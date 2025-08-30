Wem der dreckigste Dienstwagen der deutschen Politik gehört, ist gar keine Überraschung

Fühlt ihr euch manchmal schlecht, wenn ihr das Auto nehmt, obwohl auch Fahrrad oder ÖPNV möglich wäre? Es geht schlimmer, wie unsere Spitzenpolitiker beweisen.

Bei ihren Dienstwagen nehmen viele Volksvertreter der Politelite nämlich kein Blatt vor den Mund. Sie scheuen sich nicht vor mächtigen – um nicht zu sagen: protzigen – Karren, bei denen man Fragen nach dem CO₂-Abdruck lieber nicht stellen will. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat es trotzdem getan und kürt die Luftverpester der Spitzenpolitik.

Keiner hat einen Dickeren als Markus Söder

Unter den Ministerpräsidenten der Bundesländer landet – wenig überraschend – CSU-Chef Markus Söder auf dem allerletzten Platz: Sein Benziner X7 M60i xDrive von BMW ballert konkurrenzlose 292 Gramm CO₂ pro gefahrenem Kilometer in die Luft.

Hendrik Wüst (CDU, NRW) macht es mit seinem Audi A8, der auf 262 g/km kommt, nur wenig besser. Den gleichen Wagen – und den CO₂-Abdruck – teilen Manuela Schwesig (SPD, Mecklenburg-Vorpommern) und Kai Wegner (CDU, Berliner Bürgermeister).

Alle Ministerpräsidentinnen und -präsidenten erhalten von der DUH die rote Karte für massive Überschreitungen der Flottengrenzwerte der EU – bis auf einen: Winfried Kretschmann (Baden-Württemberg, Die Grünen) landet mit seinem Mercedes EQS 580 4Matic klar auf dem ersten Platz. Das Modell ist das einzige reine Elektroauto unter den Dienstwagen der Ministerpräsidenten und mit 70 g/km unschlagbar.

Es geht auch ganz ohne Dienstwagen

Besser machen es nur einige Politiker, die auf den staatlich gestellten Pkw komplett verzichten. Darunter sind Kathrin Moosdorf (Umweltsenatorin Bremen, Die Grünen) und Anjes Tjarks (Verkehrssenator Hamburg, Die Grünen) die unschlagbaren Spitzenreiter. Sie fährt nach Angaben der DUH ein Dienstrad, während er zu Fuß unterwegs ist oder den ÖPNV nutzt. Beide kommen damit natürlich auf 0 g/km CO₂-Ausstoß und ganz ohne Dienstwagen aus.

Übrigens: Unter den Bundesministern hat Bärbel Bas (SPD, Arbeit und Soziales) mit ihrem Audi A8 L60 die schlechteste Ökobilanz (209 g/km). Carsten Schneider (SPD) hingegen schafft als Bundesumweltminister standesgemäß mit seinem Audi Q6 e-tron (62 g/km) den ersten Platz auf Bundesebene. Die Liste ist allerdings nur zum Teil belastbar, da gleich mehrere Bundesminister wegen Sicherheitsbedenken keine Angaben zu ihrem Dienstwagen gemacht haben.