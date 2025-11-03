Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Weltmännertag: Die besten Sprüche zum 3. November und was dahinter steckt

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
3 min Lesezeit
Der Weltmännertag, auch als Men’s World Day bekannt, wird seit dem Jahr 2000 jedes Jahr am 3. November gefeiert und steht im Zeichen der Männergesundheit. Passende Sprüche können genutzt werden, um Männern Anerkennung zu zeigen oder sie auf den Tag aufmerksam zu machen.

Der Internationale Männertag ist jedes Jahr am 19. November. Er soll darauf aufmerksam machen, mit welchen Herausforderungen Männer und Jungen in Bereichen wie Gesundheit, Familie, Bildung und Medien konfrontiert sind und zugleich ihre positiven Beiträge in der Gesellschaft hervorheben.

Während einige sagen würden, dass doch jeden Tag Männertag ist, wollen andere damit auf die Situation von Männern und Jungen hinweisen, die in einigen Bereichen lange nicht so gut wie jene der Frauen und Mädchen ist. So sterben weltweit Männer durchschnittlich 7 Jahre früher als Frauen.

Was es heute bedeutet, ein Mann zu sein, zeigen euch diese (nicht immer ganz ernst gemeinten) Männertags-Sprüche zusammen mit kurzen Informationen zur Geschichte, Bedeutung und Tipps.

Versuch nicht, ein Mann des Erfolgs zu werden. Werde lieber ein Mann von Wert! – Albert Einstein

Der Weltmännertag wird seit 2000 jedes Jahr am 3. November gefeiert, um auf Männergesundheit und gesellschaftliche Themen aufmerksam zu machen.

Wenn ein vernünftiger Mann etwas ganz Blödsinniges tut, so tut er es immer aus den edelsten Motiven. – Oscar Wilde

Initiator des Aktionstags war Dr. Jerome Teelucksingh aus Trinidad & Tobago, um das Bewusstsein für Männerprobleme zu stärken.

Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance. – Winston Churchill

Der 3. November wurde bewusst gewählt, da er weder mit anderen großen Feiertagen noch religiösen Terminen kollidiert.

Je stärker ein Mann ist, desto mehr kann er sich leisten, freundlich zu sein. – Elbert Hubbard

Männer leiden häufiger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen und verkürzter Lebenserwartung – Gesundheit ist daher ein zentraler Schwerpunkt.

Bete nicht für ein einfaches Leben. Bete für die Kraft, ein schwieriges zu ertragen. – Bruce Lee

Der Tag lenkt die Aufmerksamkeit auf Benachteiligungen von Jungen in Schulen, Ausbildung und Studium.

Versuche niemals jemanden so zu machen, wie du selbst bist. Du solltest wissen, dass einer von deiner Sorte genug ist. – Ralph Waldo Emerson

Männer spielen eine wichtige Rolle in Familien. Der Aktionstag betont Vaterschaft und familiäre Verantwortung.

Suche Respekt, nicht Aufmerksamkeit – er hält länger!

Der Weltmännertag zeigt, wie Männer in Medien dargestellt werden und welche Vorbilder wichtig sind.

Die Vorliebe der Männer für Vollbärte hängt mit der Emanzipierung der Frau zusammen. Denn beim Vollbart kommt auch die emanzipierteste Frau nicht mit. – George Hamilton

Neben Herausforderungen werden auch die Leistungen von Männern in Beruf, Ehrenamt und Gesellschaft gewürdigt.

Männer haben auch Gefühle! Hunger und Durst zum Beispiel.

Weltweit finden an diesem Tag Workshops, Gesundheitschecks oder Informationskampagnen speziell für Männer statt.

Männer haben die Hosen an, die ihre Frauen aussuchen.

Der Tag ist nicht nur für Männer wichtig – auch Frauen, Familien und Gesellschaft profitieren von mehr Aufmerksamkeit für Männergesundheit.

Kein Mann hat ein Gedächtnis, das gut genug ist, ein erfolgreicher Lügner zu sein. – Abraham Lincoln

Der Weltmännertag erinnert daran, dass Männer Unterstützung, Achtsamkeit und Wertschätzung verdienen und dass Prävention zählt.

