Wenn ihr Android-Fotos auf den PC übertragen wollt, ist das der schnellste Weg

USB-Kabel rein und rüber ziehen oder mal eben von Google Fotos herunterladen: So übertragen viele ihre Android-Bilder auf den PC. Doch es gibt einige weitere Alternativen, die nicht viele kennen.
USB-C-Kabel rein und rüberziehen oder einfach direkt aus der Google Cloud herunterladen. Bilder von Android auf den PC zu schieben ist ziemlich easy, aber kennt ihr auch diese Methoden?
Mit einem USB-C-Stick könnt ihr Fotos einfach auf den externen Datenträger kopieren und am PC wieder öffnen. Wenn ihr das gleiche Prinzip ne Nummer schneller braucht: externe SSDs gehen auch. Dank der USB-C-Anschlüsse sogar unter iOS!
Wenn ihr einen Home-Server habt, könnt ihr eure Fotos auch in eurer eigenen privaten Cloud speichern, etwa mit Immich und die Fotos dann von dort herunterladen. Oder ihr verbindet euch per SMB mit eurem Server und kopiert einfach die Fotos in einen Netzwerk-Share dort.
Oder wenn ihr sehr viel Zeit habt: Einfach eure Daten per Bluetooth an einen PC übertragen.
Quick Share gibts inzwischen auch für Windows und ist sogar halbwegs schnell. Also, wenn es funktioniert.
USB-Sticks und externe SSDs
Diese Methode verzichtet auf eine direkte Verbindung zwischen Smartphone und PC: Mit einem USB-Stick mit USB-C-Anschluss könnt ihr Fotos auf einen externen Datenträger kopieren und am PC wieder öffnen. Wenn ihr das gleiche Prinzip eine Nummer schneller braucht, könnt ihr auch zu einer externen SSD greifen. Die sind zwar teurer, aber deutlich schneller beim Übertragen großer Foto- und Videomengen.
Home Server und Netzwerk-Lösungen
Wenn ihr einen Home Server betreibt, eröffnen sich weitere Möglichkeiten. Mit Software wie „Immich“ (offizielle Website) könnt ihr auf eurer eigenen Hardware einen Fotodienst aufbauen. Genau wie bei Google Fotos werden frisch geschossene Fotos automatisch mit dem Server synchronisiert, also wenn er auch über das Internet erreichbar ist. Aus dem Immich-Interface könnt ihr dann eure Bilder einfach herunterladen.
Oder ihr greift über das SMB-Protokoll direkt auf einen Netzwerk-Share zu und kopiert eure Fotos über euer Netzwerk an einen Ort, auf den auch der PC Zugriff hat.
Oder einfach drahtlos
Für Geduldige gibt es noch die gute alte Bluetooth-Verbindung. Die muss allerdings für jede einzelne Übertragung in Windows aktiviert werden und ist auch nicht sonderlich schnell. Deutlich schneller ist die Android-Sharing-Funktion QuickShare, die inzwischen auch für Windows verfügbar ist (offizieller Download).
So gut diese Alternativen auch sind: Am Schnellsten dürfte in vielen Fällen dennoch der klassische Weg über das USB-Kabel sein. Vorausgesetzt natürlich, es handelt sich um eines mit USB-3-Geschwindigkeit.