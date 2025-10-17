Wenn der Service nervt: So bringt ihr eure Amazon-Beschwerde auf den Punkt

Ihr habt bei Amazon ein Problem mit einer Bestellung, einer Rücksendung oder einem Verkäufer? Dann könnt ihr eine Amazon Beschwerde einreichen. Wir zeigen euch, welche Kontaktwege es gibt, wie ihr euer Anliegen erfolgreich platziert und welche Möglichkeiten ihr habt, wenn der Kundenservice nicht reagiert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So erreicht ihr den Amazon-Kundenservice

In der Regel arbeitet der Amazon-Service zuverlässig und auch bei den Drittanbietern über den Marketplace finden sich überwiegend vertrauenswürdige Verkäufer. Dennoch lassen sich die eine oder andere Falschlieferung oder andere Komplikationen nicht vermeiden. Falls etwas bei euch schiefgelaufen ist, könnt ihr eine Beschwerde bei Amazon einreichen. Nutzt dafür das Kontaktformular. Hier könnt ihr eine entsprechende Bestellung auswählen, bei der es Probleme gegeben hat.

Zum Kontaktformular bei Amazon

So findet ihr das Kontaktformular:

Loggt euch bei Amazon ein. Steuert die Übersicht für „Mein Konto“ an. Wählt „Kontaktieren Sie uns“. Entscheidet euch für den passenden Bereich – zum Beispiel „Lieferung, Bestellung, Rückgabe“. Wählt den entsprechenden Artikel und euer genaues Anliegen. Klickt auf „Ich benötige weitere Hilfe“. Jetzt könnt ihr wählen, ob ihr den Service per Chat, E-Mail oder Telefonrückruf kontaktiert.

Anzeige

Besonders praktisch: Ihr könnt euch von Amazon kostenlos zurückrufen lassen.

Der Chat ist schnell und bietet einen schriftlichen Nachweis .

. Ein Telefonat eignet sich für komplexere Fälle .

. Per E-Mail könnt ihr euer Problem ausführlich schildern.

Rückgabe, Erstattung und Marketplace-Bestellungen

Falls ihr mit einem Drittanbieter ein Problem hattet, solltet ihr zunächst direkt den Verkäufer kontaktieren. Nutzt dazu das Formular im Bereich „Meine Bestellungen“. Verkäufer haben meist zwei Werktage Zeit, um zu reagieren.

Hilft das nicht, greift die A-bis-z-Garantie. Amazon kann euch dann eine Rückerstattung anbieten. Inzwischen gelten neue Regeln für FBA-Bestellungen (Versand durch Amazon):

Erstattungen erfolgen nach einer Einzelfallprüfung .

. Bei bestimmten Artikeln ersetzt Amazon nicht mehr den Verkaufspreis, sondern den Herstellungswert .

. Automatisierte Antworten sind häufiger geworden – bei hartnäckigen Fällen hilft der persönliche Kontakt über Chat oder Telefon.

Anzeige

Wichtig: Die Rückgabefristen können je nach Produktgruppe und Verkäufer variieren.

Was tun, wenn Amazon nicht reagiert?

Bringt das nichts und seid ihr immer noch unzufrieden beziehungsweise wurde euer Problem nicht gelöst, könnt ihr außerhalb von Amazon die Plattform zur Online-Beilegung einschalten. Dabei handelt es sich um ein offizielles Angebot der Europäischen Kommission, die bei Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Händlern eingreifen kann.

Die Beschwerdestelle erreicht ihr hier: EU-Streitbeilegungsplattform

Im Formular gebt ihr diese Adresse an: odr-eu@amazon.com

Darüber hinaus gibt es den viel zitierten „geheimen“ Support über jeff@amazon.com – Nachrichten an diese Adresse werden von einem besonderen Team bearbeitet. Eine Garantie gibt es nicht – aber bei schwerwiegenden Problemen kann sich dieser Weg lohnen.

Weiter zur Online-Streitbeilegung

Externer Rechtsschutz und Sammelklagen

Seit Kurzem haben sich Verbraucher-Sammelklagen als zusätzliche Möglichkeit etabliert. Besonders bei Themen wie Preisanpassungen bei Prime Video oder Problemen mit Rückerstattungen haben Verbraucherschützer Verfahren eingeleitet.

Anzeige

Ihr könnt euch bei der Verbraucherzentrale informieren oder euch in ein Klageregister eintragen lassen. Das ist sinnvoll, wenn viele Kundinnen und Kunden vom gleichen Problem betroffen sind.

Änderungen im Beschwerdeverfahren

Nicht nur Kundinnen und Kunden, auch Verkäufer haben ein neues Beschwerdemanagement. Über den Seller-Central-Account lassen sich inzwischen offizielle Beschwerden einreichen, die von einem eigenen Team bearbeitet werden. Das soll die Transparenz verbessern und Eskalationen vermeiden.

Für Käufer bedeutet das: Amazon prüft Beschwerden jetzt noch stärker im Einzelfall. Kulanzregelungen, die früher selbstverständlich waren, sind seltener geworden.

Eine Beschwerde sollte immer der letzte Schritt sein. Wenn ihr mit dem Kundenservice telefoniert, behaltet auch im Hinterkopf, dass diese Menschen das Sprachrohr des Unternehmens sind und für gewöhnlich keinen Einfluss auf den Bestellablauf haben. Am Ende ist der Service dafür da, Kunden zu helfen. Kurzum: Freundlich sein, dann wird auch in der Regel freundlich geholfen.