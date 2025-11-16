Wenn Apple allein zu billig ist: Nur etwas für iPhone-Nutzer mit zu viel Geld

Manche sehen in der iPhone Pocket auch nur eine Stricksocke.© Apple 1 / 8

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wenn das iPhone zum Mode-Statement wird – und euer Konto leise weint.

Apple und Luxus – eine Kombination, die längst Tradition hat. Jüngstes Beispiel: die neue „iPhone Pocket“, entstanden in Zusammenarbeit mit dem japanischen Modehaus Issey Miyake. Das gestrickte Textiletui kostet stolze 160 Euro in der kurzen und knapp 250 Euro in der langen Variante. Damit beweist Apple einmal mehr: Auch ein simpler Schutz für das iPhone kann zur Design-Ikone werden – vorausgesetzt, man ist bereit, dafür tief in die Tasche zu greifen. Doch Miyake ist nicht allein: Auch andere Luxuslabels haben edle (und teure) Hüllen und Accessoires im Programm.