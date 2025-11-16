Wenn Apple allein zu billig ist: Nur etwas für iPhone-Nutzer mit zu viel Geld

Wenn das iPhone zum Mode-Statement wird – und euer Konto leise weint.
Apple und Luxus – eine Kombination, die längst Tradition hat. Jüngstes Beispiel: die neue „iPhone Pocket“, entstanden in Zusammenarbeit mit dem japanischen Modehaus Issey Miyake. Das gestrickte Textiletui kostet stolze 160 Euro in der kurzen und knapp 250 Euro in der langen Variante. Damit beweist Apple einmal mehr: Auch ein simpler Schutz für das iPhone kann zur Design-Ikone werden – vorausgesetzt, man ist bereit, dafür tief in die Tasche zu greifen. Doch Miyake ist nicht allein: Auch andere Luxuslabels haben edle (und teure) Hüllen und Accessoires im Programm.
Apple Watch Hermès
Eine langjährige Kooperation, die Luxus pur verkörpert: Die Apple Watch Hermès unterscheidet sich durch exklusive Zifferblätter und Lederarmbänder von den Standardmodellen. Preislich ist sie nichts für schwache Nerven – die Series 11 startet bei rund 1.400 Euro, die Ultra 3 Hermès kostet mindestens 1.580 Euro (bei Apple ansehen).
Rimowa
Die deutsche Edelschmiede Rimowa bringt ihren ikonischen Aluminium-Look aufs iPhone: Eine Alu-Hülle für das iPhone 17 Pro im bekannten Rillendesign. Sie schützt zuverlässig vor Kratzern und Schrammen, doch kabelloses Laden ist leider tabu – für 150 Euro trotzdem ein echtes Statement für Vielreisende (bei Rimova ansehen).
Gucci
Luxus fürs Handy im klassischen GG-Monogramm-Design: Die Ophidia-Hülle für das iPhone 16 Pro Max besteht aus dem berühmten Canvas-Material und trägt das markante Gucci-Logo. Preislich bewegt man sich bei satten 290 Euro – wer Stil hat, zeigt ihn eben auch beim Telefonieren (bei Gucci ansehen).
Louis Vuitton
Das Bumper Pallas Etui von Louis Vuitton ist eine Kombination aus Kalbsleder und dem legendären Monogram Canvas. Praktisch: ein flaches Außenfach für Karte oder Ticket. Mit einem Preis von rund 400 Euro ist diese Hülle fast so teuer wie ein Einsteiger-Smartphone (bei Louis Vuitton ansehen).
Balenciaga
Fell trifft auf Funktion: Die Tech Smartphone-Hülle von Balenciaga aus Kalbsleder und Kunstfell sorgt garantiert für Aufsehen. Der kleine Fellpuschel ist laut Hersteller tierfrei, der Preis dagegen luxuriös – rund 595 Euro für das iPhone 16 Pro Max (bei Balenciaga ansehen).
Prada
Mit der Saffiano-Lederhülle bringt Prada Eleganz und Alltagstauglichkeit zusammen. Das feine Kreuzmuster, kombiniert mit einem abnehmbaren Schulterriemen, macht das iPhone fast zur Designer-Handtasche. Kostenpunkt: stolze 530 Euro (bei Prada ansehen).
Montblanc
Sportlich und edel zugleich: Die Extreme 3.0 Collection von Montblanc bietet eine robuste Lederhülle für das iPhone 16 Pro Max mit Platz für zwei Karten. Für 210 Euro erhält man nicht nur Schutz, sondern auch ein Stück klassischer Montblanc-Eleganz (bei Montblanc ansehen).
Unterm Strich: Luxus kennt beim iPhone keine Grenzen – ob gestricktes iPhone Pocket, Kalbsleder-Etui oder Alu-Hülle im Rimowa-Look – für betuchte iPhone-Fans ist das passende Luxus-Accessoire längst Teil des Lifestyles. Apple liefert die Bühne, die Designer liefern das Drama – und am Ende bleibt nur eine Frage: Wie viel ist zu viel für eine simple Handyhülle?