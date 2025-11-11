Weihnachtsbilder zum Ausmalen: Mit ChatGPT generieren oder online finden

Rund um Weihnachten gibt es viele tolle Motive, die eure Kids zum Ausmalen einladen. Habt ihr kein passendes Malbuch zu Hause, könnt ihr tolle Ausmalvorlagen mit ChatGPT generieren oder einfach im Internet herunterladen.

So einfach erstellt ihr eigene Weihnachts-Ausmalbilder mit ChatGPT

ChatGPT wandelt eure Texteingabe in Bilder um. Ihr benötigt einen Prompt, der die KI mit der Bildererstellung beauftragt. Wie gut das Ergebnis ist, hängt von einer klaren Formulierung ab. Jeden Tag könnt ihr als Basis-Nutzer bis zu drei Bilder generieren. Habt ihr die Pro-Version, sind bis zu 50 Bilder alle drei Stunden möglich. Die Pro-Variante von ChatGPT könnt ihr einen Monat gratis testen.

Das gehört in euren Prompt

Wie alt ist euer Kind?

Welches Motiv wollt ihr gern sehen?

Habt ihr spezielle Sonderwünsche?

Wie lange soll euer Kind malen?

Wie schwierig soll das Motiv sein?

Macht ihr keine genauen Angaben, definiert ChatGPT das Motiv selbst. Die Altersangabe ist allerdings wichtig, denn sonst passt das Resultat nicht zu den Bedürfnissen eures Kindes. Ich habe ChatGPT ohne weitere Angaben um ein Weihnachtsbild für Kinder im Alter zwischen 3 und 5 Jahren gebeten.

ChatGPT generiert ein Ausmalbild mit freier Motivwahl (© KI-generiert mit ChatGPT)

Mit Beispielprompt: Einfache Ausmalbilder mit Weihnachtsmotiven erstellen

Habt ihr bereits ein Motiv vor Augen oder möchte euer Kind ein spezielles Bild ausmalen, teilt ChatGPT die Angaben mit. Falls euch gute Prompts schwerfallen, könnt ihr mit einem Prompt-Generator Abhilfe schaffen. Ich zeige euch, wie ich ein spezielles Ausmalbild mit Weihnachtsmotiv für Kinder zwischen 8 und 10 Jahren beauftragte und was die KI daraus gemacht hat.

Prompt: „Erstelle mir ein Ausmalbild für Kinder zwischen 8 und 10 Jahren. Das Bild soll ein Kind zeigen, das gerade ein Geschenk unter dem geschmückten Weihnachtsbaum auspackt. Die Ausmalzeit soll 30 bis 45 Minuten betragen.“

Resultat:

KI-Ergebnis Ausmalbild nach Prompt (© KI-generiert mit ChatGPT)

Beim zweiten Prompt gab ich ein höheres Alter an und bat ChatGPT um ein spezifisches Motiv. Der Hinweis auf weiße Ausmalflächen ist bei komplexeren Bildern wichtig, denn die KI nutzt hier gern eine graue Textur. Das schmälert den Ausmalspaß bei euren Kids.

Prompt: „Erstelle mir ein weihnachtliches Ausmalbild für ein 12-jähriges Kind. Es soll Kinder beim Plätzchenbacken zeigen. Die Stimmung ist fröhlich. Die Ausmalzeit darf eine Stunde betragen, alle Ausmalflächen müssen weiß sein.“

Resultat:

ChatGPT erstellt schwieriges Ausmalbild für Weihnachten (© KI-generiert mit ChatGPT)

Auch mit Gemini oder Perplexity lassen sich Ausmalbilder generieren. Habt ihr Zugang zu diesem KIs, probiert die obigen Prompts gleich aus. Selbst Copilot in Word ist dazu in der Lage, hier habe ich persönlich aber keine optimalen Resultate erzielen können.

Weihnachtsbilder zum Ausmalen im Internet finden

Ihr habt gerade keine Zeit zum Bilder generieren oder wollt einfach keine KI nutzen? Bei Pinterest und auf vielen anderen Websites findet ihr weihnachtliche Motive zum Herunterladen und Ausmalen. Achtet darauf, dass die kommerzielle Nutzung nicht erlaubt ist. Eure Kids dürfen aber nach Herzenslust die Stifte spitzen und loslegen.

Weihnachtliche Ausmalbilder bei Pinterest finden

Die weihnachtlichen Ausmalbilder von mal-o-mat.de sind etwas komplizierter, die Motive sind gut für Kinder ab acht Jahren geeignet, vereinzelt gibt es aber auch leichtere Vorlagen. Ihr könnt gemeinsam mit eurem Kind auswählen und das Wunschmotiv herunterladen.

Bei malvorlagen-bilder.de findet ihr ebenfalls eine große Auswahl an weihnachtlichen Ausmalbildern mit unterschiedlichen Motiven. Hier sind auch ein paar einfache Vorlagen für kleinere Kids dabei.

Tipp: Falls ihr etwas anderes als Weihnachtsmotive sucht, haben wir für euch ebenfalls eine nette Auswahl zusammengestellt, inklusive Prompts. Findet heraus, wie ihr Tigerbilder, Fußballbilder oder Bilder mit Einhornmotiv mit ChatGPT generiert.