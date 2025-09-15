Wegen iPhone 17: Xiaomi 16 in die Wüste geschickt

Xiaomi geht bei der Namenswahl auf Konfrontationskurs.

Xiaomi hat einen ungewöhnlichen Schritt angekündigt: Die kommende Flaggschiff-Reihe trägt nicht die erwartete Bezeichnung „Xiaomi 16“, sondern wird direkt als „Xiaomi 17“ vorgestellt. Mit diesem Sprung will der Hersteller seine Geräte auf Augenhöhe mit Apples iPhone-17-Serie positionieren. Die offizielle Bestätigung kam von Xiaomi-Präsident Lu Weibing, der die Entscheidung auf der chinesischen Plattform Weibo erklärte.

Xiaomi 17 knöpft sich iPhone 17 vor

Im Fokus der neuen Generation stehen drei Modelle: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro und Xiaomi 17 Pro Max. Alle drei sollen noch in diesem Monat erscheinen und erstmals den neuen Snapdragon 8 Elite Gen 5 von Qualcomm nutzen. Damit greift Xiaomi auch technologisch an, nicht nur symbolisch über die Namensgebung. Besonders das 17 Pro Max wird hervorgehoben: Es soll das bislang leistungsstärkste Xiaomi-Flaggschiff werden, ausgestattet mit einem Zusatzdisplay und einem Akku von bis zu 7.500 mAh. Das Standardmodell soll ebenfalls beachtliche 7.000 mAh mitbringen.

Die Namensstrategie ist mehr als nur Marketing – sie signalisiert den Anspruch, direkt mit Apple mitzuhalten. Lu Weibing bezeichnete die neue Serie als den wichtigsten Meilenstein in Xiaomis fünfjähriger Premium-Offensive. In diesem Zeitraum hat der Konzern massiv in Forschung und Entwicklung investiert und kündigte an, diese Ausgaben in den kommenden fünf Jahren noch einmal zu verdoppeln.

Xiaomi hat große Ziele

Für den weltweiten Smartphone-Markt bedeutet dieser Schritt zusätzlichen Druck auf die etablierten Platzhirsche. Während Apple mit der iPhone-17-Serie seinen Premium-Anspruch untermauert, will Xiaomi sich als ernstzunehmende Alternative etablieren – mit Features, die technikaffine Nutzer direkt ansprechen: riesige Akkus, neue Chipsätze und innovative Zusatzdisplays.

Dass Xiaomi dafür eine ganze Ziffer „opfert“, zeigt, wie stark Marketing und Wahrnehmung mittlerweile in den Fokus rücken. Denn wer auf der großen Bühne bestehen will, muss nicht nur technisch mithalten, sondern auch symbolisch Stärke zeigen.

In China wird die Xiaomi-17-Serie schon bald vorgestellt, nach Europa kommen die neuen Smartphones wohl erst im kommenden Jahr. Dann muss sich Xiaomi auch gegen die neuen Galaxy-S26-Modelle von Samsung behaupten.