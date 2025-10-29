Wenn die Nummer 01634447839 anruft, ist höchste Vorsicht gefragt!

Die Callcenter-Betrüger hinter der Handynummer 01634447839 versuchen es mit Tricks: Sie lügen, erpressen und beleidigen, um eure IBAN zu bekommen. Ihr solltet die Anrufe nicht annehmen, aber wenn es doch passiert, lasst euch nicht unter Druck setzen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Telefonnummer 01634447839 ist eine Fälschung. Tatsächlich hört man im Falle eines Gesprächs im Hintergrund typische Callcenter-Geräusche. Durch illegales Call-ID-Spoofing übertragen Wählcomputer jede gewünschte Nummer und die meisten Menschen sind bei einer Mobilfunknummer eher dazu geneigt, das Gespräch anzunehmen.

Anzeige

Welche Masche steckt hinter der Nummer 01634447839?

Die Anrufer melden sich mit einem Firmennamen, den man nicht richtig verstehen kann. Die Begriffe Vaircanna beziehungsweise Velkana bleiben häufig im Gedächtnis.

Zuerst werden harmlose Fragen zum Thema Apotheken-Preise gestellt, bevor dann behauptet wird, ihr hättet einen „Vorteils-Vertrag“ abgeschlossen und dann nicht gekündigt.

Offensichtlich kennen die Anrufer die Namen und Adressdaten der Opfer und tun nun alles, um an ihre Kontodaten zu kommen.

Dazu erzählen sie unter anderem die absurde Geschichte, dass ihr die Abo-Dauer auf 3 Monate verkürzen könntet, wenn ihr jetzt eure IBAN angebt. Wie sie die Gebühren ohne die Kontodaten einziehen wollen, können sie nicht erklären.

Wenn ihr die Herausgabe der erfragten Daten verweigert, drohen sie mit Mahnverfahren und automatischer Verlängerung des Vertrags. Denn hättet ihr angeblich bereits vor Monaten zugestellt bekommen und ihm nicht widersprochen.

Weigert ihr euch weiterhin, werden sie schnippisch und drohen etwa mit „Sie werden schon sehen, was sie davon haben!“

Anzeige

Was tut man gegen diese Anrufe?

Sobald diese Nummer euch anruft, taucht sie auch in eurer Anrufliste auf. Dann könnt ihr diese Anrufer bei Android und iPhone einfach blockieren.

Im Festnetz der Telekom habt ihr die Möglichkeit, unerwünschte Anrufer zu blockieren. Dazu müsst ihr euch lediglich im „Telefoniecenter“ online anmelden und könnt die Nummer dort in die schwarze Liste eintragen.

Eine ähnliche Technik gibt es für die Fritzbox: In den Router-Einstellungen findet ihr eine Sperrliste, mit der ihr Spamanrufe in der Fritzbox blockieren könnt.

Eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur ist in diesem Fall zwecklos. Die Handynummer ist gefälscht und die Nummer des Callcenters kennt ihr nicht. Solche betrügerischen Unternehmen sitzen oft im Ausland und sind dementsprechend schwierig zu bestrafen. Die Handynummer wird in kurzer Zeit nicht mehr erreichbar sein und die Betrüger nutzen einfach eine neue Nummer.