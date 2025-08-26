Wenn bei eurem Google Pixel gar nichts mehr geht, ist dieser Tastengriff eure letzte Rettung

Mit einer bestimmten Kombination von Tasten könnt ihr euer Google-Pixel-Smartphone ausschalten. Hier erklären wir, wie ihr das beim Pixel 10, den Versionen 9, 8, 7, und 6 sowie bei den älteren Pro-Modellen macht.

Google Pixel ausschalten: Die gängigste Methode bei allen Modellen

Google Pixel auf dem Standardweg ausschalten

Drückt gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste für 1–2 Sekunden. Das Gerät vibriert und das „Ausschalten-Menü“ erscheint. Das Display zeigt dann verschiedene Optionen an. Tippt auf „Ausschalten“, um das Google Pixel herunterzufahren. Um wieder einzuschalten, haltet die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Handy vibriert.

Was tun, wenn das Display nicht funktioniert?

Drückt gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste für ca. 10 Sekunden. Euer Google-Pixel wird direkt heruntergefahren und ihr könnt es neu starten.

Haltet diese beiden Tasten gedrückt, bis die Ausschalten-Option angezeigt wird. (© Google / Edit: GIGA)

Ausschalten über das Schnellmenü (ab Android 11)

Zieht die Benachrichtigungsleiste zweimal nach unten, bis das Kontrollzentrum erscheint. Unten rechts tippt ihr auf das Power-Symbol. Wählt „Ausschalten“ oder „Neustart“.

Google Pixel 5, 5a und älter ausschalten

Ältere Pixel-Modelle, bis einschließlich Google Pixel 5a, lassen sich etwas anders ausschalten.

Haltet nur die Ein-/Aus-Taste für 30 Sekunden gedrückt. Tippt auf dem Display auf „Ausschalten“.

Hier ist die Ein-/Aus-Taste bei, Pixel 5 und älter. (© Google / Edit: GIGA)

Was tun, wenn der Google Assistent erscheint?

Es kann vorkommen, dass bei längerem Drücken der Ein-/Aus-Taste der Google Assistent erscheint (vor allem bei neueren Pixel-Modellen). In diesem Fall gibt es zwei Lösungen:

Assistent-Befehl: Sagt einfach „Gerät ausschalten“. Assistent-Funktion umstellen: Deaktiviert die Funktion, damit das klassische Menü erscheint: Öffnet die Einstellungen eures Pixel-Geräts.

Geht auf „System“ > „Gesten und Bewegungen“ > „Ein-/Aus-Taste gedrückt halten“. Die Menüführung kann je nach Modell eine wenig abweichen.

Schaltet die Option „Zum Aktivieren von Assistent gedrückt halten“ aus.

Hier entfernt ihr den „Google Assistant“ von der Ein-Aus-Taste. (© GIGA)

Fazit: Das Google Pixel lässt sich immer einfach ausschalten

Das Ausschalten eures Google-Pixel-Smartphones gelingt mit den bewährten Methoden über die Ein-/Aus-Taste und das Schnellmenü zuverlässig, egal ob Pixel 6, 7, 8, 9 oder das neue Pixel 10. Auch wenn für das Pixel 10 bislang keine speziellen Ausschaltfunktionen offiziell bestätigt sind, gehen wir davon aus, dass Google an den bewährten Bedienkonzepten festhalten wird. Damit bleibt die Nutzung eures Pixels einfach, komfortabel und unter Kontrolle.