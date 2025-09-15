Weitere Pixel-Handys platzen auf: Jetzt reagiert Google

Das Pixel 7a ist also kein Einzelfall.

Update vom 17. September 2025: Google reagiert auf Berichte von Nutzern, die sich über ein angeschwollenes Pixel-7-Handy beschweren: Faktoren wie „Temperatur, Laden und Entladen“ können „zu einer Verringerung der Akkukapazität und anderen Akku-Problemen“ beitragen, erklärt Google uns gegenüber. Bei Problemen sollen Nutzer ihren Garantieanspruch geltend machen (Quelle: Pixel-Hilfe). Der Google-Support melde sich anschließend bei den Betroffenen.

Originalartikel vom 15. September 2025:

Jetzt berichten auch manche Besitzer eines Pixel 7 oder Pixel 7 Pro, dass ihre Smartphones gefährlich anschwellen. Grund ist offenbar ein fehlerhafter Akku, der das Gehäuse nach außen drückt. Damit weitet sich ein bekanntes Problem weiter aus.

Akku-Sorgen: Google Pixel 7 (Pro) bläht sich auf

In Foren häufen sich aktuell Meldungen über angeschwollene Akkus beim Google Pixel 7 (Pro). Betroffene schildern, wie sich plötzlich das Display vom Rahmen löst oder die Rückseite absteht.

Ein Besitzer schreibt, er habe während eines Telefonats bemerkt, wie sich das Handy in seiner Hand aufgebläht habe. Andere berichten von stark schwankender Akkuleistung bis hin zu plötzlichen Abschaltungen.

In mehreren Fällen wurde das Display durch den Druck beschädigt, sodass neben dem Akku auch der Bildschirm ersetzt werden muss. Ein Nutzer spricht bereits von einem Sicherheitsrisiko mit Explosions- oder Brandgefahr (Quelle: Android Authority).

Ein aufgeplatztes Pixel 7 Pro. (© Pixel Phone Help)

Akku-Probleme: So reagiert Google

Der Umgang mit den Beschwerden fällt uneinheitlich aus. Einige Betroffene erhielten nach eigener Aussage kostenlose Reparaturen oder sogar Ersatzgeräte, andere wurden an Servicepartner verwiesen oder mussten zunächst Fotos des defekten Smartphones einreichen.

Teilweise erstattete Google nur dann Geld, wenn der Akkuwechsel von einer autorisierten Werkstatt durchgeführt wurde. Bei Schäden am Display oder der Rückseite verweist der Konzern dagegen oft auf die Garantiebedingungen.

Für das Pixel 7a hatte Google ein kostenloses Austauschprogramm gestartet. Nutzer in bestimmten Regionen konnten den Akku gratis tauschen lassen, während andere mit Bargeld oder Rabatten auf ein neues Pixel abgespeist wurden. Ob eine ähnliche Lösung auch für das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro kommt, ist bislang unklar.