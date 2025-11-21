Weihnachtlich oder doch gruselig? Mit diesen kostenlosen E-Books wird das Wochenende nicht langweilig

Unsere heutige Auswahl an kostenlosen E-Books bringt passend zu den frostigen Temperaturen weihnachtliche Stimmung mit. Und wer keine Lust auf Wichtel und Weihnachtsfieber hat, kann sich in magische Welten und düstere Thrillergeschichten entführen lassen.
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere
redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei
unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein
Symbol
gekennzeichnet.
Mehr erfahren. Übrigens: Guckt euch mal dieses Black-Friday-Angebot an:
Amazon Kindle Paperwhite (neueste generation) – Unser schnellster Kindle, mit neuem 7-Zoll-Display u
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 09:18 Uhr
Die nachfolgenden Bücher sind
heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei . Kindle Unlimited kostenlos testen Schnulzen, Liebe und Erotik
Verliebt in einen Weihnachtswichtel (Herzzeit)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:28 Uhr
Christmas in Crystal Bay: Weihnachten in Südengland
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:40 Uhr
Der Sommer, den wir uns sehnen: Eine Jahreszeit der Liebe, des Verlustes und der Erinnerungen
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:22 Uhr
Die Hölle Bezahlen: Eine Dunkle New Adult Romanze (Blackwell-Bastarde 2)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:35 Uhr
Verborgene Hitze: Northern Heat Band 1
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:37 Uhr
Das Fleet der Zeit: Historischer Liebes- und Kriminalroman
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:38 Uhr
We Kill Your Heart : Broken Hero Romance (Kill. Save. Free. Own. 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:39 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction
Lyreen: Jenseits des Kreises
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:25 Uhr
Herr der Dinosaurier
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:27 Uhr
Die Splitter Saga: Spiegelwelten
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:38 Uhr
Alles unter den Himmeln Band 3
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:40 Uhr
Krimis, Romane und Thriller
Zeit für Mord: Englische Cosy-Krimis aus den Cotswolds
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:23 Uhr
Das Kind in der Frau
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:23 Uhr
Nachtigallen: Historischer Roman (Die Stedinger 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:24 Uhr
Der grüne Turm (Solarpunk-Balkonkrimis 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:26 Uhr
Verlorene Unschuld...: Rätselhafte und bizarre historische Kriminalfälle (Wahre Fälle 2)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:28 Uhr
Im Schatten von Berlin: Der Attentäter Ben
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:28 Uhr
Almputz: Der Tirol-Krimi. Luis Landauers zweiter Fall (Luis Landauer ermittelt - Tirol Krimi 2)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:29 Uhr
Bitterer Mord auf Sylt (Peterson und Winter ermitteln 2)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:29 Uhr
Ratgeber und Sachbücher
Die Geschichte Schottlands (Geschichte der Welt 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:34 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag
Grenzen der Liebe
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 09:00 Uhr
Die Narben unserer Liebe
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 08:52 Uhr
Pferde mit Meer und Liebe: Ein Küstenroman (Ostsee-Küstenromane)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 06:54 Uhr
Verliebt - Charmant und höllisch sexy 1 (Logan & Sam)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 09:53 Uhr
Das Zeichen des Raben: …und die Hüterin des Geheimnisses
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 05:50 Uhr
Edenfall: Schneeflocken, Chaos und göttliche Zwischenfälle
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 08:59 Uhr
Tage des Irrsinns: The Lost - Band I
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 09:47 Uhr
Flüstern der Nacht (Sternentanz 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 06:52 Uhr
Der Fluch des Gestaltwandlers: Ein düsterer romantischer Fantasyroman (Rouen-Chroniken 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 06:54 Uhr
Nyx & Sol: A Steampunk Romantasy
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 06:31 Uhr
Candhun: Schleier der Anderswelt
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 07:18 Uhr
Im Norden das Grab: Nordsee-Krimi: Inselpolizistin Ella Voss ermittelt, Band 2
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:22 Uhr
Das Blut der Unschuldigen
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 06:33 Uhr
Die verlorene Hexe von Windsor
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:35 Uhr
Mord und Vanillekuchen (Ein Kulinarischer Holly Holmes Krimi 3)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 09:46 Uhr
Schatten bei Ebbe (Die Flaschenpost-Krimis 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:29 Uhr
Der Mond kennt unsere Namen
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:03 Uhr
Operation Classified: Trust is a weapon in the wrong hands
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:31 Uhr
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen
Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.
Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.
Marco Kratzenberg
Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf
MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.