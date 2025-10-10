Welche Länder haben die Zeitumstellung schon abgeschafft?

Die erste Zeitumstellung wurde 1908 in Kanada eingeführt, seitdem haben weltweit viele Länder das System der Sommer- und Winterzeit (Normalzeit) übernommen. Aktuell gibt es aber wieder einen negativen Trend, mehr und mehr Länder schaffen das Hin und Her aus guten Gründen wieder ab. Welche Länder die Zeitumstellung bereits abgeschafft haben, erfahrt ihr hier.
Europa: Welche Länder haben die Zeitumstellung abgeschafft?
Europa ist der Kontinent mit der höchsten Dichte an Ländern, die die Zeitumstellung noch praktizieren. Doch eigentlich sollte sie auch hier schon längere Zeit wieder abgeschafft sein. Einige Ausnahmen haben sich aber schon längst von der jährlichen Uhrumstellung verabschiedet:
- Island: Das Land stellte die Zeitumstellung bereits 1967 ein und lebt seitdem dauerhaft in der Sommerzeit.
- Belarus: Erst 2011 folgte die nächste Abkehr der Uhrumstellung. Seitdem ist Belarus (ehemals Weißrussland) in der Normalzeit.
- Russland: Seit 2014 gibt es keine Zeitumstellung mehr. Auch Russland bleibt ganzjährig in der „Winterzeit“.
- Türkei: Die Türkei schaffte die Zeitumstellung 2016 ab, entschied sich aber für die dauerhafte Sommerzeit.
Eigentlich hatte auch die Ukraine im Jahr 2024 beschlossen, dass die Zeitumstellung abgeschafft wird. Bisher hat Präsident Wolodymyr Selenskyi das Gesetz aber nicht unterzeichnet, weswegen es weiterhin bei der alten Reglung bleibt (Quelle: Merkur).
Weltweite Übersicht: Welche Länder stellen die Uhr nicht mehr um?
Die folgenden Tabellen zeigen nach Kontinent geordnet, welche Länder weltweit die Zeitumstellung abgeschafft oder gar niemals eingeführt haben (Quelle: Time and Date AS):
Afrika
Land
Letzte Zeitumstellung
Algerien
1980
Angola
Nie eingeführt
Äquatorialguinea
Nie eingeführt
Äthiopien
Nie eingeführt
Benin
Nie eingeführt
Botswana
1944
Burkina Faso
Nie eingeführt
Burundi
Nie eingeführt
Demokratische Republik Kongo
Nie eingeführt
Dschibuti
Nie eingeführt
Elfenbeinküste
Nie eingeführt
Eritrea
Nie eingeführt
Eswatini
Nie eingeführt
Gabun
Nie eingeführt
Gambia
Nie eingeführt
Ghana
1942
Guinea
Nie eingeführt
Guinea-Bissau
Nie eingeführt
Kamerun
Nie eingeführt
Kap Verde
1945
Kenia
Nie eingeführt
Komoren
Nie eingeführt
Kongo
Nie eingeführt
Lesotho
1944
Liberia
Nie eingeführt
Libyen
2013
Madagaskar
1954
Malawi
Nie eingeführt
Mali
Nie eingeführt
Mauretanien
Nie eingeführt
Mauritius
2009
Mayotte
Nie eingeführt
Mosambik
Nie eingeführt
Namibia
2017
Niger
Nie eingeführt
Nigeria
Nie eingeführt
Réunion
Nie eingeführt
Ruanda
Nie eingeführt
Sambia
Nie eingeführt
São Tomé und Príncipe
Nie eingeführt
Senegal
Nie eingeführt
Seychellen
Nie eingeführt
Sierra Leone
1962
Simbabwe
Nie eingeführt
Somalia
Nie eingeführt
Südafrika
1944
Sudan
1985
Südsudan
1985
Tansania
Nie eingeführt
Togo
Nie eingeführt
Tschad
1980
Tunesien
2008
Uganda
Nie eingeführt
Zentralafrikanische Republik
Nie eingeführt
Asien
Land
Letzte Zeitumstellung
Afghanistan
Nie eingeführt
Armenien
2011
Aserbaidschan
2015
Bahrain
Nie eingeführt
Bangladesch
2009
Britisches Territorium im Indischen Ozean
Nie eingeführt
Brunei
Nie eingeführt
China
1991
Georgien
2014
Hongkong
1979
Indien
1945
Indonesien
Nie eingeführt
Irak
2007
Iran
2022
Japan
1951
Jemen
Nie eingeführt
Jordanien
2022
Kambodscha
Nie eingeführt
Kasachstan
2004
Katar
Nie eingeführt
Kirgisistan
2005
Kokosinseln
Nie eingeführt
Kuwait
Nie eingeführt
Laos
Nie eingeführt
Macao
1979
Malaysia
1941
Malediven
Nie eingeführt
Mongolei
2016
Myanmar
Nie eingeführt
Nepal
Nie eingeführt
Nordkorea
Nie eingeführt
Oman
Nie eingeführt
Osttimor
Nie eingeführt
Pakistan
2009
Papua-Neuguinea
Nie eingeführt
Philippinen
1978
Pitcairninseln
Nie eingeführt
Saudi-Arabien
Nie eingeführt
Singapur
1936
Sri Lanka
1945
Südkorea
1988
Syrien
2022
Tadschikistan
1991
Taiwan
1979
Thailand
Nie eingeführt
Turkmenistan
1991
Usbekistan
1991
Vereinigte Arabische Emirate
Nie eingeführt
Vietnam
Nie eingeführt
Weihnachtsinsel
Nie eingeführt
Australien/Pazifik
Land
Letzte Zeitumstellung
Amerikanisch-Samoa
Nie eingeführt
Cookinseln
1991
Fidschi
2021
Französisch-Polynesien
Nie eingeführt
Guam
1977
Kiribati
Nie eingeführt
Marshallinseln
Nie eingeführt
Mikronesien
Nie eingeführt
Nauru
Nie eingeführt
Neukaledonien
1997
Niue
Nie eingeführt
Nördliche Marianen
Nie eingeführt
Palau
Nie eingeführt
Salomonen
Nie eingeführt
Samoa
2021
Tokelau
Nie eingeführt
Tonga
2017
Tuvalu
Nie eingeführt
US Minor Outlying Islands
Usbekistan1956
Vanuatu
1993
Wallis und Futuna
Nie eingeführt
Europa
Land
Letzte Zeitumstellung
Belarus
2011
Island
1967
Russland
2014
Türkei
2016
Nordamerika
Land
Letzte Zeitumstellung
Amerikanische Jungferninseln
Nie eingeführt
Anguilla
Nie eingeführt
Antigua und Barbuda
Nie eingeführt
Aruba
Nie eingeführt
Barbados
1980
Belize
1983
Britische Jungferninseln
Nie eingeführt
Costa Rica
1992
Curaçao
Nie eingeführt
Dominica
Nie eingeführt
Dominikanische Republik
1974
El Salvador
1988
Grenada
Nie eingeführt
Guadeloupe
Nie eingeführt
Guatemala
2006
Honduras
2006
Jamaika
1983
Kaimaninseln
Nie eingeführt
Karibische Niederlande
Nie eingeführt
Martinique
1980
Montserrat
Nie eingeführt
Nicaragua
2006
Panama
Nie eingeführt
Puerto Rico
1945
Saint-Martin
Nie eingeführt
Saint Barthélemy
Nie eingeführt
Saint Kitts und Nevis
Nie eingeführt
Saint Lucia
Nie eingeführt
Saint Vincent and Grenadines
Nie eingeführt
Sint Maarten
Nie eingeführt
Trinidad und Tobago
Nie eingeführt
Südamerika
Land
Letzte Zeitumstellung
Argentinien
2009
Bolivien
1932
Brasilien
2019
Ecuador
1993
Falklandinseln
2010
Französisch-Guayana
Nie eingeführt
Guyana
Nie eingeführt
Kolumbien
1993
Paraguay
2024
Peru
1994
St. Helena
Nie eingeführt
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
Nie eingeführt
Suriname
Nie eingeführt
Uruguay
2015
Venezuela
Nie eingeführt