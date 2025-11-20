Weihnachtsgeschenke für Nerds 2025: Diese cleveren Gadgets machen nicht nur unterm Baum Freude

Keine fünf Wochen mehr bis Weihnachten. Wer für den nerdigen Partner, Freunde oder Verwandte ein nützliches Geschenk sucht, ist hier genau richtig. Wir wollen euch Ideen für Geschenke geben, an denen die Beschenkten auch nach der ersten Weihnachtsfreude lange Spaß haben.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Vor dem Fest kann man schon mal in „Geschenknot“ geraten – dann tendiert man gerne dazu, eher Kurzweiliges oder „Gag-Geschenke“ unter den Baum zu legen. Damit ihr der Person eine Freude machen könnt, die auch länger hält, haben wir hier einige Geschenkvorschläge gesammelt, die Nerds wie uns gefallen würden.

Anzeige

Nerd-Geschenke unter 30 Euro

Monkey Island, Harry Potter & Co als Badetuch

Ein Handtuch ist bekanntlich ungefähr das nützlichste, was der interstellare Anhalter besitzen kann! Egal, ob man sich damit auf den kalten Monden von Jaglan Beta wärmt, es als Minifloß verwendet oder es als Nahkampfwaffe einsetzen muss …

Und wenn die legendäre Douglas-Adams-Referenz auch noch mit einem nerdigen Motiv bedruckt ist, kann der nächste „Towel Day“ ruhig kommen!

Marvel Avengers Strandtuch aus Baumwolle 70 x 140cm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 12:56 Uhr

Harry Potter Badetuch 70 x 140 cm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 13:25 Uhr

getDigital Badehandtuch Monkey Island 140 x 72 cm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 13:20 Uhr

Smart-Home-Erweiterung: Glühbirnen, Steckdosen und Schalter

Anzeige

Wenn der oder die Beschenkte bereits ein Smart-System im Haus installiert hat, kann man mit einer Erweiterung eigentlich nicht falschliegen. Eine Verwendung findet man für Glühbirnen, Steckdosen, Bewegungsmelder oder Dimmschalter eigentlich immer – hierbei muss der Schenkende nur mit Sicherheit wissen, welches System verwendet wird. Neben dem bei Privatanwendern weit verbreiteten Kommunikationsprotokoll ZigBee (Philips Hue, Ledvance, Ikea) gibt es nämlich auch noch Z-Wave, EnOcean und weitere WLAN-Lösungen.

Tretakt Steckdose, funkgesteuert - smart Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 14:20 Uhr

Philips Hue Dimmschalter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:50 Uhr

LEDVANCE ZigBee-Lightstrip (RGB; 1,8m) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 13:47 Uhr

Anzeige

Nerd-Geschenke bis 80 Euro

Mit den HDMI-Streamingsticks kann man aus dem alten Flachbildfernseher, Monitor oder Beamer ein Smart-TV machen. Mit den an USB-Sticks erinnernden Mini-Computern lassen sich Musik, Filme und das gesamte Internet kinderleicht, stromsparend und ohne Lüftergeräusche auf den Fernseher bringen. So habt ihr Zugriff auf Streamingdienste wie Netflix, Disney+, Prime-Video, Spotify oder Amazon Music Unlimited sowie die Mediatheken der verschiedenen deutschen TV-Sender, YouTube und vieles mehr.

Den TV/Monitor/Beamer „smarter“ machen

Amazon Fire TV Stick 4K Select Statt 54,99 € Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:41 Uhr

Roku Streaming Stick Plus (4K) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 13:03 Uhr

Alles unter Kontrolle



Anzeige

Ein neuer Controller ist für jeden Spiele-Fan ein gutes Geschenk. Egal, ob der Alte schon sehr verbraucht aussieht, die beschenkte Person noch keinen zweiten Controller für lokalen Multiplayer besitzt oder ihr den Controller einfach in ihrer Lieblingsfarbe gefunden habt. Dank Bluetooth-Unterstützung sind die modernen Controller von Microsoft, Nintendo und Sony dazu auch problemlos am PC oder Smartphone verwendbar.

Xbox Wireless Controller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 13:10 Uhr

PlayStation 5 DualSense Controller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 12:26 Uhr

Nintendo Switch 2 Pro Controller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 13:11 Uhr

Retro ist angesagt: Super Nintendo, Mega Drive oder doch C64?

Anzeige

2D kommt nicht aus der Mode, ganz im Gegenteil: Die Indie-Szene hat den Pixel-Look aufrechterhalten und Nintendo, Sega und weitere konnten mit Mini-Varianten ihrer alten Konsolen und Spielesammlungen für die aktuellen Konsolen große Erfolge feiern. Jeder Nerd sollte sich darüber freuen, wenn ihr ihm die Spiele seiner Kindheit zurückbringt.

Final Fantasy I-VI Collection Anniversary Edition (Switch) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 13:29 Uhr

Blaze Capcom Super Pocket Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 13:35 Uhr

Neo Geo Mini Edition International inkl. 40 Spiele Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 13:26 Uhr

Für die Original-Hardware muss man sich in den Gebrauchtmarkt begeben, weswegen die Preise je nach Zustand, beiliegendem Zubehör und Spielen stark variieren können. Abgesehen von einigen Exoten bekommt man für 75 Euro im Normalfall aber eine der alten Sega- und Nintendo-Konsolen oder auch einen Commodore-Heimcomputer mit Kabeln und 1-2 Spiele. In der Vorweihnachtszeit können die Preise jedoch ungeahnte Höhen erreichen, weswegen ihr besser früh als spät mit der Suche beginnen solltet.

Retro-Konsolen auf eBay ersteigern

Nerd-Geschenke für rund 120 Euro

Überall Musik: Bluetooth-Lautsprecher

Bluetooth-Lautsprecher bringen Musik in jeden Raum und auch ins Freie. Für rund 100 Euro bekommt man mittlerweile recht ordentliche Lautsprecher. Allzu weit sollte man diese preisliche Grenze jedoch nicht unterschreiten, da man ansonsten stark an Audioqualität oder Akkuleistung einbüßt. In dem Preisbereich bieten sich beispielsweise die JBL Flip 6 (bei Amazon anschauen), Ultimate Ears Boom 4 (bei Amazon anschauen) und Bose Soundlink Flex (bei Amazon anschauen) an. Wer bereit ist etwas mehr auszugeben, kann auch bei unserem Bluetooth-Lautsprecher-Vergleich vorbeischauen.

Bose SoundLink Flex (2. Gen) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 13:46 Uhr

Headset für Smartphone, PC & Spielekonsole

Ein Headset kann auch ein leicht eigennütziges Geschenk sein. Gerade wenn man viel mit der Person telefoniert oder den Voice-Chat nutzt, ist gute Soundqualität das A und O, um sich gegenseitig zu verstehen. Während das Smartphone und der PC mit jedem Bluetooth-Kopfhörer klarkommen, müsst ihr hier jedoch beachten, ob die Person das Headset auch an einer Spielekonsole nutzen möchte – PlayStation und Xbox akzeptieren nämlich nur kompatible Geräte.

CREATIVE Zen Hybrid Pro Classic Headset, Bluetooth Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 13:58 Uhr

Xbox Wireless Headset Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 14:03 Uhr

SONY PlayStation Pulse Elite Wireless Headset Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 14:05 Uhr

Das Geschenk für den variablen Geldbeutel

LEGO & andere Klemmbausteine

Mit Lizenzen von beliebten Filmen und Serien aus den 80ern und 90ern Jahren sowie weiteren neuen Themen haben LEGO und andere Klemmbaustein-Hersteller in den vergangenen Jahren immer mehr die erwachsene Zielgruppe für sich erobert. Von kleinen 10-Euro-Sets bis zu gigantischen Bauten, die mehrere 100 Euro kosten, bekommt man hier für jeden Geldbeutel etwas.

Egal, ob ihr ein Hauptgeschenk sucht oder noch ein kleines Extra benötigt, die Bandbreite geht von Star Wars (bei Amazon ansehen), Harry Potter (bei Amazon anschauen), Der Herr der Ringe (bei Amazon anschauen) und verschiedenen Superhelden (bei Amazon anschauen) über Sportwagen, Raketen und Architektur-Nachbauten bis hin zu Blumensträußen. Das Schöne an LEGO oder kompatiblen Klemmbausteinen: Auch wenn man sich das fertige Werk nicht als Deko hinstellen möchte, kann man die Steine für andere Bauten weiterverwenden oder an die nächste Generation weitergeben.

Mega Construx HGC23 - Pokémon Pikachu mit 1095 Teilen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 14:18 Uhr

Lezi Schloss Neuschwanstein (11810 Teile) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 14:13 Uhr

LEGO The Legend of Zelda Deku-Baum 2-in-1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 14:08 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.