Wenn schon die Werbung wenig Hoffnung macht.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Windows 11 bekommt mehr KI. Mit dem Aktivierungssatz „Hey Copilot“ sollt ihr euch bald mit eurem Betriebssystem unterhalten können, das dann euren Bildschirm ausliest und eure Wünsche erfüllt – zumindest theoretisch. Selbst in der offiziellen Werbung von Microsoft zeigt das Feature deutliche Macken und lässt mich daran zweifeln, wie nützlich es wirklich ist.

So will mir Microsoft KI-Features in Windows 11 verkaufen?

In einem der Videos erlaubt ein Windows-11-Nutzer dem KI-Assistenten Zugriff auf eine PowerPoint-Präsentation zum Thema „Minimalist Backpacking“. Copilot soll dann die gesamte Präsentation analysieren können und nicht nur den geteilten Bildschirm.

Der Windows-Nutzer fragt dann nach hilfreichen Tipps dafür, wie er seine Ausrüstung verstauen soll. Copilot empfiehlt ihm daraufhin folgendes:

Für ein effektives Packen sollten Sie schwere Gegenstände oben und nah am Rücken verstauen, um eine bessere Balance zu erzielen. Achten Sie darauf, dass Snacks leicht zugänglich sind, und versuchen Sie, Stress hinter sich zu lassen – sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinne. Halten Sie Ihren Rucksack übersichtlich und leicht, um eine reibungslosere Wanderung zu gewährleisten. Windows Copilot (aus dem Englischen übersetzt)

Das klingt ja auf den ersten Blick gar nicht schlecht. Aber hey, wartet mal, genau die Tipps stehen ja fast Wort für Wort gefettet unten auf der Folie der Präsentation. Dort, wo man sie sofort selbst gefunden hätte. Auch der Ratschlag, doch bitte Stress zurückzulassen, hat absolut gar keinen praktischen Nutzen. Daran ist auch nicht die Übersetzung schuld (try to leave stress behind both figuratively and literally).

Zum Schluss sagt der KI-Assistent dann noch in bester Captain-Obvious-Manier, dass mein Rucksack leicht und übersichtlich bleiben soll. Oh, danke! Damit hätte ich ja nie gerechnet, nachdem ich nach Tipps für Minimalist (!!!) Backpacking frage.

Danke Copilot, das hätte ich ja fast nicht gefunden (rote Markierung von mir). (© Microsoft/ Screenshot: GIGA)

Microsoft zeigt selbst, dass die Zukunft von Windows 11 nicht funktioniert

Mir ist schon klar, dass ich etwas pingelig bin, aber das ist eine offizielle Werbung. Will mich Microsoft etwa nicht für die neuen Möglichkeiten begeistern? Stattdessen zeigt der Windows-Hersteller, dass Copilot nur fähig ist, einen bereits hervorgehobenen Bereich einer PowerPoint-Präsentation laut vorzulesen und dabei nicht einmal zu merken, dass ein Teil davon ein Witz war bzw. keinen tatsächlichen Nutzen zum Packen eines Rucksacks hat. Immerhin sind sie ehrlich.

Microsoft schreibt über dem Video, dass die KI-Interaktionen für das Video gekürzt wurden. Vielleicht funktioniert der Assistent also in Wirklichkeit besser? Ich denke, eher, dass Microsoft schon das Beste gezeigt hat, was sie haben – man will ja schließlich Werbung machen.

Aktuell sollen die neuen KI-Features nur für Windows Insider zur Verfügung stehen. Ein Teil von mir hat schon Lust, auszuprobieren, ob Copilot etwas taugt oder ob meine Zweifel wahr werden. Bisher kann ich Microsoft immerhin noch dafür loben, dass die neuen Features komplett optional bleiben.