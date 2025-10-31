Wenig Platz? Dieser 3-in-1-Sessel von Amazon ist die Lösung (jetzt 100 Euro billiger)

Vor allem in kleinen Wohnungen gilt: Jeder Zentimeter zählt! Dieser Sessel von Flexispot ist die Geheimwaffe gegen Platzmangel. In wenigen Sekunden verwandelt er sich von einem klassischen Sessel zu Sofa oder Bett. Bei Amazon gibt es das Multitalent aktuell mit 100 Euro Rabatt.

Kleine Studentenbude, Homeoffice im Gästezimmer oder die erste eigene Wohnung: Platzmangel ist in vielen Haushalten Realität. Klassische Möbel fressen wertvollen Raum, den es eigentlich gar nicht gibt. Genau hier setzt der 3-in-1-Sessel von Flexispot an. Bei Amazon kostet das multifunktionale Möbelstück derzeit 159,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) – wenn ihr den Coupon aktiviert, der noch bis zum 2. November 2025 gültig ist. Erhältlich ist der Sessel in den Farben Beige oder Grau.

3-in-1-Sessel von Flexispot Mit Coupon günstiger. Verwandelt sich im Handumdrehen von einem Sessel in ein Sofa oder Bett. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.10.2025 16:26 Uhr

Für wen lohnt sich der 3-in-1-Sessel auf Amazon

Bewohner kleiner Wohnungen oder WG-Zimmer, die flexible Möbel ohne Platzverschwendung benötigen

Menschen, die öfters spontanen Besuch erhalten, der über Nacht bleibt

Personen über 1,80 m Körpergröße, für die die Liegefläche von 183 cm möglicherweise zu kurz ausfällt

Das faltbare Design macht den Sessel zum echten Raumwunder. Morgens dient er als kompakte Sitzmöglichkeit für den Aufwach-Kaffee, mittags verwandelt er sich für ein kurzes Nickerchen in ein Einzelbett und abends wird daraus ein gemütliches Sofa für den Serienmarathon. Die Verwandlung dauert nur wenige Sekunden und erfordert keine Werkzeuge.

Die sechsstufig verstellbare Rückenlehne passt sich verschiedenen Situationen an. Beim Arbeiten am Laptop sorgt eine aufrechte Position für einen gesunden Rücken, beim Lesen lässt sich die Lehne in einen bequemen Winkel bringen und zum Schlafen klappt sie komplett flach. Der atmungsaktive Leinenbezug ist dabei nicht nur angenehm auf der Haut, sondern lässt sich auch abnehmen und waschen – praktisch bei verschütteten Getränken oder nach einem langen Sommer.

Die klappbaren Stützbeine aus Metall tragen bis zu 130 Kilo und lassen sich bei Nichtgebrauch einklappen. Das macht den Sessel noch kompakter und erleichtert das Verschieben beim Staubsaugen. Die Seitentasche bietet Platz für Fernbedienung, Smartphone oder ein Buch. So bleibt alles griffbereit, ohne dass Kabel oder Gegenstände auf dem Boden herumliegen. Das integrierte Kopfkissen sorgt für angenehmes Liegen, ohne dass zusätzliche Kissen herumgeschleppt werden müssen.

Amazon-Käufer loben Komfort und einfachen Aufbau

Mit 4,5 von 5 Sternen kommt der Flexispot-Sessel bei Amazon-Käufern ausgesprochen gut an. Rezensionen aus Deutschland fehlen zwar bislang, doch Käufer aus den USA oder Kanada loben etwa die einfache Montage, den Komfort und das Preis-Leistungs-Verhältnis des 3-in-1-Sessels.

