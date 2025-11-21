Weihnachtlich oder doch gruselig? Mit diesen kostenlosen E-Books wird das Wochenende nicht langweilig

Unsere heutige Auswahl an kostenlosen E-Books bringt passend zu den frostigen Temperaturen weihnachtliche Stimmung mit. Und wer keine Lust auf Wichtel und Weihnachtsfieber hat, kann sich in magische Welten und düstere Thrillergeschichten entführen lassen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Verliebt in einen Weihnachtswichtel (Herzzeit) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:28 Uhr

Christmas in Crystal Bay: Weihnachten in Südengland Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:40 Uhr

Der Sommer, den wir uns sehnen: Eine Jahreszeit der Liebe, des Verlustes und der Erinnerungen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:22 Uhr

Die Hölle Bezahlen: Eine Dunkle New Adult Romanze (Blackwell-Bastarde 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:35 Uhr

Verborgene Hitze: Northern Heat Band 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:37 Uhr

Das Fleet der Zeit: Historischer Liebes- und Kriminalroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:38 Uhr

We Kill Your Heart : Broken Hero Romance (Kill. Save. Free. Own. 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:39 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Lyreen: Jenseits des Kreises Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:25 Uhr

Herr der Dinosaurier Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:27 Uhr

Die Splitter Saga: Spiegelwelten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:38 Uhr

Alles unter den Himmeln Band 3 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:40 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Zeit für Mord: Englische Cosy-Krimis aus den Cotswolds Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:23 Uhr

Das Kind in der Frau Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:23 Uhr

Nachtigallen: Historischer Roman (Die Stedinger 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:24 Uhr

Der grüne Turm (Solarpunk-Balkonkrimis 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:26 Uhr

Verlorene Unschuld...: Rätselhafte und bizarre historische Kriminalfälle (Wahre Fälle 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:28 Uhr

Im Schatten von Berlin: Der Attentäter Ben Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:28 Uhr

Almputz: Der Tirol-Krimi. Luis Landauers zweiter Fall (Luis Landauer ermittelt - Tirol Krimi 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:29 Uhr

Bitterer Mord auf Sylt (Peterson und Winter ermitteln 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:29 Uhr

Ratgeber und Sachbücher

Die Geschichte Schottlands (Geschichte der Welt 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:34 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Grenzen der Liebe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 09:00 Uhr

Die Narben unserer Liebe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 08:52 Uhr

Pferde mit Meer und Liebe: Ein Küstenroman (Ostsee-Küstenromane) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 06:54 Uhr

Verliebt - Charmant und höllisch sexy 1 (Logan & Sam) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 09:53 Uhr

Das Zeichen des Raben: …und die Hüterin des Geheimnisses Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 05:50 Uhr

Edenfall: Schneeflocken, Chaos und göttliche Zwischenfälle Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 08:59 Uhr

Tage des Irrsinns: The Lost - Band I Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 09:47 Uhr

Flüstern der Nacht (Sternentanz 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 06:52 Uhr

Der Fluch des Gestaltwandlers: Ein düsterer romantischer Fantasyroman (Rouen-Chroniken 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 06:54 Uhr

Nyx & Sol: A Steampunk Romantasy Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 06:31 Uhr

Candhun: Schleier der Anderswelt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 07:18 Uhr

Im Norden das Grab: Nordsee-Krimi: Inselpolizistin Ella Voss ermittelt, Band 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:22 Uhr

Das Blut der Unschuldigen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 06:33 Uhr

Die verlorene Hexe von Windsor Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:35 Uhr

Mord und Vanillekuchen (Ein Kulinarischer Holly Holmes Krimi 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 09:46 Uhr

Schatten bei Ebbe (Die Flaschenpost-Krimis 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:29 Uhr

Der Mond kennt unsere Namen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:03 Uhr

Operation Classified: Trust is a weapon in the wrong hands Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:31 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

