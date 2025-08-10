Wenn eure Freunde WhatsApp verweigern, könnt ihr sie mit diesem Feature überzeugen

Mit dieser Funktion könnte WhatsApp selbst seine größten Kritiker überzeugen.

Nicht alle Smartphone-Nutzer wollen unbedingt einen WhatsApp-Account erstellen und greifen lieber auf Alternativen zurück. Meta will die Zweifler aber dennoch für sich gewinnen und schafft wohl bald den Account-Zwang ab.

WhatsApp bald auch ohne Account nutzbar

Die Android-Beta-Version 2.25.22.11 von WhatsApp deutet größere Flexibilität für die Nutzer des Messengers an. Offensichtlich befindet sich die Option in Arbeit, den Messenger über einen Gast-Chat zu nutzen – ganz ohne vorherige Anmeldung oder Account-Erstellung.

Um einen solchen Gast-Chat zu nutzen, muss nur einer der beiden Teilnehmer einen WhatsApp-Account haben und den anderen zum Chat einladen. Dieser würde in einem Browserfenster stattfinden, also ähnlich wie WhatsApp Web funktionieren.

Der Gast-Chat soll wie gewohnt ebenfalls sicher verschlüsselt sein, einige Features dürften aber fehlen. Anhänge zu verschicken soll demnach nicht möglich sein, ebenso wenig wie Video- oder Sprachnachrichten. Auch eine Chat-Gruppe zwischen mehr als zwei Personen soll nicht vorgesehen sein. (Quelle: WABetaInfo)

WhatsApp: Gast-Chat noch in Entwicklung

Wann genau die Gast-Chats ihren großen Auftritt haben werden, ist unklar. Aktuell ist die kommende WhatsApp-Funktion noch nicht verfügbar – auch Beta-Tester haben keinen Zugriff, sie soll aber in einem zukünftigen Update kommen.

Mutterkonzern Meta dürfte sich mit dem Schritt versprechen, dass einige WhatsApp-Kritiker, die zunächst über einen Gast-Chat mit dem Messenger interagieren, sich überzeugen lassen und im Anschluss einen Account erstellen.

Ob sich diese Strategie durchsetzen wird, muss sich noch zeigen. Aber für Nutzer ist eine weitere Chat-Option in jedem Fall eine gute Nachricht. Der Messenger erarbeitet sich damit nach der unbeliebten Zwangsimplementierung von Metas KI-Assistenten wieder ein wenig guten Willen zurück.