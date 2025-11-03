Der Weltmännertag, auch als Men’s World Day bekannt, wird seit dem Jahr 2000 jedes Jahr am 3. November gefeiert und steht im Zeichen der Männergesundheit. Passende Sprüche können genutzt werden, um Männern Anerkennung zu zeigen oder sie auf den Tag aufmerksam zu machen.
Der Internationale Männertag ist jedes Jahr am 19. November. Er soll darauf aufmerksam machen, mit welchen Herausforderungen Männer und Jungen in Bereichen wie Gesundheit, Familie, Bildung und Medien konfrontiert sind und zugleich ihre positiven Beiträge in der Gesellschaft hervorheben.
Während einige sagen würden, dass doch jeden Tag Männertag ist, wollen andere damit auf die Situation von Männern und Jungen hinweisen, die in einigen Bereichen lange nicht so gut wie jene der Frauen und Mädchen ist. So sterben weltweit Männer durchschnittlich 7 Jahre früher als Frauen.
Was es heute bedeutet, ein Mann zu sein, zeigen euch diese (nicht immer ganz ernst gemeinten) Männertags-Sprüche zusammen mit kurzen Informationen zur Geschichte, Bedeutung und Tipps.
Weltmännertag: Die besten Sprüche zum 3. November und was dahinter steckt
Versuch nicht, ein Mann des Erfolgs zu werden. Werde lieber ein Mann von Wert! – Albert Einstein
Der Weltmännertag wird seit 2000 jedes Jahr am 3. November gefeiert, um auf Männergesundheit und gesellschaftliche Themen aufmerksam zu machen.
Weltmännertag: Die besten Sprüche zum 3. November und was dahinter steckt
Wenn ein vernünftiger Mann etwas ganz Blödsinniges tut, so tut er es immer aus den edelsten Motiven. – Oscar Wilde
Initiator des Aktionstags war Dr. Jerome Teelucksingh aus Trinidad & Tobago, um das Bewusstsein für Männerprobleme zu stärken.
Weltmännertag: Die besten Sprüche zum 3. November und was dahinter steckt
Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance. – Winston Churchill
Der 3. November wurde bewusst gewählt, da er weder mit anderen großen Feiertagen noch religiösen Terminen kollidiert.
Weltmännertag: Die besten Sprüche zum 3. November und was dahinter steckt
Je stärker ein Mann ist, desto mehr kann er sich leisten, freundlich zu sein. – Elbert Hubbard
Männer leiden häufiger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen und verkürzter Lebenserwartung – Gesundheit ist daher ein zentraler Schwerpunkt.
Weltmännertag: Die besten Sprüche zum 3. November und was dahinter steckt
Bete nicht für ein einfaches Leben. Bete für die Kraft, ein schwieriges zu ertragen. – Bruce Lee
Der Tag lenkt die Aufmerksamkeit auf Benachteiligungen von Jungen in Schulen, Ausbildung und Studium.
Weltmännertag: Die besten Sprüche zum 3. November und was dahinter steckt
Versuche niemals jemanden so zu machen, wie du selbst bist. Du solltest wissen, dass einer von deiner Sorte genug ist. – Ralph Waldo Emerson
Männer spielen eine wichtige Rolle in Familien. Der Aktionstag betont Vaterschaft und familiäre Verantwortung.
Weltmännertag: Die besten Sprüche zum 3. November und was dahinter steckt
Suche Respekt, nicht Aufmerksamkeit – er hält länger!
Der Weltmännertag zeigt, wie Männer in Medien dargestellt werden und welche Vorbilder wichtig sind.
Weltmännertag: Die besten Sprüche zum 3. November und was dahinter steckt
Die Vorliebe der Männer für Vollbärte hängt mit der Emanzipierung der Frau zusammen. Denn beim Vollbart kommt auch die emanzipierteste Frau nicht mit. – George Hamilton
Neben Herausforderungen werden auch die Leistungen von Männern in Beruf, Ehrenamt und Gesellschaft gewürdigt.
Weltmännertag: Die besten Sprüche zum 3. November und was dahinter steckt
Männer haben auch Gefühle! Hunger und Durst zum Beispiel.
Weltweit finden an diesem Tag Workshops, Gesundheitschecks oder Informationskampagnen speziell für Männer statt.
Weltmännertag: Die besten Sprüche zum 3. November und was dahinter steckt
Männer haben die Hosen an, die ihre Frauen aussuchen.
Der Tag ist nicht nur für Männer wichtig – auch Frauen, Familien und Gesellschaft profitieren von mehr Aufmerksamkeit für Männergesundheit.
Weltmännertag: Die besten Sprüche zum 3. November und was dahinter steckt
Kein Mann hat ein Gedächtnis, das gut genug ist, ein erfolgreicher Lügner zu sein. – Abraham Lincoln
Der Weltmännertag erinnert daran, dass Männer Unterstützung, Achtsamkeit und Wertschätzung verdienen und dass Prävention zählt.