacht wird und wie lange die Probleme andauern werden. Es gibt zwar eine Hilfe-Seite beim Anbieter, dort erscheint aber lediglich der Hinweis „Aktueller Status: Keine Störungen“. Die Web.de-App ist von den Problemen nicht betroffen, ihr könnt eure E-Mails dort also weiterhin lesen. Auch das Schwesterportal GMX ist von den Problemen betroffen.

Liegt eine Störung bei Web.de vor? So findet ihr es heraus

Es kommt immer wieder vor, dass der Web.de-Zugang nicht funktioniert. Bevor ihr Zeit in komplizierte Fehlersuchen investiert, solltet ihr prüfen, ob das Problem nicht bei euch, sondern direkt bei Web.de liegt. Am schnellsten findet ihr das über die Seite allestörungen.de heraus. Es handelt sich nicht um ein offizielles Kontaktportal von Web.de. Allerdings können hier alle Nutzer Probleme melden. Falls zu einem bestimmten Zeitpunkt viele Meldungen gleichzeitig eingehen, deutet das darauf hin, dass der Dienst down ist. In solchen Fällen bleibt meist nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis die Probleme behoben werden.

Hinweise auf eine große Störung sind:

Die Startseite lädt nicht oder nur sehr langsam.

Der Login bricht mit Fehlermeldungen ab („Login derzeit nicht möglich“, „Technischer Fehler“).

E-Mails werden nicht angezeigt oder lassen sich nicht versenden.

Die Web.de-App meldet „Server nicht erreichbar“.

Web.de Login nicht möglich: Das könnt ihr selbst versuchen

Gibt es bei allestörungen.de keine Anzeichen für ein größeres Problem, liegt die Ursache an eurem Gerät oder Zugang. Dann könnt ihr folgende Maßnahmen testen:

Überprüft eure Internetverbindung.

Ladet die Seite neu.

Schließt den Browser und öffnet die Seite dann erneut.

Leert den Cache und löscht die Cookies.

Verwendet einen anderen Browser.

Nutzt anstelle des Logins über den Browser die Web.de-App auf dem Smartphone (hier herunterladen).

auf dem Smartphone (hier herunterladen). Überprüft auch, ob ihr die richtigen Zugangsdaten für die Anmeldung verwendet.

Manchmal blockieren veraltete gespeicherte Daten den Login oder Web.de hat kurzfristige Probleme mit bestimmten Browsern. Funktioniert die App nicht, hilft es oft, auch auf dem Smartphone den Cache und die App-Daten zu löschen. Vorher solltet ihr die App schließen und neu starten.

Web.de IMAP / POP3 funktioniert nicht in Mailprogrammen

Falls ihr Thunderbird, Outlook, Apple Mail oder die Mail-App auf dem Smartphone nutzt, kann es sein, dass:

die Serverdaten nicht stimmen,

Web.de temporär Abrufe über IMAP/POP3 blockiert,

die E-Mail-Anwendung falsche Ports verwendet.

Konto möglicherweise gesperrt?

Wenn Web.de verdächtige Aktivitäten erkennt, zum Beispiel ungewöhnliche IP-Adressen, mehrere erfolglose Login-Versuche oder einen Spam-Versand, kann der Login temporär gesperrt sein. Hier hilft nur, die Schritte von Web.de zu befolgen und gegebenenfalls das Passwort zurückzusetzen.

Wenn ihr alle Schritte durchgeführt habt und der Login nach mehreren Stunden immer noch nicht funktioniert, kann es sinnvoll sein, den Web.de-Support zu kontaktieren. Beachtet: Der Support reagiert oft nicht sofort und bietet vollständigen Support erst für Club-Mitglieder.