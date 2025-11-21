Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. Weihnachtlich oder doch gruselig? Mit diesen kostenlosen E-Books wird das Wochenende nicht langweilig

Weihnachtlich oder doch gruselig? Mit diesen kostenlosen E-Books wird das Wochenende nicht langweilig

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Anzeige

Unsere heutige Auswahl an kostenlosen E-Books bringt passend zu den frostigen Temperaturen weihnachtliche Stimmung mit. Und wer keine Lust auf Wichtel und Weihnachtsfieber hat, kann sich in magische Welten und düstere Thrillergeschichten entführen lassen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Ratgeber und Sachbücher
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Übrigens: Guckt euch mal dieses Black-Friday-Angebot an:

Amazon Kindle Paperwhite (neueste generation) – Unser schnellster Kindle, mit neuem 7-Zoll-Display u
Amazon Kindle Paperwhite (neueste generation) – Unser schnellster Kindle, mit neuem 7-Zoll-Display u
139,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 09:18 Uhr

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Erotik

Verliebt in einen Weihnachtswichtel (Herzzeit)
Verliebt in einen Weihnachtswichtel (Herzzeit)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:28 Uhr
Christmas in Crystal Bay: Weihnachten in Südengland
Christmas in Crystal Bay: Weihnachten in Südengland
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:40 Uhr
Der Sommer, den wir uns sehnen: Eine Jahreszeit der Liebe, des Verlustes und der Erinnerungen
Der Sommer, den wir uns sehnen: Eine Jahreszeit der Liebe, des Verlustes und der Erinnerungen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:22 Uhr
Die Hölle Bezahlen: Eine Dunkle New Adult Romanze (Blackwell-Bastarde 2)
Die Hölle Bezahlen: Eine Dunkle New Adult Romanze (Blackwell-Bastarde 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:35 Uhr
Verborgene Hitze: Northern Heat Band 1
Verborgene Hitze: Northern Heat Band 1
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:37 Uhr
Das Fleet der Zeit: Historischer Liebes- und Kriminalroman
Das Fleet der Zeit: Historischer Liebes- und Kriminalroman
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:38 Uhr
We Kill Your Heart : Broken Hero Romance (Kill. Save. Free. Own. 1)
We Kill Your Heart : Broken Hero Romance (Kill. Save. Free. Own. 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:39 Uhr
Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Lyreen: Jenseits des Kreises
Lyreen: Jenseits des Kreises
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:25 Uhr
Herr der Dinosaurier
Herr der Dinosaurier
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:27 Uhr
Die Splitter Saga: Spiegelwelten
Die Splitter Saga: Spiegelwelten
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:38 Uhr
Alles unter den Himmeln Band 3
Alles unter den Himmeln Band 3
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:40 Uhr
Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Zeit für Mord: Englische Cosy-Krimis aus den Cotswolds
Zeit für Mord: Englische Cosy-Krimis aus den Cotswolds
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:23 Uhr
Das Kind in der Frau
Das Kind in der Frau
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:23 Uhr
Nachtigallen: Historischer Roman (Die Stedinger 1)
Nachtigallen: Historischer Roman (Die Stedinger 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:24 Uhr
Der grüne Turm (Solarpunk-Balkonkrimis 1)
Der grüne Turm (Solarpunk-Balkonkrimis 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:26 Uhr
Verlorene Unschuld...: Rätselhafte und bizarre historische Kriminalfälle (Wahre Fälle 2)
Verlorene Unschuld...: Rätselhafte und bizarre historische Kriminalfälle (Wahre Fälle 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:28 Uhr
Im Schatten von Berlin: Der Attentäter Ben
Im Schatten von Berlin: Der Attentäter Ben
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:28 Uhr
Almputz: Der Tirol-Krimi. Luis Landauers zweiter Fall (Luis Landauer ermittelt - Tirol Krimi 2)
Almputz: Der Tirol-Krimi. Luis Landauers zweiter Fall (Luis Landauer ermittelt - Tirol Krimi 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:29 Uhr
Bitterer Mord auf Sylt (Peterson und Winter ermitteln 2)
Bitterer Mord auf Sylt (Peterson und Winter ermitteln 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:29 Uhr
Anzeige

Ratgeber und Sachbücher

Die Geschichte Schottlands (Geschichte der Welt 1)
Die Geschichte Schottlands (Geschichte der Welt 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:34 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Grenzen der Liebe
Grenzen der Liebe
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 09:00 Uhr
Die Narben unserer Liebe
Die Narben unserer Liebe
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 08:52 Uhr
Pferde mit Meer und Liebe: Ein Küstenroman (Ostsee-Küstenromane)
Pferde mit Meer und Liebe: Ein Küstenroman (Ostsee-Küstenromane)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 06:54 Uhr
Verliebt - Charmant und höllisch sexy 1 (Logan & Sam)
Verliebt - Charmant und höllisch sexy 1 (Logan & Sam)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 09:53 Uhr
Das Zeichen des Raben: …und die Hüterin des Geheimnisses
Das Zeichen des Raben: …und die Hüterin des Geheimnisses
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 05:50 Uhr
Edenfall: Schneeflocken, Chaos und göttliche Zwischenfälle
Edenfall: Schneeflocken, Chaos und göttliche Zwischenfälle
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 08:59 Uhr
Tage des Irrsinns: The Lost - Band I
Tage des Irrsinns: The Lost - Band I
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 09:47 Uhr
Flüstern der Nacht (Sternentanz 1)
Flüstern der Nacht (Sternentanz 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 06:52 Uhr
Der Fluch des Gestaltwandlers: Ein düsterer romantischer Fantasyroman (Rouen-Chroniken 1)
Der Fluch des Gestaltwandlers: Ein düsterer romantischer Fantasyroman (Rouen-Chroniken 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 06:54 Uhr
Nyx & Sol: A Steampunk Romantasy
Nyx & Sol: A Steampunk Romantasy
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 06:31 Uhr
Candhun: Schleier der Anderswelt
Candhun: Schleier der Anderswelt
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 07:18 Uhr
Im Norden das Grab: Nordsee-Krimi: Inselpolizistin Ella Voss ermittelt, Band 2
Im Norden das Grab: Nordsee-Krimi: Inselpolizistin Ella Voss ermittelt, Band 2
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:22 Uhr
Das Blut der Unschuldigen
Das Blut der Unschuldigen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 06:33 Uhr
Die verlorene Hexe von Windsor
Die verlorene Hexe von Windsor
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:35 Uhr
Mord und Vanillekuchen (Ein Kulinarischer Holly Holmes Krimi 3)
Mord und Vanillekuchen (Ein Kulinarischer Holly Holmes Krimi 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 09:46 Uhr
Schatten bei Ebbe (Die Flaschenpost-Krimis 1)
Schatten bei Ebbe (Die Flaschenpost-Krimis 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:29 Uhr
Der Mond kennt unsere Namen
Der Mond kennt unsere Namen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:03 Uhr
Operation Classified: Trust is a weapon in the wrong hands
Operation Classified: Trust is a weapon in the wrong hands
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:31 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

Anzeige