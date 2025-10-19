Wenn der Check-out streikt: Hilfe bei abgelehnter Amazon-Zahlung

Eine abgelehnte Zahlung bei Amazon sorgt oft für Ärger: Die Bestellung hängt fest, obwohl Konto oder Kreditkarte eigentlich gedeckt sind. Wir zeigen euch, welche Ursachen es gibt, wie ihr das Problem behebt und mit welchen Alternativen ihr eure Bestellung trotzdem noch abschließen könnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Schnelle Hilfe, wenn die Zahlung nicht durchgeht

In der Regel funktioniert der Online-Einkauf über Amazon schnell und einfach: Artikel in den Warenkorb legen, den „Kaufen“-Button klicken und schon wird die Bestellung durchgeführt. Bezahlt wird über eine vorher festgelegte Zahlungsmethode. Scheitert die Zahlung, könnt ihr sie in der Bestellübersicht erneut anstoßen oder eine andere Zahlungsart auswählen.n.

Anzeige

So geht ihr vor:

Geht in „Meine Bestellungen“. Wählt den betroffenen Kauf aus. Klickt auf „Zahlungsart ändern“ oder „Zahlung wiederholen“. Hinterlegt eine andere Methode, etwa eine Kreditkarte oder Guthaben.

Bankeinzug funktioniert nicht mehr

Amazon selbst gibt an, aus Datenschutzgründen keine Auskunft darüber geben zu können, warum eine Zahlung abgelehnt wurde. Eine Kontaktaufnahme mit dem Amazon-Support wird daher vermutlich keine Hilfe bringen. Gründe dafür, dass Amazon eine Zahlung für eine Bestellung ablehnt, gibt es zahlreiche. Es lässt sich also nicht eine genaue Ursache und Lösung ausmachen. Überprüft, ob Folgendes vorliegt:

Stellt sicher, ob korrekte Daten bei der Zahlungsart angegeben wurden. Unter Umständen sorgt lediglich ein Zahlendreher bei der Kreditkartennummer dafür, dass die Zahlung nicht richtig zugeordnet werden kann.

bei der Zahlungsart angegeben wurden. Unter Umständen sorgt lediglich ein Zahlendreher bei der Kreditkartennummer dafür, dass die Zahlung nicht richtig zugeordnet werden kann. Überprüft, ob im Kontobereich die richtige Kreditkartennummer mit Ablaufdatum sowie eine korrekte Rechnungsadresse und Telefonnummer angegeben wurden.

und Telefonnummer angegeben wurden. Eventuell habt ihr vor kurzem etwas bestellt und die Bestellung wieder storniert. Wartet einen Tag, bevor ihr eine neue Bestellung aufgebt, um wieder auf die üblichen Zahlungsmethoden zugreifen zu können.

Sollte es in der Vergangenheit bereits Konflikte bei der Zahlung gegeben haben, etwa wegen mangelnder Bonität oder offenen Rechnungen, können bestimmte Zahlungsarten deaktiviert werden.

werden. Möglicherweise schränkt eure Bank Zahlungen in Online-Shops ein. Kontaktiert daher euer Geldinstitut.

Auch bei neu angemeldeten Amazon-Nutzern kann die Auswahl der Zahlungsmethoden eingeschränkt sein.

Hier wählt ihr eine Zahlungsart bei Amazon aus. (© GIGA)

Anzeige

Ihre Zahlung wurde abgelehnt – mögliche Ursachen

Wurde die gewählte Zahlungsart in der Vergangenheit bereits regelmäßig benutzt und ist auch das Bankkonto ausreichend gefüllt, empfiehlt sich eine Kontaktaufnahme mit der Bank. Vermutlich wurde die Zahlung aus Sicherheitsgründen blockiert, weil unregelmäßige Kontoaktivitäten festgestellt wurden.

Einige Banken schränken zudem den Betrag ein, der auf Tagesbasis für Online-Einkäufe eingesetzt werden kann. Auch hier sorgt also ein Sicherheitsmechanismus dafür, dass die Zahlung nicht durchgeführt werden kann.

Ab und zu kommt es auch zu technischen Problemen bei Amazon selbst oder bei Zahlungsdienstleistern. Auch strengere interne Bonitätsprüfungen können bewirken, dass selbst bewährte Zahlungsmethoden plötzlich abgelehnt werden.

Smartphone-Bestseller bei Amazon kaufen

Probleme mit SEPA-Lastschrift

Viele Nutzer berichten, dass beim Bankeinzug neuerdings auch der BIC verlangt wird. Prüft also, ob in eurem Konto alle Angaben vollständig und aktuell sind. Bei Abweichungen zwischen Adresse oder Bankdaten kann Amazon die Zahlung ebenfalls ablehnen.

Anzeige

Gutscheine und Guthaben

In einigen Fällen lassen sich auch Gutscheine für Zahlungen bei Amazon nicht einlösen. Dann erscheint die Meldung „Das Geschenkkartenguthaben kann für diese Bestellung nicht verwendet werden“. Das tritt vor allem dann auf, wenn man nicht direkt bei Amazon, sondern über einen Marketplace-Händler bestellen will.

Amazon ist rechtlich dazu verpflichtet, personenbezogene Daten zu erheben und zu überprüfen. Erst wenn die benötigten Daten wie der Name, die Adresse und die Staatsangehörigkeit übermittelt wurden, kann man die Gutscheine auch einlösen.

Vorsicht vor Betrügern!

Achtung: Solltet ihr eine E-Mail von Amazon bekommen haben, in der ihr auf eine offene Rechnung hingewiesen werdet, meldet euch nicht über die Mail in euer Konto an. Ruft stattdessen Amazon.de direkt im Browser auf und überprüft im Abschnitt „Mein Konto“, ob dort Hinweise auf ausstehende Zahlungen zu finden sind.

Betrüger bauen immer wieder Mails im Stil von Amazon nach, um Empfänger vor allem durch angeblich offene Rechnungen und damit verbundene Mahnungen unter Druck zu setzen. Phishing-Mails führen dazu, dass eure Zugangsdaten in fremde Hände gelangen.