„Weltuntergang“: Aldi-Filiale fordert drastische Maßnahme von Kunden

Weil einer Aldi-Filiale das Bargeld ausgeht, bitten die Mitarbeiter die Kunden um eine kleine Sache.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Bitte vorzugsweise mit Karte bezahlen! Knappes Bargeld!“ steht eines Morgens auf einem Pappschild vor einer Aldi-Süd-Filiale. Ein Reddit-Nutzer fotografiert die Szene und stellt das Bild mit der Überschrift „Weltuntergang beim Aldi Süd“ online – und löst damit in den Kommentaren eine hitzige Debatte aus.

Anzeige

Aldi Süd bittet Kunden im Kartenzahlung

Auch wenn immer mehr Kunden an der Kasse zur Karte greifen – für viele ist hierzulande Bargeld aus dem Einkaufsalltag nicht wegzudenken. Einige Bargeld-Hardliner pochen vehement auf die Möglichkeit, bar zahlen zu können und lehnen andere Zahlungsmethoden mitunter sogar systematisch ab.

Sollten einige dieser Bargeld-Verfechter vor ein paar Tagen in der Aldi-Süd-Filiale unterwegs gewesen sein, in der auch Reddit-Nutzer alexarfa einkaufen geht, hatten sie wahrscheinlich schlechte Karten, wie das Schild am Discounter-Eingang nahelegt:

Dem Supermarkt scheint schlichtweg das Bargeld an den Kassen ausgegangen zu sein. Damit sich die Situation noch nicht weiter verschlimmert, stellten die Mitarbeiter ein Schild auf, das die Kunden dazu ermutigen sollte, mit Karte zu zahlen. Schließlich müssen sie auf diese Weise kein Wechselgeld herausgeben.

Anzeige

Aldi-Schild sorgt für Diskussionen

Unter dem Post machen sich viele über die Situation lustig – überall finden sich sarkastische Kommentare, wie der von HulkHolger (Quelle: Reddit):

Da ist sie, die schleichende Bargeldabschaffung… /s Reddit-Nutzer HulkHolger

Es melden sich jedoch auch kritische Stimmen unter dem Post zu Wort. Reddit-Nutzer ADirtyWhiteBoy erklärt etwa: „Ist doch klar dass das Bargeld knapp ist, wenn alle mit Karte zahlen.“

Viele Nutzer widersprechen ihm jedoch. Da viele Kunden mit Bargeld nicht passend zahlen und auch nicht an der Kasse aufrunden, müssen die Kassierer meist mehr Kleingeld und Scheine rausgeben, als sie von den Kunden bekommen. Das liegt teilweise auch an der Preisgestaltung in den Märkten. Statt beispielsweise glatt 2 Euro kosten die Produkte dann eher 1,99 Euro, usw.

Ob der Bargeld-Engpass in der Aldi-Filiale am Ende wirklich zu Problemen und verärgerten Kunden geführt hat, lässt sich anhand des Posts nicht abschließend beurteilen. Die Diskussion in den Kommentaren zeigt aber eindrucksvoll: Bargeld bleibt für viele hierzulande weiterhin ein heikles Thema.