Wenn ihr das Deutschlandticket dauerhaft nutzt, solltet ihr diese Punkte beachten

Muss man beim Monatswechsel etwas beachten oder das digitale Deutschlandticket aktualisieren? Wir zeigen euch alle wichtigen Infos für einen reibungslosen Start in den nächsten Monat.

Wer das Deutschlandticket als Chipkarte oder digital in der App hat, muss nichts weiter tun. Das Abonnement sollte bei der nächsten Kontrolle weiterhin als „aktiv“ angezeigt werden. Auch beim digitalen Deutschlandticket in der App sollte die Umstellung auf den kommenden Monat automatisch durchgeführt werden.

Automatische Aktualisierung: So sollte es funktionieren

Möglicherweise stellt ihr beim Abrufen des Deutschlandtickets in eurer App oder im Browser zum Monatsbeginn fest, dass der Fahrausweis weiterhin nur bis zum Ende des letzten Monas gültig ist. Was kann man in solchen Fällen tun? Je nach Anbieter und App unterscheiden sich die Wege möglicherweise, um das Deutschlandticket auf den aktuellen Monat umzustellen. Das könnt ihr versuchen:

Zieht den Smartphone-Bildschirm in der Ticketansicht von oben nach unten . Normalerweise wird die Ansicht in Apps dadurch aktualisiert. Das Deutschlandticket könnte so neu geladen und auf den aktuellen Monat umgestellt werden.

. Normalerweise wird die Ansicht in Apps dadurch aktualisiert. Das Deutschlandticket könnte so und auf den aktuellen Monat umgestellt werden. Nutzt ihr eine App, um das Ticket digitale anzuzeigen, schließt die Anwendung . Dabei solltet ihr nicht lediglich zum Homescreen des Smartphones zurückkehren, sondern die App ganz schließen. Wie das geht, erfahrt ihr hier: Android-App schließen | iPhone-App schließen. Startet die App danach erneut und überprüft, ob jetzt das aktuelle Ticket angezeigt wird.

. Dabei solltet ihr nicht lediglich zum Homescreen des Smartphones zurückkehren, sondern die App ganz schließen. Wie das geht, erfahrt ihr hier: Android-App schließen | iPhone-App schließen. Startet die App danach erneut und überprüft, ob jetzt das aktuelle Ticket angezeigt wird. Nach der Buchung des Abonnements solltet ihr eine E-Mail mit der Bestätigung erhalten haben. Bei den meisten Anbietern ist dort auch ein Link direkt zum Ticket enthalten. Ruft euer Deutschlandticket über den Link auf.

erhalten haben. Bei den meisten Anbietern ist dort auch enthalten. Ruft euer Deutschlandticket über den Link auf. Öffnet das Deutschlandticket im Browser . Wird dort die korrekte Version angezeigt, nutze es für die nächste Kontrolle.

. Wird dort die korrekte Version angezeigt, nutze es für die nächste Kontrolle. Wenn nichts funktioniert, wendet euch an den Anbieter eures Deutschlandtickets.

Hinweis: Aktuell kann das Deutschlandticket immer nur mit einer Gültigkeit ab dem 1. eines Monats gebucht werden. Auch wenn also bereits einige Tage verstrichen sind, bezahlt ihr den vollen Preis, wenn ihr noch im laufenden Monat einsteigen wollt.

Deutschlandticket im Wallet aktualisieren

Um das Deutschlandticket immer griffbereit zu haben, könnt ihr es zur „Google Wallet“ hinzufügen, wenn ihr ein Android-Smartphone habt. Apple-Nutzer haben nur bei ausgewählten Anbietern die Option, das Deutschlandticket zur „Apple Wallet“ hinzuzufügen.

Falls das Ticket in der Wallet-App nicht automatisch auf den nächsten Monat umgestellt wird, schaltet das Smartphone oder iPhone kurz in den Flugmodus und stellt erneut eine Verbindung mit einem WLAN oder mobilen Datennetz her. Für die Anzeige des Tickets selbst benötigt ihr keine mobilen Daten. Wenn sich euer Ticket gar nicht aktualisieren oder anzeigen lässt, fügt es am besten neu in der App hinzu.

Tipp: Manchmal wird der Fahrausweis nicht von allen Kontrollgeräten erkannt (Quelle: t-online). Zur Sicherheit könnt ihr neben dem Ticket eine Bestellbestätigung mitführen, mit der ihr eure gültige Bestellung nachweist. Grundsätzlich ist das Ticket nur in Kombination mit einem Lichtbildausweis gültig, da es personalisiert ist und nicht an andere Personen weitergegeben werden kann.