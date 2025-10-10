Welche Länder haben die Zeitumstellung schon abgeschafft?

Die erste Zeitumstellung wurde 1908 in Kanada eingeführt, seitdem haben weltweit viele Länder das System der Sommer- und Winterzeit (Normalzeit) übernommen. Aktuell gibt es aber wieder einen negativen Trend, mehr und mehr Länder schaffen das Hin und Her aus guten Gründen wieder ab. Welche Länder die Zeitumstellung bereits abgeschafft haben, erfahrt ihr hier.

Europa: Welche Länder haben die Zeitumstellung abgeschafft?

Europa ist der Kontinent mit der höchsten Dichte an Ländern, die die Zeitumstellung noch praktizieren. Doch eigentlich sollte sie auch hier schon längere Zeit wieder abgeschafft sein. Einige Ausnahmen haben sich aber schon längst von der jährlichen Uhrumstellung verabschiedet:

Island : Das Land stellte die Zeitumstellung bereits 1967 ein und lebt seitdem dauerhaft in der Sommerzeit.

: Das Land stellte die Zeitumstellung bereits ein und lebt seitdem dauerhaft in der Sommerzeit. Belarus : Erst 2011 folgte die nächste Abkehr der Uhrumstellung. Seitdem ist Belarus (ehemals Weißrussland) in der Normalzeit.

: Erst folgte die nächste Abkehr der Uhrumstellung. Seitdem ist Belarus (ehemals Weißrussland) in der Normalzeit. Russland : Seit 2014 gibt es keine Zeitumstellung mehr. Auch Russland bleibt ganzjährig in der „Winterzeit“.

: Seit gibt es keine Zeitumstellung mehr. Auch Russland bleibt ganzjährig in der „Winterzeit“. Türkei: Die Türkei schaffte die Zeitumstellung 2016 ab, entschied sich aber für die dauerhafte Sommerzeit.

Eigentlich hatte auch die Ukraine im Jahr 2024 beschlossen, dass die Zeitumstellung abgeschafft wird. Bisher hat Präsident Wolodymyr Selenskyi das Gesetz aber nicht unterzeichnet, weswegen es weiterhin bei der alten Reglung bleibt (Quelle: Merkur).

Weltweite Übersicht: Welche Länder stellen die Uhr nicht mehr um?

Die folgenden Tabellen zeigen nach Kontinent geordnet, welche Länder weltweit die Zeitumstellung abgeschafft oder gar niemals eingeführt haben (Quelle: Time and Date AS):

Afrika

Land Letzte Zeitumstellung Algerien 1980 Angola Nie eingeführt Äquatorialguinea Nie eingeführt Äthiopien Nie eingeführt Benin Nie eingeführt Botswana 1944 Burkina Faso Nie eingeführt Burundi Nie eingeführt Demokratische Republik Kongo Nie eingeführt Dschibuti Nie eingeführt Elfenbeinküste Nie eingeführt Eritrea Nie eingeführt Eswatini Nie eingeführt Gabun Nie eingeführt Gambia Nie eingeführt Ghana 1942 Guinea Nie eingeführt Guinea-Bissau Nie eingeführt Kamerun Nie eingeführt Kap Verde 1945 Kenia Nie eingeführt Komoren Nie eingeführt Kongo Nie eingeführt Lesotho 1944 Liberia Nie eingeführt Libyen 2013 Madagaskar 1954 Malawi Nie eingeführt Mali Nie eingeführt Mauretanien Nie eingeführt Mauritius 2009 Mayotte Nie eingeführt Mosambik Nie eingeführt Namibia 2017 Niger Nie eingeführt Nigeria Nie eingeführt Réunion Nie eingeführt Ruanda Nie eingeführt Sambia Nie eingeführt São Tomé und Príncipe Nie eingeführt Senegal Nie eingeführt Seychellen Nie eingeführt Sierra Leone 1962 Simbabwe Nie eingeführt Somalia Nie eingeführt Südafrika 1944 Sudan 1985 Südsudan 1985 Tansania Nie eingeführt Togo Nie eingeführt Tschad 1980 Tunesien 2008 Uganda Nie eingeführt Zentralafrikanische Republik Nie eingeführt

Asien

Land Letzte Zeitumstellung Afghanistan Nie eingeführt Armenien 2011 Aserbaidschan 2015 Bahrain Nie eingeführt Bangladesch 2009 Britisches Territorium im Indischen Ozean Nie eingeführt Brunei Nie eingeführt China 1991 Georgien 2014 Hongkong 1979 Indien 1945 Indonesien Nie eingeführt Irak 2007 Iran 2022 Japan 1951 Jemen Nie eingeführt Jordanien 2022 Kambodscha Nie eingeführt Kasachstan 2004 Katar Nie eingeführt Kirgisistan 2005 Kokosinseln Nie eingeführt Kuwait Nie eingeführt Laos Nie eingeführt Macao 1979 Malaysia 1941 Malediven Nie eingeführt Mongolei 2016 Myanmar Nie eingeführt Nepal Nie eingeführt Nordkorea Nie eingeführt Oman Nie eingeführt Osttimor Nie eingeführt Pakistan 2009 Papua-Neuguinea Nie eingeführt Philippinen 1978 Pitcairninseln Nie eingeführt Saudi-Arabien Nie eingeführt Singapur 1936 Sri Lanka 1945 Südkorea 1988 Syrien 2022 Tadschikistan 1991 Taiwan 1979 Thailand Nie eingeführt Turkmenistan 1991 Usbekistan 1991 Vereinigte Arabische Emirate Nie eingeführt Vietnam Nie eingeführt Weihnachtsinsel Nie eingeführt

Australien/Pazifik

Land Letzte Zeitumstellung Amerikanisch-Samoa Nie eingeführt Cookinseln 1991 Fidschi 2021 Französisch-Polynesien Nie eingeführt Guam 1977 Kiribati Nie eingeführt Marshallinseln Nie eingeführt Mikronesien Nie eingeführt Nauru Nie eingeführt Neukaledonien 1997 Niue Nie eingeführt Nördliche Marianen Nie eingeführt Palau Nie eingeführt Salomonen Nie eingeführt Samoa 2021 Tokelau Nie eingeführt Tonga 2017 Tuvalu Nie eingeführt US Minor Outlying Islands Usbekistan1956 Vanuatu 1993 Wallis und Futuna Nie eingeführt

Europa

Land Letzte Zeitumstellung Belarus 2011 Island 1967 Russland 2014 Türkei 2016

Nordamerika

Land Letzte Zeitumstellung Amerikanische Jungferninseln Nie eingeführt Anguilla Nie eingeführt Antigua und Barbuda Nie eingeführt Aruba Nie eingeführt Barbados 1980 Belize 1983 Britische Jungferninseln Nie eingeführt Costa Rica 1992 Curaçao Nie eingeführt Dominica Nie eingeführt Dominikanische Republik 1974 El Salvador 1988 Grenada Nie eingeführt Guadeloupe Nie eingeführt Guatemala 2006 Honduras 2006 Jamaika 1983 Kaimaninseln Nie eingeführt Karibische Niederlande Nie eingeführt Martinique 1980 Montserrat Nie eingeführt Nicaragua 2006 Panama Nie eingeführt Puerto Rico 1945 Saint-Martin Nie eingeführt Saint Barthélemy Nie eingeführt Saint Kitts und Nevis Nie eingeführt Saint Lucia Nie eingeführt Saint Vincent and Grenadines Nie eingeführt Sint Maarten Nie eingeführt Trinidad und Tobago Nie eingeführt

Südamerika