Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. Wenn der Service nervt: So bringt ihr eure Amazon-Beschwerde auf den Punkt

Wenn der Service nervt: So bringt ihr eure Amazon-Beschwerde auf den Punkt

Martin Maciej
Martin Maciej,
5 min Lesezeit
Mann tippt etwas auf seinem Smartphone.
Am meisten erreicht ihr bei einer Amazon-Beschwerde, wenn ihr euer Problem klar und freundlich beschreibt. (© IMAGO / Depositphotos / Bearbeitung GIGA)
Anzeige

Ihr habt bei Amazon ein Problem mit einer Bestellung, einer Rücksendung oder einem Verkäufer? Dann könnt ihr eine Amazon Beschwerde einreichen. Wir zeigen euch, welche Kontaktwege es gibt, wie ihr euer Anliegen erfolgreich platziert und welche Möglichkeiten ihr habt, wenn der Kundenservice nicht reagiert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.So erreicht ihr den Amazon-Kundenservice
  2. 2.Rückgabe, Erstattung und Marketplace-Bestellungen
  3. 3.Was tun, wenn Amazon nicht reagiert?
  4. 4.Externer Rechtsschutz und Sammelklagen
  5. 5.Änderungen im Beschwerdeverfahren

So erreicht ihr den Amazon-Kundenservice

In der Regel arbeitet der Amazon-Service zuverlässig und auch bei den Drittanbietern über den Marketplace finden sich überwiegend vertrauenswürdige Verkäufer. Dennoch lassen sich die eine oder andere Falschlieferung oder andere Komplikationen nicht vermeiden. Falls etwas bei euch schiefgelaufen ist, könnt ihr eine Beschwerde bei Amazon einreichen. Nutzt dafür das Kontaktformular. Hier könnt ihr eine entsprechende Bestellung auswählen, bei der es Probleme gegeben hat.

Zum Kontaktformular bei Amazon

So findet ihr das Kontaktformular:

  1. Loggt euch bei Amazon ein.
  2. Steuert die Übersicht für „Mein Konto“ an.
  3. Wählt „Kontaktieren Sie uns“.
  4. Entscheidet euch für den passenden Bereich – zum Beispiel „Lieferung, Bestellung, Rückgabe“.
  5. Wählt den entsprechenden Artikel und euer genaues Anliegen.
  6. Klickt auf „Ich benötige weitere Hilfe“.
  7. Jetzt könnt ihr wählen, ob ihr den Service per Chat, E-Mail oder Telefonrückruf kontaktiert.
Anzeige

Besonders praktisch: Ihr könnt euch von Amazon kostenlos zurückrufen lassen.

  • Der Chat ist schnell und bietet einen schriftlichen Nachweis.
  • Ein Telefonat eignet sich für komplexere Fälle.
  • Per E-Mail könnt ihr euer Problem ausführlich schildern.

Rückgabe, Erstattung und Marketplace-Bestellungen

Falls ihr mit einem Drittanbieter ein Problem hattet, solltet ihr zunächst direkt den Verkäufer kontaktieren. Nutzt dazu das Formular im Bereich „Meine Bestellungen“. Verkäufer haben meist zwei Werktage Zeit, um zu reagieren.

Hilft das nicht, greift die A-bis-z-Garantie. Amazon kann euch dann eine Rückerstattung anbieten. Inzwischen gelten neue Regeln für FBA-Bestellungen (Versand durch Amazon):

  • Erstattungen erfolgen nach einer Einzelfallprüfung.
  • Bei bestimmten Artikeln ersetzt Amazon nicht mehr den Verkaufspreis, sondern den Herstellungswert.
  • Automatisierte Antworten sind häufiger geworden – bei hartnäckigen Fällen hilft der persönliche Kontakt über Chat oder Telefon.
Anzeige

Wichtig: Die Rückgabefristen können je nach Produktgruppe und Verkäufer variieren.

Was tun, wenn Amazon nicht reagiert?

Bringt das nichts und seid ihr immer noch unzufrieden beziehungsweise wurde euer Problem nicht gelöst, könnt ihr außerhalb von Amazon die Plattform zur Online-Beilegung einschalten. Dabei handelt es sich um ein offizielles Angebot der Europäischen Kommission, die bei Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Händlern eingreifen kann.

Die Beschwerdestelle erreicht ihr hier: EU-Streitbeilegungsplattform
Im Formular gebt ihr diese Adresse an: odr-eu@amazon.com

Darüber hinaus gibt es den viel zitierten „geheimen“ Support über jeff@amazon.com – Nachrichten an diese Adresse werden von einem besonderen Team bearbeitet. Eine Garantie gibt es nicht – aber bei schwerwiegenden Problemen kann sich dieser Weg lohnen.

Weiter zur Online-Streitbeilegung

Externer Rechtsschutz und Sammelklagen

Seit Kurzem haben sich Verbraucher-Sammelklagen als zusätzliche Möglichkeit etabliert. Besonders bei Themen wie Preisanpassungen bei Prime Video oder Problemen mit Rückerstattungen haben Verbraucherschützer Verfahren eingeleitet.

Anzeige

Ihr könnt euch bei der Verbraucherzentrale informieren oder euch in ein Klageregister eintragen lassen. Das ist sinnvoll, wenn viele Kundinnen und Kunden vom gleichen Problem betroffen sind.

Änderungen im Beschwerdeverfahren

Nicht nur Kundinnen und Kunden, auch Verkäufer haben ein neues Beschwerdemanagement. Über den Seller-Central-Account lassen sich inzwischen offizielle Beschwerden einreichen, die von einem eigenen Team bearbeitet werden. Das soll die Transparenz verbessern und Eskalationen vermeiden.

Für Käufer bedeutet das: Amazon prüft Beschwerden jetzt noch stärker im Einzelfall. Kulanzregelungen, die früher selbstverständlich waren, sind seltener geworden.

Lesenswert

Eine Beschwerde sollte immer der letzte Schritt sein. Wenn ihr mit dem Kundenservice telefoniert, behaltet auch im Hinterkopf, dass diese Menschen das Sprachrohr des Unternehmens sind und für gewöhnlich keinen Einfluss auf den Bestellablauf haben. Am Ende ist der Service dafür da, Kunden zu helfen. Kurzum: Freundlich sein, dann wird auch in der Regel freundlich geholfen.

FAQ: Häufige Fragen zu Amazon-Beschwerden

Wie lang ist die Rückgabefrist bei Amazon?

Die Frist hängt vom Artikel und vom Verkäufer ab. Bei Amazon direkt bestellten Produkten beträgt sie in der Regel 30 Tage, bei Marketplace-Verkäufern können die Fristen kürzer sein.

Was tun, wenn meine Beschwerde abgelehnt wird?

Bleibt sachlich, sammelt Belege wie Screenshots und legt Widerspruch über den Chat oder die Hotline ein. Bei ausbleibender Lösung könnt ihr euch an die Verbraucherzentrale wenden.

Welche Unterschiede gibt es zwischen Reklamation bei Amazon direkt und Drittanbietern?

Bei Marketplace-Bestellungen müsst ihr euch zuerst an den Verkäufer wenden. Erst wenn dieser nicht reagiert oder keine Lösung findet, springt Amazon über die A-bis-z-Garantie ein.

Wie nehme ich an einer Sammelklage teil?

Tragt euch ins öffentliche Klageregister ein oder meldet euch bei der Verbraucherzentrale.

Wie funktioniert das neue Beschwerdemanagement für Verkäufer?

Verkäufer können ihre Anliegen direkt im Seller Central einreichen. Beschwerden von Käufern werden dort systematisch bearbeitet.
Anzeige