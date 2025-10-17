Wenn der Postbote nie klingelt: So rettet euch Amazon Hub

Ihr wollt eure Bestellung an eine Amazon Abholstation liefern lassen? Die Amazon Locker funktionieren wie DHL-Packstationen: Ihr könnt eure Pakete flexibel abholen – etwa an Supermärkten, Tankstellen oder Einkaufszentren. Was ihr zu Abholung, Fristen und Größen wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Jetzt Amazon Locker finden

Wie funktioniert ein Amazon Locker?

Das Prinzip ist schnell erklärt: Ihr wählt beim Kauf einen Amazon Locker als Lieferadresse und bekommt nach dem Versand eine Nachricht, sobald euer Paket dort liegt. Die Abholung ist unkompliziert: Entweder gebt ihr den Code aus der E-Mail direkt am Schließfach ein oder ihr öffnet das Fach mit der Amazon-App.

Anzeige

Standorte: So findet ihr eine Abholstation

Die ersten Locker standen in Berlin und München, inzwischen sind sie bundesweit verbreitet. Ihr findet sie bei Edeka, an Shell- und Aral-Tankstellen, in Einkaufszentren oder sogar an Universitäten. Anfangs waren die Schränke gelb, später grau, heute sind sie meist blau. Jeder Locker hat einen Namen statt einer Nummer, zum Beispiel „Gabriel“ oder „Anouk“.

Die nächste Station findet ihr über die Amazon-Website oder die App. Gebt eure Postleitzahl oder den Ort ein und schaut euch die Standorte auf der Karte an. Neben der Adresse seht ihr auch, ob der Locker z. B. auf einem Parkplatz oder an einer Tankstelle steht.

Tipp: Auch ohne Prime-Abo ist die Lieferung an eine Abholstation kostenlos.

Abholstation im Bestellvorgang auswählen

Ihr könnt den Abholort direkt beim Bestellen angeben:

Produkte in den Einkaufswagen legen. © GIGA Auf „Zur Kasse gehen“ klicken. Bei der Lieferadresse die Option „Abholstation in Ihrer Nähe“ wählen. © GIGA Ort oder PLZ eingeben und den gewünschten Standort aussuchen. © GIGA Bestellung wie gewohnt abschließen.

Anzeige

Praktisch: Ihr könnt die Abholstation auch im Adressbuch speichern, um sie später schneller auszuwählen.

Locker ohne Display: Abholung per App

Neben den klassischen Schränken mit Bildschirm gibt es inzwischen auch Modelle ohne Display. Dort funktioniert die Abholung ausschließlich über die Amazon-App:

Öffnet die Benachrichtigung in der App oder E-Mail.

Wählt am Standort „Abholung starten“ .

. Aktiviert Bluetooth, das Fach öffnet sich automatisch.

Welche Pakete passen in den Locker?

Nicht jedes Paket eignet sich für die Lieferung an eine Abholstation. Die Grenzen sind klar:

Maximalgewicht: 4,5 kg

4,5 kg Maximalmaße: 42 × 35 × 32 cm

42 × 35 × 32 cm Artikel müssen direkt von Amazon verschickt werden.

Anzeige

Wenn ein Paket zu groß ist oder nicht passt, wird die Option „Lieferung an Amazon Locker“ nicht angezeigt.