Weihnachtsgeschenke für Nerds 2025: Diese cleveren Gadgets machen nicht nur unterm Baum Freude

Keine fünf Wochen mehr bis Weihnachten. Wer für den nerdigen Partner, Freunde oder Verwandte ein nützliches Geschenk sucht, ist hier genau richtig. Wir wollen euch Ideen für Geschenke geben, an denen die Beschenkten auch nach der ersten Weihnachtsfreude lange Spaß haben.
Vor dem Fest kann man schon mal in „Geschenknot“ geraten – dann tendiert man gerne dazu, eher Kurzweiliges oder „Gag-Geschenke“ unter den Baum zu legen. Damit ihr der Person eine Freude machen könnt, die auch länger hält, haben wir hier einige Geschenkvorschläge gesammelt, die Nerds wie uns gefallen würden.
Nerd-Geschenke unter 30 Euro
Monkey Island, Harry Potter & Co als Badetuch
Ein Handtuch ist bekanntlich ungefähr das nützlichste, was der interstellare Anhalter besitzen kann! Egal, ob man sich damit auf den kalten Monden von Jaglan Beta wärmt, es als Minifloß verwendet oder es als Nahkampfwaffe einsetzen muss …
Und wenn die legendäre Douglas-Adams-Referenz auch noch mit einem nerdigen Motiv bedruckt ist, kann der nächste „Towel Day“ ruhig kommen!
Smart-Home-Erweiterung: Glühbirnen, Steckdosen und Schalter
Wenn der oder die Beschenkte bereits ein Smart-System im Haus installiert hat, kann man mit einer Erweiterung eigentlich nicht falschliegen. Eine Verwendung findet man für Glühbirnen, Steckdosen, Bewegungsmelder oder Dimmschalter eigentlich immer – hierbei muss der Schenkende nur mit Sicherheit wissen, welches System verwendet wird. Neben dem bei Privatanwendern weit verbreiteten Kommunikationsprotokoll ZigBee (Philips Hue, Ledvance, Ikea) gibt es nämlich auch noch Z-Wave, EnOcean und weitere WLAN-Lösungen.
Nerd-Geschenke bis 80 Euro
Mit den HDMI-Streamingsticks kann man aus dem alten Flachbildfernseher, Monitor oder Beamer ein Smart-TV machen. Mit den an USB-Sticks erinnernden Mini-Computern lassen sich Musik, Filme und das gesamte Internet kinderleicht, stromsparend und ohne Lüftergeräusche auf den Fernseher bringen. So habt ihr Zugriff auf Streamingdienste wie Netflix, Disney+, Prime-Video, Spotify oder Amazon Music Unlimited sowie die Mediatheken der verschiedenen deutschen TV-Sender, YouTube und vieles mehr.
Den TV/Monitor/Beamer „smarter“ machen
Alles unter Kontrolle
Ein neuer Controller ist für jeden Spiele-Fan ein gutes Geschenk. Egal, ob der Alte schon sehr verbraucht aussieht, die beschenkte Person noch keinen zweiten Controller für lokalen Multiplayer besitzt oder ihr den Controller einfach in ihrer Lieblingsfarbe gefunden habt. Dank Bluetooth-Unterstützung sind die modernen Controller von Microsoft, Nintendo und Sony dazu auch problemlos am PC oder Smartphone verwendbar.
Retro ist angesagt: Super Nintendo, Mega Drive oder doch C64?
2D kommt nicht aus der Mode, ganz im Gegenteil: Die Indie-Szene hat den Pixel-Look aufrechterhalten und Nintendo, Sega und weitere konnten mit Mini-Varianten ihrer alten Konsolen und Spielesammlungen für die aktuellen Konsolen große Erfolge feiern. Jeder Nerd sollte sich darüber freuen, wenn ihr ihm die Spiele seiner Kindheit zurückbringt.
Für die Original-Hardware muss man sich in den Gebrauchtmarkt begeben, weswegen die Preise je nach Zustand, beiliegendem Zubehör und Spielen stark variieren können. Abgesehen von einigen Exoten bekommt man für 75 Euro im Normalfall aber eine der alten Sega- und Nintendo-Konsolen oder auch einen Commodore-Heimcomputer mit Kabeln und 1-2 Spiele. In der Vorweihnachtszeit können die Preise jedoch ungeahnte Höhen erreichen, weswegen ihr besser früh als spät mit der Suche beginnen solltet.
Retro-Konsolen auf eBay ersteigern
Nerd-Geschenke für rund 120 Euro
Überall Musik: Bluetooth-Lautsprecher
Bluetooth-Lautsprecher bringen Musik in jeden Raum und auch ins Freie. Für rund 100 Euro bekommt man mittlerweile recht ordentliche Lautsprecher. Allzu weit sollte man diese preisliche Grenze jedoch nicht unterschreiten, da man ansonsten stark an Audioqualität oder Akkuleistung einbüßt. In dem Preisbereich bieten sich beispielsweise die JBL Flip 6 (bei Amazon anschauen), Ultimate Ears Boom 4 (bei Amazon anschauen) und Bose Soundlink Flex (bei Amazon anschauen) an. Wer bereit ist etwas mehr auszugeben, kann auch bei unserem Bluetooth-Lautsprecher-Vergleich vorbeischauen.
Headset für Smartphone, PC & Spielekonsole
Ein Headset kann auch ein leicht eigennütziges Geschenk sein. Gerade wenn man viel mit der Person telefoniert oder den Voice-Chat nutzt, ist gute Soundqualität das A und O, um sich gegenseitig zu verstehen. Während das Smartphone und der PC mit jedem Bluetooth-Kopfhörer klarkommen, müsst ihr hier jedoch beachten, ob die Person das Headset auch an einer Spielekonsole nutzen möchte – PlayStation und Xbox akzeptieren nämlich nur kompatible Geräte.
Das Geschenk für den variablen Geldbeutel
LEGO & andere Klemmbausteine
Mit Lizenzen von beliebten Filmen und Serien aus den 80ern und 90ern Jahren sowie weiteren neuen Themen haben LEGO und andere Klemmbaustein-Hersteller in den vergangenen Jahren immer mehr die erwachsene Zielgruppe für sich erobert. Von kleinen 10-Euro-Sets bis zu gigantischen Bauten, die mehrere 100 Euro kosten, bekommt man hier für jeden Geldbeutel etwas.
Egal, ob ihr ein Hauptgeschenk sucht oder noch ein kleines Extra benötigt, die Bandbreite geht von Star Wars (bei Amazon ansehen), Harry Potter (bei Amazon anschauen), Der Herr der Ringe (bei Amazon anschauen) und verschiedenen Superhelden (bei Amazon anschauen) über Sportwagen, Raketen und Architektur-Nachbauten bis hin zu Blumensträußen. Das Schöne an LEGO oder kompatiblen Klemmbausteinen: Auch wenn man sich das fertige Werk nicht als Deko hinstellen möchte, kann man die Steine für andere Bauten weiterverwenden oder an die nächste Generation weitergeben.