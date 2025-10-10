Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Welche Länder haben die Zeitumstellung schon abgeschafft?

Thomas Kolkmann
Thomas Kolkmann,
5 min Lesezeit
Das Bild zeigt eine junge Frau mit Brille und langen dunklen Haaren, die leicht verwirrt oder überrascht aussieht. Sie trägt ein hellblaues Hemd und zeigt auf ihre Armbanduhr, während sie den Blick direkt zum Betrachter richtet.
© Depositphotos via IMAGO / Bearbeitung: GIGA
Die erste Zeitumstellung wurde 1908 in Kanada eingeführt, seitdem haben weltweit viele Länder das System der Sommer- und Winterzeit (Normalzeit) übernommen. Aktuell gibt es aber wieder einen negativen Trend, mehr und mehr Länder schaffen das Hin und Her aus guten Gründen wieder ab. Welche Länder die Zeitumstellung bereits abgeschafft haben, erfahrt ihr hier.

Europa: Welche Länder haben die Zeitumstellung abgeschafft?

Europa ist der Kontinent mit der höchsten Dichte an Ländern, die die Zeitumstellung noch praktizieren. Doch eigentlich sollte sie auch hier schon längere Zeit wieder abgeschafft sein. Einige Ausnahmen haben sich aber schon längst von der jährlichen Uhrumstellung verabschiedet:

  • Island: Das Land stellte die Zeitumstellung bereits 1967 ein und lebt seitdem dauerhaft in der Sommerzeit.
  • Belarus: Erst 2011 folgte die nächste Abkehr der Uhrumstellung. Seitdem ist Belarus (ehemals Weißrussland) in der Normalzeit.
  • Russland: Seit 2014 gibt es keine Zeitumstellung mehr. Auch Russland bleibt ganzjährig in der „Winterzeit“.
  • Türkei: Die Türkei schaffte die Zeitumstellung 2016 ab, entschied sich aber für die dauerhafte Sommerzeit.
Eigentlich hatte auch die Ukraine im Jahr 2024 beschlossen, dass die Zeitumstellung abgeschafft wird. Bisher hat Präsident Wolodymyr Selenskyi das Gesetz aber nicht unterzeichnet, weswegen es weiterhin bei der alten Reglung bleibt (Quelle: Merkur).

Weltkarte mit Zeitzonen nach der Time Zone Database der Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
© CIA
Weltweite Übersicht: Welche Länder stellen die Uhr nicht mehr um?

Die folgenden Tabellen zeigen nach Kontinent geordnet, welche Länder weltweit die Zeitumstellung abgeschafft oder gar niemals eingeführt haben (Quelle: Time and Date AS):

Afrika

Land

Letzte Zeitumstellung

Algerien

1980

Angola

Nie eingeführt

Äquatorialguinea

Nie eingeführt

Äthiopien

Nie eingeführt

Benin

Nie eingeführt

Botswana

1944

Burkina Faso

Nie eingeführt

Burundi

Nie eingeführt

Demokratische Republik Kongo

Nie eingeführt

Dschibuti

Nie eingeführt

Elfenbeinküste

Nie eingeführt

Eritrea

Nie eingeführt

Eswatini

Nie eingeführt

Gabun

Nie eingeführt

Gambia

Nie eingeführt

Ghana

1942

Guinea

Nie eingeführt

Guinea-Bissau

Nie eingeführt

Kamerun

Nie eingeführt

Kap Verde

1945

Kenia

Nie eingeführt

Komoren

Nie eingeführt

Kongo

Nie eingeführt

Lesotho

1944

Liberia

Nie eingeführt

Libyen

2013

Madagaskar

1954

Malawi

Nie eingeführt

Mali

Nie eingeführt

Mauretanien

Nie eingeführt

Mauritius

2009

Mayotte

Nie eingeführt

Mosambik

Nie eingeführt

Namibia

2017

Niger

Nie eingeführt

Nigeria

Nie eingeführt

Réunion

Nie eingeführt

Ruanda

Nie eingeführt

Sambia

Nie eingeführt

São Tomé und Príncipe

Nie eingeführt

Senegal

Nie eingeführt

Seychellen

Nie eingeführt

Sierra Leone

1962

Simbabwe

Nie eingeführt

Somalia

Nie eingeführt

Südafrika

1944

Sudan

1985

Südsudan

1985

Tansania

Nie eingeführt

Togo

Nie eingeführt

Tschad

1980

Tunesien

2008

Uganda

Nie eingeführt

Zentralafrikanische Republik

Nie eingeführt

Asien

Land

Letzte Zeitumstellung

Afghanistan

Nie eingeführt

Armenien

2011

Aserbaidschan

2015

Bahrain

Nie eingeführt

Bangladesch

2009

Britisches Territorium im Indischen Ozean

Nie eingeführt

Brunei

Nie eingeführt

China

1991

Georgien

2014

Hongkong

1979

Indien

1945

Indonesien

Nie eingeführt

Irak

2007

Iran

2022

Japan

1951

Jemen

Nie eingeführt

Jordanien

2022

Kambodscha

Nie eingeführt

Kasachstan

2004

Katar

Nie eingeführt

Kirgisistan

2005

Kokosinseln

Nie eingeführt

Kuwait

Nie eingeführt

Laos

Nie eingeführt

Macao

1979

Malaysia

1941

Malediven

Nie eingeführt

Mongolei

2016

Myanmar

Nie eingeführt

Nepal

Nie eingeführt

Nordkorea

Nie eingeführt

Oman

Nie eingeführt

Osttimor

Nie eingeführt

Pakistan

2009

Papua-Neuguinea

Nie eingeführt

Philippinen

1978

Pitcairninseln

Nie eingeführt

Saudi-Arabien

Nie eingeführt

Singapur

1936

Sri Lanka

1945

Südkorea

1988

Syrien

2022

Tadschikistan

1991

Taiwan

1979

Thailand

Nie eingeführt

Turkmenistan

1991

Usbekistan

1991

Vereinigte Arabische Emirate

Nie eingeführt

Vietnam

Nie eingeführt

Weihnachtsinsel

Nie eingeführt

Australien/Pazifik

Land

Letzte Zeitumstellung

Amerikanisch-Samoa

Nie eingeführt

Cookinseln

1991

Fidschi

2021

Französisch-Polynesien

Nie eingeführt

Guam

1977

Kiribati

Nie eingeführt

Marshallinseln

Nie eingeführt

Mikronesien

Nie eingeführt

Nauru

Nie eingeführt

Neukaledonien

1997

Niue

Nie eingeführt

Nördliche Marianen

Nie eingeführt

Palau

Nie eingeführt

Salomonen

Nie eingeführt

Samoa

2021

Tokelau

Nie eingeführt

Tonga

2017

Tuvalu

Nie eingeführt

US Minor Outlying Islands

Usbekistan1956

Vanuatu

1993

Wallis und Futuna

Nie eingeführt

Europa

Land

Letzte Zeitumstellung

Belarus

2011

Island

1967

Russland

2014

Türkei

2016

Nordamerika

Land

Letzte Zeitumstellung

Amerikanische Jungferninseln

Nie eingeführt

Anguilla

Nie eingeführt

Antigua und Barbuda

Nie eingeführt

Aruba

Nie eingeführt

Barbados

1980

Belize

1983

Britische Jungferninseln

Nie eingeführt

Costa Rica

1992

Curaçao

Nie eingeführt

Dominica

Nie eingeführt

Dominikanische Republik

1974

El Salvador

1988

Grenada

Nie eingeführt

Guadeloupe

Nie eingeführt

Guatemala

2006

Honduras

2006

Jamaika

1983

Kaimaninseln

Nie eingeführt

Karibische Niederlande

Nie eingeführt

Martinique

1980

Montserrat

Nie eingeführt

Nicaragua

2006

Panama

Nie eingeführt

Puerto Rico

1945

Saint-Martin

Nie eingeführt

Saint Barthélemy

Nie eingeführt

Saint Kitts und Nevis

Nie eingeführt

Saint Lucia

Nie eingeführt

Saint Vincent and Grenadines

Nie eingeführt

Sint Maarten

Nie eingeführt

Trinidad und Tobago

Nie eingeführt

Südamerika

Land

Letzte Zeitumstellung

Argentinien

2009

Bolivien

1932

Brasilien

2019

Ecuador

1993

Falklandinseln

2010

Französisch-Guayana

Nie eingeführt

Guyana

Nie eingeführt

Kolumbien

1993

Paraguay

2024

Peru

1994

St. Helena

Nie eingeführt

Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln

Nie eingeführt

Suriname

Nie eingeführt

Uruguay

2015

Venezuela

Nie eingeführt

